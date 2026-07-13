Actorul Sam Neill, cunoscut în special pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la 78 de ani

1 minut de citit Publicat la 09:06 13 Iul 2026 Modificat la 09:45 13 Iul 2026

Actorul Sam Neill, cunoscut în special pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la 78 de ani. Foto: Getty Images

Actorul neozeelandez Sam Neill, cunoscut în întreaga lume pentru rolul paleontologului Alan Grant din seria Jurassic Park, a murit luni, 13 iulie, la Sydney, în Australia, la vârsta de 78 de ani, scrie BBC.

Născut în Irlanda de Nord și crescut în Noua Zeelandă, Neill a avut o carieră de peste cinci decenii în cinematografie și televiziune. Pe lângă rolul din Jurassic Park, pe care l-a reluat în Jurassic Park III și Jurassic World Dominion, actorul a apărut în producții precum The Piano, Dead Calm, The Hunt for Red October, Peaky Blinders, The Tudors și Merlin.

În 2022, Sam Neill fusese diagnosticat cu o formă rară de cancer al sângelui, limfom angioimunoblastic cu celule T. După tratament, actorul anunțase în aprilie 2026 că nu mai avea cancer.

Într-un comunicat, familia lui Neill a transmis:

„Cu o tristețe imensă, familia extinsă a lui Sam Neill anunță că acesta s-a stins din viață luni, 13 iulie, la Sydney, în Australia.

Sam a fost înconjurat de familie și s-a stins cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga viață.

Pierderea a fost bruscă și neașteptată, dar ne alină faptul că Sam nu mai avea cancer.

Familia dorește să le transmită cea mai profundă recunoștință angajaților Spitalului Privat St Vincent’s pentru grija extraordinară pe care i-au acordat-o.

Mai multe detalii vor fi oferite ulterior, dar, pentru moment, în numele familiei, vă rugăm să le respectați intimitatea în timp ce încearcă să facă față acestei pierderi de neimaginat”.