Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani

Actrița Ece Irtem, cunoscută publicului din România din mai multe seriale turcești, a murit la 35 de ani FOTO: Instagram/ Ece Irtem

Actrița Ece Irtem, cunoscută publicului din România din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”, a murit la 35 de ani.

Potrivit Hurriyet, artista s-a simțit rău acasă, luni, în jurul orei 12:00. Mama ei era și ea în locuință și a chemat ambulanța. Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit de urgență, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, actrița nu a mai putut fi salvată.

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Moartea sa fulgerătoare a provocat un val de emoție în rândul colegilor și al admiratorilor. Un detaliu care a impresionat opinia publică este faptul că Ece Irtem își sărbătorise ziua de naștere cu doar o zi înainte de deces. Cu această ocazie, ea le mulțumise pe rețelele de socializare celor care i-au transmis mesaje și i-au fost alături.

Un mesaj oficial a fost transmis și de avocatul actriței, Uğur Gökkoyun, prin intermediul agenției care o reprezenta. Acesta a precizat că decesul s-a produs în locuința artistei și că, potrivit primelor evaluări, cauza probabilă ar fi fost un infarct. Totodată, a subliniat că investigațiile sunt în desfășurare, iar concluziile finale vor fi stabilite după efectuarea autopsiei.

Născută la 14 iunie 1991 în Sivas, Ece Irtem a absolvit în 2014 secția de Operă și Canto a Universitatea Yașar, unde s-a remarcat prin rezultatele academice obținute. De-a lungul formării sale artistice, a colaborat cu numeroși artiști și profesori de prestigiu din Turcia și din străinătate.

Dispariția prematură a actriței lasă un gol în lumea artistică turcă și îndoliază familia, colegii și fanii care i-au urmărit cariera.