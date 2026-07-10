Anthony Hopkins a lansat primul său single la 88 de ani: „Muzica a fost primul meu vis”

Anthony Hopkins a lansat primul său single la 88 de ani. Foto: Getty Images

Anthony Hopkins spune că și-a împlinit „prima dorință” după ce a semnat un contract cu o casă de discuri, iar melodia sa de debut a fost lansată vineri.

Primul album al actorului hollywoodian în vârstă de 88 de ani, Life Is a Dream, va apărea luna viitoare la Decca Classics. Discul reunește piese compuse de el de-a lungul a șase decenii, scrie The Guardian.

Melodia de debut, Bracken Road, este inspirată de amintirile sale din copilărie, din Margam, în sudul Țării Galilor, și de străzile, pajiștile, terenurile agricole și munții care înconjurau casa familiei sale în anii 1940.

Hopkins, recompensat cu premii Oscar pentru rolurile din The Silence of the Lambs și The Father, a declarat: „Muzica a fost prima mea dorință, primul meu vis. Am compus muzică toată viața. Unele dintre aceste piese mă însoțesc de zeci de ani și încă mă surprind revenind la ele. Întreaga mea viață este un vis. Să semnez cu Decca este onoarea unei vieți”.

Muzica sa este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, câștigător al unui premiu Grammy, și de Orchestra Philharmonia.

Actorul, născut în Port Talbot, compune încă din copilărie și a început să cânte la pian la vârsta de patru ani.

El a spus: „A fost un adevărat privilegiu să colaborez cu prestigioasa Orchestră Philharmonia și cu soliștii virtuozi, violoncelistul Gregorio Nieto și pianistul clasic Sergio Tiempo. Îi port cea mai profundă recunoștință și cel mai mare respect maestrului Gustavo Dudamel, a cărui măiestrie este o parte esențială a acestei călătorii muzicale.

Prin precizia elegantă a baghetei sale, a transformat fiecare notă, dându-i un sens profund și de neuitat și creând un peisaj sonor care îl invită pe ascultător să simtă și să-și imagineze ceva profund personal”.

Bracken Road a fost compusă de Hopkins în 1963, când era un actor tânăr la Liverpool Playhouse. El aduce un omagiu Țării Galilor și într-o altă piesă de pe album, My Fatherland, despre care spune că a scris-o pentru a-și „cinsti începuturile modeste”, adăugând: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”.