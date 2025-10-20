Apariție șocantă la un eveniment de la Hollywood. Toată lumea s-a întrebat cine este vedeta cu mască pe față: O dau jos ca să mănânc

Kim Kardashian a apărut cu fața acoperită cu o mască la Gala Muzeului Academiei Americane de Film FOTO: Profimedia Images

Cea de-a cincea ediție a Galei Muzeului Academiei Americane de Film a avut loc sâmbǎtǎ seara, la Los Angeles, iar evenimentul devenit unul dintre cele mai așteptate și mai glam de la Hollywood nu a dezamăgit audiența. Printre gazdele de onoare s-au aflat Robert Downey Jr. și Susan Downey, Viola Davis și Julius Tennon, Common, Jennifer Hudson și Alejandro Ramírez Magaña, însă o apariție misterioasă a atras la un moment dat toate privirile.

Decizia de ultim moment a lui Kim Kardashian în materie de ținută a captat toată atenția.

Fondatoarea Skims, în vârstă de 44 de ani, a sosit la Gala Muzeului Academiei purtând o rochie fără bretele, în nuanță nude, creată de Maison Margiela, din colecția de haute couture primăvară 2025 a casei de modă.

Aspectul modest al ținutei a fost completat de o notă dramatică datorată corsetului strâns în zona taliei și accesoriilor spectaculoase - o mască din același material care îi acoperea complet capul și un colier masiv care îi acoperea gâtul.

„Probabil o să o dau jos (masca -n.r.) sus, ca să pot mânca, nu?”, a declarat ea pentru Variety, adăugând că „a mâncat înainte, ca să fie sigură că totul e în regulă”.

Vedeta reality show-ului The Kardashians a explicat că a fost atrasă de ținută pentru că i-a amintit de estetica brandului său Skims și a glumit că și-a pus prietenul și makeup artistul Mario Dedivanovic să muncească la machiajul ei, doar pentru ca acesta să rămână ascuns sub mască.

„L-am adus pe makeup artistul meu preferat, Mario, din New York”, a spus ea. „A fost cam o decizie de ultim moment, așa că sunt sigură că nu e prea încântat de asta”.

Nu este prima dată când Kardashian poartă o ținută care îi acoperă complet fața la un eveniment major. La Met Gala din 2021, a apărut într-o salopetă neagră Balenciaga care o acoperea din cap până-n picioare. De asemenea, a purtat o ținută neagră și mai extremă în timpul Săptămânii Modei de la Paris din 2022.

A cincea ediție anuală a galei muzeului din Los Angeles i-a onorat pe Penélope Cruz, Bruce Springsteen, Bowen Yang și regizorul Walter Salles.

Evenimentul plin de vedete a adunat, printre alții, pe Kendall Jenner (sora lui Kim Kardashian), Selena Gomez și Benny Blanco, Sydney Sweeney, Hailey Bieber, Ed Sheeran, Martin Scorsese, George Clooney, Naomi Watts și Billy Crudup.

Muzeul dedicat cinematografiei și-a răsfățat invitații cu mâncare și băuturi rafinate, reușind să strângă 12 milioane de dolari pentru programele și expozițiile sale.