"Brigitte Bardot a Cehiei". A murit legendara actriţă Jana Brejchova, cunoscută pentru rolul reginei din serialul TV "Arabela"

Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani. FOTO: Profimedia Images

Actriţa de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a scris sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska.

Jana Brejchova, supranumită uneori "Brigitte Bardot a Cehiei" datorită frumuseţii sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei Cehoslovace şi cehe, scrie agerpres, care citează DPA.

Între 1958 şi 1962, a fost căsătorită cu regretatul regizor şi actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de mare succes la Hollywood şi a câştigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puţin de doi ani, a fost şi ea o actriţă cunoscută.



Jana Brejchova s-a născut pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de nazişti, într-o familie cu opt copii.



A obţinut primul ei rol într-un film la vârsta de 13 ani. Succesul a venit însă mai târziu, odată cu rolul elevei Jana din lungmetrajul "Higher Principle", despre teroarea ocupaţiei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a primit un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.



Jana Brejchova a jucat şi în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist "The House in Karp Lane" din 1965.



În ţara ei natală, actriţa cehă a interpretat un rol principal în îndrăgitul serial TV fantasy pentru copii "Arabela", cunoscut şi sub titlurile "Arabela, prinţesa" sau "Povestea inelului magic". În "Arabela", Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ţinutul Poveştilor. Ea este mama prinţesei Arabela şi soţia Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.



De asemenea, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-un dramă psihologică despre relaţia dintre mamă şi copil.



De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a primit numeroase premii, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe şi premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga sa carieră.



"A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său", a scris premierul ceh Andrej Babis într-un mesaj omagial distribuit pe reţeaua de socializare X.