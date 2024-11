Când apare sezonul 5 al serialului „Stranger Things”. Anunțul făcut de Netflix

Sezonul 5 al serialului „Stranger Things” va fi lansat în 2025. Foto: Profimedia Images

Cel de-al cincilea sezon al serialului „Stranger Things'', care va fi totodată ultimul, va avea premiera în 2025, a anunţat miercuri Netflix, potrivit publicaţiei de specialitate Variety.

Pentru a celebra 6 noiembrie 1983, supranumită „Ziua Stranger Things'', data la care personajul Will Byers (interpretat de Noah Schnapp) a fost răpit şi dus într-o altă dimensiune, denumită Upside Down (Lumea Răsturnată), platforma de streaming Netflix a lansat de asemenea un videoclip în care dezvăluie titlurile ultimelor opt episoade, care vor încheia povestea supranaturală din oraşul fictiv Hawkins, Indiana.

Titlurile episoadelor sunt următoarele: „The Crawl”, „The Vanishing of...”, „The Turnbow Trap”, „Sorcere”, „Shock Jock”, „Escape From Camazotz'', „The Bridge'' şi „The Rightside Up''.

Unele dintre titluri fac aluzie la episoade mai vechi: „The Vanishing of...'' evocă primul episod al serialului, „The Vanishing of Will Byers''. Fanii au speculat în spaţiul online că noul răpit ar putea fi Holly Wheeler, sora mai mică a lui Mike (Finn Wolfhard), care ar putea fi interpretată de actriţa Nell Fisher (cunoscută din „Evil Dead Rise''), deşi Netflix nu a confirmat oficial informaţia.

Episodul final al sezonului 1 era intitulat „The Upside Down'', numele dimensiunii alternative conectată la Hawkins, iar în continuarea acestei idei, titlul episodului final al serialului va fi „The Rightside Up'', adică opusul acesteia. Iar denumirea penultimului episod, '„The Bridge'', evocă titluri curioase precum „The Piggyback'', din sezonul 4, şi „The Gate'', din sezonul 2.

Celelalte titluri par să introducă noi cuvinte în universul „Stranger Things''. „The Turnbow Trap'' se referă probabil la o firmă din Hawkins denumită Turnbow Land Development & Realty, iar „Shock Jock'' ar putea face trimitere la WSQK, un post de radio care apare în acest sezon.

„Escape From Camazotz'' ar putea fi o referinţă la romanului SF „A Wrinkle in Time'', al lui Madeleine L'Engle, în care planeta Camazotz cade sub controlul unor entităţi infame denumite Black Thing şi IT. Lucrul pe care Camazotz îl evocă în „Stranger Things'' şi cine ar putea scăpa de acesta rămân de văzut.

Videoclipul dezvăluie, de asemenea, că acţiunea sezonului al cincilea se petrece în toamna anului 1987, la patru ani după evenimentele din primul sezon, care a avut premiera în urmă cu opt ani, în 2016.