"Cel mai prost serial din toate timpurile". "All’s Fair", în care apare Kim Kardashian, a primit recenzii dezastruoase

1 minut de citit Publicat la 20:21 05 Noi 2025 Modificat la 20:22 05 Noi 2025

Serialul "All’s Fair", produs de Disney+, care le are în rolurile principale pe Kim Kardashian şi Naomi Watts, a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor. "The Times" a notat că este "cea mai proastă serie TV din toate timpurile", în timp ce site-ul de specialitate "Rotten Tomatoes" i-a acordat scorul 0, conform The Independent.

Serialul Disney+ "All’s Fair" a avut premiera marți (4 noiembrie) și a primit recenzii extrem de proaste. Seria are în prezent un scor de zero la sută pe site-ul Rotten Tomatoes.

Intriga serialului

Kardashian joacă în serial alături de Naomi Watts și Niecy Nash-Betts, în rolul unei echipe de avocate specializate în divorțuri care părăsesc o firmă dominată de bărbați pentru a-și deschide propriul cabinet.

În serial mai joacă Sarah Paulson, Glenn Close și Teyana Taylor, care este nominalizată la Oscar pentru rolul său alături de Leonardo DiCaprio în filmul lui Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.

"The Times" a acordat serialului zero stele din cinci, scriind: „Ar putea fi cea mai proastă dramă de televiziune realizată vreodată”. Ben Dowell s-a plâns că serialul cu 10 părți nu este nici măcar plăcut de rău și pare a fi scris „de un copil mic care nu putea scrie «fund» pe un perete”.

Criticii au fost nemiloşi

Lucy Mangan, care scrie pentru The Guardian, a acordat și ea serialului zero stele, scriind: „Nu știam că este încă posibil să se facă televiziune atât de proastă”. Ea a numit „All’s Fair”: Fascinant, incomprehensibil, existențial teribil.”

Ed Power de la The Telegraph a spus că ar fi „nedrept să o ia în considerare pe Kardashian”, deoarece „participarea ei este doar un dezastru printre multe altele” - deși se menționează că Kardashian a produs serialul alături de mama ei, Kris Jenner.

Între timp, Angie Han de la The Hollywood Reporter atribuie interpretarea „rigidă și lipsită de emoție” a lui Kardashian scenariului, despre care a spus că este „de asemenea, rigidă și lipsită de emoție, fără nicio notă autentică”.

Ce a spus Kim Kardashian

Kardashian a declarat pentru BBC că este onorată să lucreze cu colegii săi de platou, pe care i-a numit „cei mai buni instructori de actorie din lume”.

Recunoscându-și statutul de vedetă de reality show, Kardashian a spus că realizatorii emisiunii „au riscat să lucreze” cu ea.

„Ultimul lucru pe care l-aș vrea să-l fac este să fiu neprofesionistă, să întârzii sau să nu-mi știu replicile”, a spus ea.