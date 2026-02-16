Dana Eden, producătoarea serialului "Tehran", a fost găsită moartă într-un hotel din Atena

Dana Eden se afla în Grecia pentru filmările noului sezon al serialului "Tehran". Sursa foto: Hepta

Producătoarea israeliană Dana Eden, care făcea parte din echipa serialului "Tehran", a fost găsită decedată duminică într-o cameră de hotel din Atena, au anunţat oficiali din poliţia greacă, o anchetă fiind în curs de desfăşurare, a relatay Reuters, potrivit Agerpres. Ea se afla în Grecia pentru filmările celui de-al patrulea sezon al serialului "Tehran".

Trupul neînsufleţit al unei femei în vârstă de 52 de ani, identificată ca fiind Dana Eden, a fost descoperit după ce o rudă a încercat să o contacteze de mai multe ori.

Cazul este considerat o sinucidere pe baza dovezilor şi a mărturiilor, au spus oficiali din poliţie. Anchetatorii greci au găsit pastile la faţa locului. Un medic legist a găsit de asemenea vânătăi pe gâtul victimei.

"E un moment de mare tristeţe pentru familie, prieteni şi colegi", a precizat, într-un comunicat, compania internaţională de producţie Donna and Shula Productions.

"Compania de producţie doreşte să clarifică că zvonurile legate de o moarte de natură criminală sau naţionalistă nu sunt adevărate şi sunt nefondate", a spus compania, îndemnând mass media şi publicul să se abţină de la publicarea unor afirmaţii neverificate.

Dana Eden se afla în Grecia cu prilejul filmărilor la cel de-al patrulea sezon al serialului "Tehran", a relatat publicaţia israeliană Kan.