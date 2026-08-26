După 23 de ani, filmul „How to Lose a Guy in 10 Days” primește, în sfârșit, o continuare. Ce rol va avea Kate Hudson în partea a doua

Kate Hudson și Matthew McConaughey, la premiera filmului How to loose a guy in 10 days, în 2003. Sursa foto: Getty Images/ Profimedia Images

Fanii comediilor romantice au un nou motiv de bucurie. La 23 de ani de la lansarea filmului „How to Lose a Guy in 10 Days” (n.r. Cum să scapi de un tip în 10 zile), Paramount lucrează oficial la o continuare a producției devenite între timp un clasic al genului rom-com (n.r. comedii romantice).

Kate Hudson, una dintre vedetele filmului original, este implicată în proiect în calitate de producător, iar planurile studioului includ o posibilă revenire a actriței și a lui Matthew McConaughey în rolurile care i-au făcut celebri în această poveste de dragoste cu nenumărate peripeții. Informația a fost publicată inițial de Variety și confirmată ulterior de Entertainment Weekly și E! News.

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Anunțul vine într-un moment în care Hollywoodul pare să fi redescoperit apetitul publicului pentru continuările unor filme îndrăgite din anii 2000. Un exemplu perfect este „The Devil Wears Prada 2”, lansat în luna mai a acestui an, care a readus pe ecrane personaje precum Miranda Priestly, Andy Sachs și Emily Charlton, la aproape două decenii după filmul original. Continuarea a avut un debut global de aproximativ 234 de milioane de dolari și a depășit ulterior 690 de milioane de dolari la nivel mondial, devenind unul dintre succesele importante ale cinematografiei din 2026.

Andie și Ben, din nou pe ecrane

În cazul „How to Lose a Guy in 10 Days”, proiectul se află însă deocamdată într-o etapă incipientă. Paramount caută încă scenaristul și lucrează la direcția poveștii, astfel că nu există momentan o dată de lansare sau detalii oficiale despre scenariu. Potrivit Entertainment Weekly, speranța este ca atât Kate Hudson, cât și Matthew McConaughey să revină în rolurile lui Andie Anderson și Benjamin Barry.

Filmul original, lansat în 2003, îi urmărea pe Andie, jurnalistă la o revistă pentru femei, și Ben, un director de publicitate. Cei doi intrau într-o relație având fiecare câte un plan secret: Andie trebuia să scrie un articol despre cum să faci un bărbat să te părăsească în zece zile, în timp ce Ben încerca să demonstreze că poate face orice femeie să se îndrăgostească de el în același interval. Jocul lor se transforma însă într-o poveste de dragoste autentică. Filmul a fost un succes comercial, cu încasări de peste 175 de milioane de dolari la nivel mondial.

Ideea unei continuări nu este complet nouă pentru Kate Hudson. Actrița și-a exprimat în trecut interesul pentru revenirea personajelor și chiar a sugerat cum ar putea arăta viața lui Andie și Ben după mai bine de două decenii. Totuși, pentru Hudson, o continuare ar avea nevoie de o poveste suficient de bună pentru a justifica întoarcerea celor două personaje.

Revenirea lui McConaughey nu este confirmată oficial

Un alt motiv pentru care reunirea celor doi actori pare posibilă este faptul că Hudson și McConaughey au păstrat o relație bună după film și au vorbit în repetate rânduri despre chimia dintre personajele lor. Cei doi s-au reunit inclusiv în 2023, cu ocazia aniversării de 20 de ani a filmului.

Deocamdată, revenirea lui McConaughey nu este confirmată oficial, însă proiectul este suficient de avansat pentru ca Paramount să înceapă dezvoltarea propriu-zisă a sequelului.

După succesul surprinzător al „The Devil Wears Prada 2”, nostalgia pentru comediile romantice ale anilor 2000 pare să fie din nou la modă. Iar dacă Andie și Ben vor ajunge din nou împreună pe ecran, publicul va afla, după 23 de ani, ce s-a întâmplat cu unul dintre cele mai simpatice cupluri ale genului.