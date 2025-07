Este reală echipa APX GP din filmul Formula 1 cu Brad Pitt? Sponsorii s-au bătut pentru un loc pe echipamente și monopost

Echipa fictivă APXGP a generat sponsorizări reale în valoare de 40 de milioane de dolari pentru filmul Formula 1. Foto: Hepta

Chiar dacă vorbim despre un film, autenticitatea a fost esențială pentru pelicula Formula 1 al lui Joseph Kosinski, dincolo de a-i prezenta pe Brad Pitt și Damson Idris aliniindu-se pe grila de start alături de piloți reali și pilotând mașini de F2 concepute să semene cu niște mașini de F1.

APX GP, o echipă de Formula 1 complet fictivă, a avut o listă de sponsori reali care insistau să fie prezenți pe costumele de curse, pe căștile de protecție și pe mașinii. Veteranul producător David Leener dezvăluie că „a adus mai mulți bani din sponsorizări pentru decât orice alt film din cariera sa”.

› Vezi galeria foto ‹

De la Mercedes, IWC și Geico, la Expensify, EA Sports și mulți alții, Forbes estimează că sponsprizările au acoperit „cel puțin” 40 de milioane de dolari din bugetul de producție uriaș de 300 de milioane de dolari.

„Când [CEO-ul echipei Mercedes-AMG Petronas F1] Toto Wolff a aflat cât strânsesem pentru mica noastră echipă, mi-a oferit un loc de muncă pe loc”, a declarat Leener.

„[Producătorul Jerry Bruckheimer] stătea chiar acolo, iar eu am zis: «Nu, sunt bine». Am senzația că e cam greu să lucrezi pentru Toto.”

Deși această performanță a fost, fără îndoială, impresionantă, Forbes subliniază că sponsorizarea propriu-zisă în Formula 1 este o „propunere fundamental diferită”.

Potrivit fondatorului și directorului executiv al The Race Media, Andrew Van de Burgt, asigurarea unui spațiu pe aripa frontală pentru logo-ul unei companii costă cel puțin 5 milioane de dolari pe an. Pe de altă parte, sponsorizările pentru titluri variază de la 30 de milioane de dolari pe an până la 100 de milioane de dolari pe an pentru cele mai populare echipe.

Dimensiunea adăugată a acestui ecosistem financiar implică zecile de mărci care plătesc „zeci de milioane” pentru asociere.

„Ceea ce plătesc de fapt acești oameni este să fie în padoc și să aibă acces la alte companii mari cu care vor să lucreze”, explică Van de Burgt.

„Dacă poți încheia 20 de tranzacții de milioane de dolari pentru că stai lângă directorul general sau cu oricine trebuie să vorbești, asta justifică din plin cheltuielile.”

Plasarea de produse pentru filme, însă, este vândută în mod tradițional în segmente de „trei până la patru secunde cumulative pe ecran” cu „expunere clară și identificabilă”. Valoarea variază evident în funcție de numărul de logo-uri, mențiuni verbale sau utilizări în secundele respective și poate costa între 250.000 și 1 milion de dolari.

Este adevărat că timpul petrecut pe ecran într-un film de curse de lung metraj s-ar putea traduce într-o factură mai mare, deși, având în vedere integrarea organică, s-ar putea dovedi a fi o investiție care merită.

„Îți poți insera conceptul de produs în orice context, dar cu siguranță este mult mai ușor atunci când plasarea produsului în sine face parte din film – a părut natural”, spune David Barrett, CEO-ul Expensify, a cărui companie de software a fost sponsorul principal pentru APXGP.

Barrett observă cum a început deja să aducă dividende, chiar înainte ca blockbuster-ul din 2025 să ajungă în cinematografe fără costuri suplimentare.

Mașina APXGP, sub marca Expensify, a apărut în mod proeminent în videoclipurile muzicale pentru Ed Sheeran, Tate McRae, Don Toliver și contribuția Dojei Cat la coloana sonoră a filmului.

În ziua următoare încărcării trailerului F1, acțiunile companiei au urcat la un record de 17,7 milioane de tranzacții (față de 540.000 de tranzacții într-o zi medie).

Și la ultima Met Gala, Damson Idris a apărut la evenimentul anului în calendarul modei în mașina Expensify APXGP, înainte de a-și rupe costumul de curse cu marca Expensify pe covorul roșu. David Barrett dezvăluie că firma a înregistrat o creștere de 400% a traficului pe site și a înscrierilor la produse în aceeași seară.

El continuă: „Este ceva ce va dura pentru totdeauna. Trebuie să realizezi că participi la ceva mult mai mare decât ceea ce ți-ai propus să faci”.