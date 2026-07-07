George Clooney va primi premiul Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția

George Clooney va primi premiul Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția Foto: Getty Images

George Clooney va primi premiul Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, programat în perioada 2–12 septembrie 2026.

La auzul acestei veşti, celebrul actor şi-a exprimat bucuria, dar şi un regret: „Este festivalul meu preferat. Am trăit atât de multe momente extraordinare la Veneția. Festivalul este, fără îndoială, preferatul meu, iar primirea Leului de Aur reprezintă o onoare imensă. Probabil că asta înseamnă și că îmbătrânesc, dar e în regulă.”

Este un premiu care, potrivit directorului festivalului, Alberto Barbera, celebrează un „artist complet”, capabil să se miște cu aceeași ușurință atât în ​​fața, cât și în spatele camerei de filmat, relatează La Repubblica.

Cariera lui George Clooney

Călătoria de aproape treizeci de ani a lui George Cloony alături de Festivalul de Film de la Veneţia a început pe vremea când Clooney era puțin mai mult decât o vedetă de televiziune și culminează astăzi cu cea mai înaltă distincție a festivalului.

Totul a început în 1998, când Clooney a sosit la Veneția pentru a prezenta filmul „Out of Sight” al lui Steven Soderbergh, alături de Jennifer Lopez. Pentru marele public, el era încă Dr. Doug Ross din „ER”, serialul care îl transformase într-o celebritate mondială, dar care risca totodată să-l limiteze la un singur tip de rol. Tocmai acel film a demonstrat capacitatea actorului de a susține un rol principal pe marele ecran, eliberându-se astfel de limitările unei dramei de televiziune.

Ulterior, au urmat reveniri cu o constanță pe care puține alte vedete de la Hollywood au reușit să o mențină de-a lungul timpului: în anul 2000, cu filmul fraților Coen „O Brother, Where Art Thou?”, o comedie de tip „road-movie” a cărei acțiune se desfășoară în sudul Statelor Unite și în 2003, cu „Intolerable Cruelty” (din nou în colaborare cu frații Coen), jucând alături de Catherine Zeta-Jones; la acea vreme, Clooney era deja un actor consacrat, nu doar un talent promițător.

Debutul ca regizor

În 2005, a ajuns la festival și în calitate de regizor, cu filmul „Good Night, and Good Luck”, o peliculă ce relatează confruntarea dintre jurnalistul Edward R. Murrow și senatorul Joseph McCarthy. A câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu la Veneția, o distincție care l-a consacrat drept regizor, și nu doar ca simplu actor. Filmul a primit ulterior șase nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original, însă nu a obținut nicio statuetă la gala Academiei, astfel că premiul de la Veneția a rămas singura sa reușită de acest gen.

Au urmat alte momente de referință: în 2007, thrillerul „Michael Clayton” i-a adus a patra nominalizare la Oscar pentru interpretare, în 2008, comedia neagră a fraților Coen „Burn After Reading”, alături de Brad Pitt și, în 2009, „The Men Who Stare at Goats”, film prezentat în compania partenerei sale de atunci, Elisabetta Canalis, apariție care ţinut săptămâni întregi prima pagină a tabloidelor, axate mai degrabă pe cuplu decât pe filmul în sine.

În 2013, a revenit la Lido cu filmul „Gravity” al lui Alfonso Cuarón, alături de Sandra Bullock, iar pelicula a deschis festivalul din acel an și a triumfat ulterior la categoriile tehnice ale premiilor Oscar.

O legătură strânsă cu Italia

Legăturile cu Italia ale actorului depășesc domeniul cinematografiei. George Clooney are o casă de vacanţă de pe malul lacului Como, iar la Veneția în 2014 s-a căsătorit cu Amal Alamuddin, avocata specializată în drepturile omului, o ceremonie care a ținut cu sufletul la gură presa din întreaga lume timp de mai multe zile.

Premiile Oscar

Premiul Leul de Aur pentru întreaga carieră se alătură celor două premii Oscar câștigate anterior de Clooney, cel pentru cel mai bun actor în rol secundar (pentru „Syriana”) și cel pentru cel mai bun film, în calitate de producător (pentru „Argo”). Dincolo de cinematografie, actorul american rămâne profund implicat în acțiuni umanitare vizând drepturile omului și crizele din Darfur și Sudan, eforturi care i-au adus și numirea în funcția de Mesager al Păcii al Națiunilor Unite.