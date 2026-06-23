Justiţia franceză refuză redeschiderea unei anchete pentru viol contra regizorului Luc Besson

Luc Besson a fost regizorul de film francez cel mai bine plătit în 2017. Sursa foto: Getty Images

Justiţia din Franţa a refuzat marţi redeschiderea uneia dintre anchetele emblematice ale mişcării #MeToo din lumea cinematografiei franceze, lansată în urma acuzaţiilor de viol aduse de actriţa Sand Van Roy împotriva lui Luc Besson şi încheiată cu o decizie de clasare a cazului în favoarea regizorului, transmite AFP, conform Agerpres.

Judecătorii Curţii de Apel din Paris nu au acceptat argumentele reclamantei, au declarat pentru AFP două surse apropiate dosarului.

Sand Van Roy şi avocaţii săi au considerat, în special, că analizele ADN efectuate pe o piesă de lenjerie intimă constituiau un "element nou", care permitea redeschiderea anchetei.

"Nu putem accepta această nedreptate. Un recurs în casaţie va fi introdus imediat", a declarat pentru AFP avocatul actriţei Sand Van Roy, Antoine Gitton.

Curtea de Casaţie din Franţa nu se pronunţă pe fond, ci evaluează corectitudinea aplicării legii în cadrul primei hotărâri şi apoi în apel.

Avocatul lui Luc Besson, Thierry Marembert, s-a declarat mulţumit "că justiţia a refuzat redeschiderea acestui caz, care a fost deja judecat de nenumărate ori".

"Între 2018 şi 2023, pe parcursul celor cinci ani de anchetă, şase procurori ai Republicii, doi judecători de instrucţie, trei judecători ai curţii de apel, toate femei, au concluzionat că domnul Besson era nevinovat de faptele care i se imputau", a subliniat avocatul.

Ulterior, Thierry Marembert a mai adăugat: "După cum se ştie, Luc Besson şi Sand Van Roy au avut o relaţie timp de mai mulţi ani. Pe parcursul acestei lungi anchete, au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru stabilirea adevărului. Niciuna dintre aceste măsuri nu a permis stabilirea lipsa consimţământului reclamantei".

"Ne bucurăm, aşadar, că justiţia a refuzat să redeschidă acest caz, judecat deja de nenumărate ori", a concluzionat el.

Actriţa belgiano-olandeză a depus o plângere pentru viol la 18 mai 2018, la câteva ore după o întâlnire într-un hotel de lux din Paris, eveniment despre care protagoniştii au oferit două versiuni diferite.

La două luni după plângerea iniţială, actriţa a depus o plângere împotriva regizorului pentru alte violuri şi agresiuni sexuale comise, potrivit spuselor sale, între 2016 şi 2018, episoade ale unei "relaţii de dominare profesională", sub ameninţarea cu "represalii la adresa carierei sale de actriţă".

La rândul său, Luc Besson şi-a exprimat regretul pentru o relaţie extraconjugală într-un context de "subordonare", în condiţiile în care actriţa jucase în unele dintre filmele sale. El a descris, însă, o relaţie consensuală, marcată de "tandreţe".