Serialul Bridgerton revine pe ecrane. Claudia Jessie, Hannah Dodd şi Luke Newton, dezvăluiri din culise din sezonul 4

Renumitul serial Bridgerton revine pe ecrane cu sezonul 4 peste două săptămâni. Sursa foto: Hepta

Serialul-femomen Bridgerton se întoarce pe micile ecrane în doar două săptămâni. Sezonul patru vine cu surprize pentru fani. Actriţele Claudia Jessie, Hannah Dodd, Yerin Ha, dar şi colegii lor Luke Newton şi Luke Thompson au oferit un interviu, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN şi au dezvăluit câteva dintre amănuntele din noul sezon, dar şi cum este atmosfera în spatele camerelor. Actorul britanic Luke Thompson le-a transmis un mesaj fanilor din România despre noul sezon din Bridgerton.

Renumitul serial Bridgerton revine pe ecrane cu sezonul 4

La întrebarea "Ce fel de energie aduce fiecare în dinamica familiei?", actriţa Claudia Jessie a oferit următorul răspuns: "Despre Eloise o să spun că una caraghioasă, bufonească, puţin naivă", iar Hannah Dodd a intervenit şi a spus: "Dacă e în preajma familiei şi nu în parc. Cred că ea se conectează cu oamenii pe rând, unu la unu. Aşa că dacă vrei să ai o conversaţie profundă cu cineva, probabil că mergi la Francesca, la o petrecere mare nu mergi la ea".

Ulterior, actorul britanic Luke Newton a preluat cuvântul şi a mărturisit: "Collin ori spune o glumă cu umor negru sau... el nu ia aspectele care ţin de familie prea în serios şi cred că e important să ai pe cineva de genul în preajmă".

Despre elementul din acea eră care încă persistă astăzi şi care sunt similarităţile semnificative, Claudia Jessie a spus: "Cred că natura umană nu se schimbă semnificativ. E despre iubire, familie, prieteni, multora dintre noi le pasă de statut, bârfă. Cred că foarte interesant la Bridgerton este că putem vedea lucruri cu care toţi ne putem identifica acum".

Întrebaţi cu ce este Bridgerton special comparativ cu alte seriale de acest tip, actriţa Hannah Dodd a răspuns: "Este în continuă schimbare din cauza dinamicii, pentru că este un nou subiect în fiecare sezon", iar colegul ei de pe platourile de filmare, Luke Newton a declarat: "Nu e acelaşi show în fiecare sezon. E ca şi cum fiecare sezon din Friends s-ar concentra pe un alt prieten din poveste, ceea ce nu prea găseşti în alte show-uri".

Despre lecţia de viaţă favorită din show, actriţa Claudia Jessie a declarat: "Poate să îţi iei munca în serios, dar nu şi pe tine". Pe de altă parte, actorul de 32 de ani a spus "Cred că am învăţat să am încredere în lume spectacolului. În primul sezon, când am intrat în acest nou proiect fără să ştiu ce era. Şi mă uit acum înapoi la interviuri, poze sau chiar la show şi sunt Doamne, se simte de parcă a fost în urmă cu mult timp în urmă".

"E un mare privilegiu să ai o nouă familie şi este un job pe care ajungi să îl ai pentru o lungă peroadă de timp, ani întregi şi creşti împreună cu personajele", a explicat Hannah Dodd pentru Antena 3 CNN.

Provocaţi să descrie sezonul 4 din serialul Bridgerton într-un singur cuvânt, actriţa Yerin Ha a spus: "Caleidoscopic", iar Luke Thompson a intervenit şi a completat astfel: "Chiar este ca un caleidoscop. Au șansa să se întâlnească în diferite întruchipări și feluri. Cred ca este mai degrabă ca ceva ce te ia prin învăluire acest sezon. Ceea ce se schimbă mai des este contextul care scoate la iveală mai multe situații și mai puțin personajele".

În vârstă de 37 de ani, actorul britanic Luke Thompson care joacă rolul lui Benedict în Bridgerton a transmis următorul mesaj fanilor din din România: "Sper doar să se poată transpună în poveste. Puterea Bridgertonului este să atragă lumea pentru puțin într-o poveste extraordinară. Aşteptări…? Nu ştiu, sper să îi surpindă în același timp. Cred că asta este partea interesantă a meseriei pentru mine".

