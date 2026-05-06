Shannon Elizabeth, actriţa cunoscută pentru rolul din "American Pie", a câştigat un milion de dolari, în prima săptămână, pe OnlyFans

Shannon Elizabeth a început să facă OnlyFans la vârsta de 52 de ani. Sursa colaj foto: Getty Images

Shannon Elizabeth, actrița cunoscută pentru rolurile din "American Pie" şi "Scary Movie", a dezvăluit care este prima achiziție pe care o va face după ce a câștigat un milion de dolari în prima săptămână pe OnlyFans, relateză publicaţia Page Six. În vârstă de 52 de ani, vedeta a anunţat luna trecută că şi-a făcut cont pe renumitul cont pentru adulţi, iar vestea a venit la scurt timp după ce s-a aflat că divorţează de Simon Borchert. Mariajul lor a durat cinci ani.

Actriţa americană Shannon Elizabeth, care a câștigat nu mai puțin de 1 milion de dolari în prima săptămână pe OnlyFans, a mărturisit într-un interviu că intenționează să se "răsfețe" cu o locuință, conform sursei citate.

"Eu nu m-am hotărât unde voi locui și dacă voi cumpăra, dacă voi închiria, ce pot face?", a spus vedeta, care locuieşte în Africa de Sud, unde continuă să își desfășoare activitatea caritabilă prin intermediul fundației pentru animale. În timpul declaraţiilor, aceasta a menţionat că "a stat la prieteni" de când s-a despărțit în secret de Simon Borchert. Shannon Elizabeth a spus că separarea s-a petrecut în septembrie 2025.

"Eu ştiu că voi rămâne în Africa de Sud, pentru că mai este mult de muncă la Fundaţia Shannon Elizabeth și în general. Și îmi place aici! Am un grup minunat de prieteni aici. Așa că primul lucru este să îmi dau seama unde voi sta și să îmi găsesc din nou un loc al meu.

Toate lucrurile mele sunt în depozit încă din septembrie, așa că trebuie să le scot de acolo", a precizat vedeta pentru jurnaliştii publicaţiei Page Six.

În vârstă de 52 de ani, Shannon Elizabeth, care s-a căsătorit cu Simon Borchert în 2021, a depus cererea de divorț luna trecută, chiar înainte de a anunța că îşi va fae cont pe OnlyFans — o platformă de social media pe bază de abonament, care le permite creatorilor de conținut să își monetizeze munca prin distribuirea directă de fotografii și videoclipuri către fani.

În multe privințe, noul proiect de afaceri, pe care a insistat că nu l-a luat în calcul până când managerul ei, Joe Reitman, nu i l-a propus în noiembrie 2025,o ajută să se refacă după separarea de Simon Borchert.

"Din septembrie până la sfârșitul lunii martie, cel puțin, a fost cu adevărat foarte, foarte dificil. A fost o perioadă emoțională și a fost vorba despre a înțelege cum să reiei totul și, sincer, să o iei de la zero. Așa că era: «Ei bine, și acum ce fac?»", a explicat vedeta din filmul "American Pie".

În interviul de luna trecută oferit tot pentru Page Six, Shannon Elizabeth a făcut următoarele precizări despre activitatea ei pe OnlyFans:

"Reconectarea cu fanii mei prin apariții mi-a amintit cât de mult a însemnat sprijinul lor pentru mine de-a lungul carierei mele – și cât de mult mi-a lipsit acea energie.

OnlyFans îmi oferă oportunitatea de a oferi ceva mai mult – o privire din culise, nefiltrată, asupra vieții mele și o conexiune autentică pe care nicio altă platformă nu o permite".