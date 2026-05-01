Oscarul primit de regizorul filmului despre Putin a dispărut. Nu fusese lăsat să se urce cu el în avion

2 minute de citit Publicat la 12:32 01 Mai 2026 Modificat la 12:35 01 Mai 2026

Un regizor al documentarului "Mr Nobody Against Putin" a rămas fără Oscar. Sursa foto: Profimedia

Oscarul care aparținea lui Pavel Talankin, unul dintre regizorii documentarului "Mr Nobody Against Putin", a dispărut după ce agenţii de la aeroportul JFK din New York nu l-au lăsat să urce cu statueta în avion, pe motiv că premiul oferit de Academia americană ar putea fi folosit ca armă, notează The Guardian. Oscarul a fost împachetat într-o cutie de carton, oferită de Lufthansa, şi transportat separat de cabină spre Germania. Totuşi, la aterizare, Talankin a observat că statueta n-a mai ajuns la Frankfurt.

Talankin, a cărui documentare a mașinii de propagandă a Rusiei în școlile primare a câștigat recunoaștere internațională, a declarat că a avut statueta în mai multe zboruri fără incidente. Dar când a ajuns la terminalul 1 al aeroportului JFK miercuri dimineață, agenții Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) au spus că nu a putut lua la bord trofeul de 3,6 kg, deoarece reprezenta un risc de securitate.

"Este complet derutant cum consideră un Oscar o armă”, a declarat Talankin, după ce a aterizat la Frankfurt, în Germania, fără Oscar. În zborurile anterioare efectuate prin numeroase companii aeriene, a spus el, "Am zburat cu el în cabină și nu a existat niciodată niciun fel de problemă".

De această dată, Oscarul a fost împachetat într-o cutie de carton, oferită de Lufthansa, şi transportat separat de cabină spre Germania.

Talankin susține că acea cutie nu a ajuns niciodată la Frankfurt, iar statueta a dispărut. „Pavel mă sună în această dimineață din Frankfurt spunându-mi că Lufthansa nu o are. Au pierdut-o”, a declarat un producător executiv al filmului "Mr Nobody Against Putin" și traducător de limba rusă pentru Talankin. „Are un număr de bilet pentru cutie și nu-l găsesc.”

Pavel Talankin, în exil

Talankin, originar din Karabash, Rusia, trăiește acum în exil în Europa, după ce a fugit din țara sa natală cu materialul care avea să devină Mr. Nobody (Domnul Nimeni). O instanță rusă a interzis ulterior filmul premiat cu BAFTA pe mai multe platforme, susținând că promovează „atitudini negative” față de guvernul rus și războiul din Ucraina.

"Mr Nobody Against Putin este despre cum îți pierzi țara”, a spus Borenstein. „Și ceea ce am văzut lucrând cu aceste materiale video este că o pierzi prin nenumărate acte de complicitate, mici, mărunte.”

În propriul său discurs de acceptare a premiului, Talankin a pledat în numele țărilor în care „în loc de stele căzătoare... au bombe și drone lansate”.

El a concluzionat: „În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noștri, opriți toate aceste războaie acum”.