Moş Crăciun ajunge sâmbătă la Târgul de Crăciun București 2025 din Piaţa Constituţiei, cu cadouri pentru copii. Programul întâlnirilor

Moş Crăciun ajunge la Târgul de Crăciun București 2025 din Piaţa Constituţiei. Sursa foto: Facebook/ PMB

Moş Crăciun a anunțat vineri că soseşte la Târgul de Crăciun București 2025 din Piaţa Constituţiei sâmbătă seara, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB). El a avut un mesaj special pentru copii.

Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 şi 24 decembrie, o fotografie instant alături de Moş Crăciun.

„Sezonul festiv a început odată cu deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti, iar unul dintre cele mai aşteptate momente ale lunii este sosirea lui Moş Crăciun, pe 13 decembrie, la ora 17:00, în Piaţa Constituţiei, aducând entuziasm şi magie copiilor şi părinţilor deopotrivă.

De îndată ce păşeşte în casa sa, Moş Crăciun va fi întâmpinat de colinde, lumini calde şi spiriduşi veseli. Până de Ajun, el îi va primi pe cei mici cu braţele deschise, oferindu-le cadouri, astfel încât fiecare vizită să fie o experienţă de neuitat”, conform unui comunicat al PMB.

Mesajul lui Moș Crăciun, în clipul video de mai jos:

Programul întâlnirilor cu Moş Crăciun:

- 14, 20 şi 21 decembrie: 10:00-13:00 / 17:00-21:00;

- 15-19 şi 22-24 decembrie: 12:00-14:00 / 17:00-21:00.

Casa lui Moş Crăciun are o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi şi este decorată manual, iar spiriduşii îi ajută pe cei mici să lase scrisorile pentru Moşul şi să descopere surprizele pregătite special pentru ei.

Principalele atracții la Târgul de Crăciun București 2025 din Piaţa Constituţiei

„La târg, vă aşteaptă colinde, 120 de căsuţe cu produse artizanale, lumini, decoraţiuni şi delicii de sezon. Vizitatorii de toate vârstele se pot aventura într-o serie de atracţii: carusel, trenuleţ, roata panoramică, Sania Zburătoare şi Santa's Express. Atmosfera este completată de muzica de pe cele două scene ale târgului. Pe scena principală urcă ansambluri, colindători, coruri de copii, artişti consacraţi şi trupe renumite, iar pe cea urbană, în forma unui felinar uriaş, mai mulţi DJ mixează piese naţionale şi internaţionale”, menţionează sursa citată.

Sâmbătă, după sosirea Moşului, vor susţine concerte Alina Sorescu şi Picii lu' Soreasca, Far Away From Earth, VUNK şi IRIS - Cristi Minculescu, Valter & Boro, iar duminică - Daniel Lazăr, Ioana Uruc, Jo, Bere Gratis şi Voltaj.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin CREART - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, iar intrarea este liberă.