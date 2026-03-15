Ce a fost „Camelot” pentru familia Kennedy? Totul despre mitul politic care apare des în filmul „Love story” despre JFK Jr. și Carolyn

John F. Kennedy și Jackie, stânga, JFK Jr. și Carolyn Bessette, dreapta. Imagini de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Când oamenii se gândesc la dinastia Kennedy în politica americană, aceasta este adesea asociată cu o versiune romantizată inspirată de musicalul Camelot. Fosta primă-doamnă Jackie Kennedy Onassis a creat inițial această idee mitologică după ce soțul ei, președintele John F. Kennedy, a fost asasinat pe 22 noiembrie 1963.

Mitul Kennedy al lui Camelot, menționat în filmul „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, lansat recent, se referă la ideea că președinția și moștenirea lui Kennedy erau asemănătoare cu musicalul centrat pe tinerețe, idealism și măreție.

După moartea sa, Jackie a vorbit despre pierderea soțului, reflectând și asupra președinției sale de aproape trei ani, într-un amplu articol pentru revista Life. În articolul intitulat „For President Kennedy: An Epilogue” ( Pentru Președintele Kennedy: Un Epilog), Jackie a explicat că ea și soțul ei iubeau amândoi Camelot și a comparat președinția soțului decedat cu povestea mitică a regelui Arthur și a soției sale, regina Guinevere, care creează o societate justă și ideală.

Camelot, în filmul despre povestea de dragoste dintre JFK Jr. și Carolyn Bessette

Deși unii istorici au argumentat că mitul minimalizează defectele perioadei JFK la putere, alții au subliniat că termenul a devenit un simbol puternic al ceea ce ar fi putut fi, dacă asasinarea lui JFK nu ar fi avut loc.

„A vrut să se asigure că el va fi amintit ca un mare președinte”, a declarat agentul său de Secret Service de lungă durată, Clint Hill, pentru People, în 2016.

Termenul a rămas, iar familia Kennedy continuă să fie asociată cu Camelot. În Love Story, fiul cuplului, John F. Kennedy Jr., aduce în discuție mitul, iar Jackie menționează Camelot pentru ultima dată înainte de moartea sa din 1994. Înainte ca JFK Jr. și soția lui, Carolyn Bessette, să moară într-un accident aviatic în iulie 1999, ei erau adesea considerați ca reprezentând următoarea eră a lui Camelot.

Iată tot ce trebuie să știi despre mitul Camelot al lui Kennedy

Ce este musicalul Camelot?

Musicalul Camelot, care a avut premiera în 1960, este adaptat după romanul din 1958 The Once and Future King și spune povestea mitologizată a regelui Arthur. Camelot se concentrează pe călătoria sa de a crea o societate ideală, pașnică și mai bună pentru regatul său.

Pe lângă aparenta sa misiune imposibilă, regele Arthur se află și într-un triunghi amoros cu regina sa, Guinevere, și cel mai apropiat cavaler al său, Sir Lancelot.

Musicalul l-a avut în distribuție pe Richard Burton în rolul lui Arthur, Julie Andrews ca Guinevere și Robert Goulet ca Lancelot. Pe măsură ce Camelot se desfășoară, spectactorii sunt provocați să contemple dacă urmărirea unei lumi ideale merită, chiar dacă doar pentru o perioadă scurtă de timp.

De asemenea, musicalul reflectă asupra naturii umane și asupra trăsăturilor care amenință o lume „perfectă”. Camelot se încheie cu moartea regelui Arthur și speranța sa de a transmite viziunile, visele și idealurile sale generațiilor viitoare.

Cine a creat mitul: „Nu va mai exista niciodată alt Camelot”

În timp ce Camelot rula pe Broadway, Jackie și JFK au văzut musicalul și s-au îndrăgostit de poveste. Jackie a fost prima care a conectat Camelot cu președinția soțului ei după ce acesta a fost împușcat și ucis în timp ce se afla alături de ea într-o caravană prezidențială în Dallas, Texas, pe 22 noiembrie 1963.

La o săptămână după ce a fost martoră la moartea tragică a soțului, Jackie a vorbit despre moștenirea sa într-un amplu articol pentru revista Life. Pe lângă detaliile dureroase ale suferinței sale, Jackie a explicat că i-a fost „rușine” să spună că se gândea la președinția soțului său ca la o metaforă inspirată de musicalul din 1960.

„Noaptea, înainte să mergem la culcare, Jack obișnuia să asculte niște discuri; iar melodia pe care o iubea cel mai mult era la sfârșitul discului. Versurile pe care le iubea erau: «Să nu fie uitat că a existat odată un loc, pentru un scurt moment strălucitor, care a fost cunoscut sub numele de Camelot»”, a spus ea.

„Vor fi din nou mari președinți — iar familia Johnson este minunată, m-au tratat minunat — dar nu va mai exista niciodată alt Camelot.”

Jackie a explicat, de asemenea, că JFK folosea poveștile despre Cavalerii Mesei Rotunde din Camelot pentru a se vedea ca un erou și potențial urmaș al regelui Arthur.

Jurnalistul Life, Theodore White, a dezvăluit că Jackie a fost insistentă ca punctele ei despre Camelot să fie evidențiate: „A vrut să se asigure că mesajul a fost clar,” a menționat el.

Martha Bartlett, care i-a prezentat pe Jackie și JFK, avea o viziune mai puțin romantică asupra mitului Camelot în cartea din 2024 JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, scrisă de Liz McNeil și asistenta fostă a lui JFK Jr., RoseMarie Terenzio:

„Jackie a gândit totul la modul idealizat,” a spus Bartlett. „A încercat să romantizeze totul — voia să aibă acea imagine. Nu am înțeles niciodată de ce era atât de important să fie săpat în mantel. Ce efect are asupra copiilor să fie crescuți cu un tată legendar? Fantaza lucruri… dar în adâncul ei, era destul de pragmatică. Dură ca oțelul — o supraviețuitoare.”

Ce reprezintă mitul Camelot al lui Kennedy

La scurt timp după ce Jackie a vorbit despre asasinarea lui JFK în eseul său inovator, comparația sa dintre președinția scurtă a lui JFK și Camelot a rezonat cu membrii unei națiuni îndurerate.

Mitul Camelot al lui Kennedy se bazează pe ideea că JFK a fost un președinte tânăr care a murit încercând să inspire speranță pentru o țară pașnică și justă pentru generațiile viitoare.

Termenul a devenit un simbol puternic al romanticizării politicii și al aspirării către ceva mai bun. Cu toate acestea, mitul a atras și critici din partea istoricilor care susțin că el minimalizează unele greșeli ale președinției JFK, inclusiv invazia eșuată din Golful Porcilor și criza rachetelor cubaneze.

„Așadar, epitaf pentru administrația Kennedy a devenit Camelot — un moment magic în istoria americană, când bărbații curajoși dansau cu femei frumoase, când se făceau fapte mărețe, când artiști, scriitori și poeți se întâlneau la Casa Albă și barbarilor din afara zidurilor li se opunea rezistență. Camelot magic al lui John F. Kennedy nu a existat niciodată,” a susținut ulterior White, conform The New York Times.

White a argumentat însă că familia Kennedy pe care o cunoștea era „mai des corectă decât greșită și uimitor de incoruptibilă”. De asemenea, a recunoscut că a jucat mai mult un rol în mit decât și-ar fi dorit.

„Eu am fost instrumentul ei în etichetarea mitului, pentru că era preocupată de istorie și voia să ajut să fie amintit — și astfel, după o lungă discuție nocturnă, m-a îndemnat să folosesc cuvântul Camelot pentru a descrie totul,” a scris el în memoriile sale In Search of History. „Voia ca Camelot să fie punctul central al poveștii. Eroii din Camelot, povești fantastice, legende, unde se regăsea tot ce însemna istoria.”

Cum este amintit mitul Camelot la decenii distanță după moartea lui JFK și Jackie?

În deceniile care au urmat morții ambilor JFK și Jackie, familia Kennedy continuă să fie asociată cu mitul Camelot. Deși JFK Jr. a fost inițial hotărât să nu urmeze pașii tatălui său și a lansat în schimb revista politică George, mulți experți au presupus că el și soția sa, Carolyn Bessette, ar fi putut conduce țara într-o eră modernă a mitului Camelot.

În Love Story, Jackie (Naomi Watts) menționează ținutul Camelot pe patul de moarte, iar mama lui Bessette o avertizează că ea va fi noul chip al Camelotului.

Consultantul media Michael Sheehan a reflectat, de asemenea, asupra ideii Camelot pentru McNeil și Terenzio. Și-a amintit de o perioadă în care îl pregătea pe JFK Jr. pentru un interviu media, iar editorul revistei se chinuia să înțeleagă de ce oamenii se simțeau atât de conectați la familia sa.

„Oamenii veneau la el în fiecare zi, toată viața, să spună: „Familia ta a însemnat atât de mult pentru mine.” Cred că a fost surprins de puterea acestor amintiri și de faptul că le putea declanșa. A spus la un moment dat: «Oamenii cred că Caroline (Kennedy) și cu mine am cutreierat casa cântând Camelot»”, a spus Sheehan în JFK Jr.: An Intimate Oral Biography.

În realitate, era cu totul altfel, spun prietenii săi.

Nepotul lui JFK îl critică dur pe fiul lui RFK, care lucrează în administrația Trump

În realitate, legenda Camelot al lui JFK rămâne legată pentru totdeauna de familia Kennedy, chiar și în memorie. În 2023, Jack Schlossberg, fiul lui Caroline Kennedy, l-a criticat pe unchiul său, Robert F. Kennedy Jr., pentru că s-a distanțat de idealurile Camelot.

„El valorifică Camelot, celebritatea, teoriile conspirației și conflictele pentru câștig și faimă personală,” a spus Schlossberg despre campania prezidențială din 2024 a lui RFK Jr. într-un videoclip pe Instagram.

„L-am ascultat. Îl cunosc. Nu înțeleg de ce cineva crede că ar trebui să fie președinte. Moștenirea prezidențială a lui JFK înseamnă mult mai mult decât Camelot și teoriile conspirației. Este despre serviciul public și curaj. Este despre drepturile civile, criza rachetelor cubaneze și aselenizarea unui om.”, a mai spus Jack Schlossberg.