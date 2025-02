Cântăreața americană Roberta Flack a murit la 88 de ani. Era celebră pentru melodia „Killing Me Softly With His Song”

Cântăreața americană Roberta Flack a murit la 88 de ani FOTO: Getty Images

Roberta Flack, renumita cântăreață americană de soul și R&B, cunoscută pentru interpretările sale emblematice ale baladelor precum „Killing Me Softly With His Song”, a murit la vârsta de 88 de ani.

Flack a încetat din viață în locuința sa, înconjurată de familie, potrivit CNN. Ea avea mai multe probleme de sănătate, inclusiv o scleroză laterală amiotrofică, diagnostic anunțat public în 2022.

Născută pe 10 februarie 1937, în Black Mountain, Carolina de Nord, Roberta Cleopatra Flack a demonstrat un talent muzical precoce. A început lecțiile de pian la vârsta de 9 ani și, la doar 15 ani, a obținut o bursă la Universitatea Howard, unde a studiat muzica.

Deși inițial și-a dorit o carieră în muzica clasică, Flack a avut succes în cluburile de noapte din Washington, D.C., unde a îmbinat elemente de jazz, blues, folk și pop. În 1969, a lansat albumul de debut „First Take”, care include piesa „The First Time Ever I Saw Your Face”. Această melodie a devenit un hit major după ce a fost inclusă în filmul „Play Misty for Me” al lui Clint Eastwood, ajungând pe primul loc în topurile Billboard Hot 100 timp de șase săptămâni în 1972 și câștigând un premiu Grammy pentru „Record of the Year” în 1973.

Un alt succes notabil a fost „Killing Me Softly With His Song”, lansat în 1973, care a stat cinci săptămâni pe primul loc în topurile Billboard și i-a adus al doilea premiu Grammy consecutiv pentru „Record of the Year”. Flack a fost prima artistă care a reușit această performanță în ani consecutivi.

De-a lungul carierei, Flack a colaborat cu artiști precum Donny Hathaway, cu care a înregistrat hituri precum „Where Is the Love” și „The Closer I Get to You”. Stilul său muzical sofisticat și abordarea intimă a interpretării au influențat numeroși artiști și au contribuit la definirea genului „quiet storm” în R&B.