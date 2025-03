Cântăreața Angie Stone a murit la 63 de ani, într-un accident de mașină. Foto: Getty Images

Cântăreața Angie Stone, cunoscută în special pentru hitul "Wish I Didn’t Miss You", a murit la vârsta de 63 de ani, relatează The Guardian.

Un reprezentant al artistei a confirmat pentru Variety că Stone și-a pierdut viața într-un accident rutier în Montgomery, Alabama. Potrivit informațiilor, ea se întorcea acasă de la un concert și a fost singura persoană care și-a pierdut viața în accident.

Fiica ei, Diamond Stone, a scris online: „Mama mea nu mai e.”

Angie Stone a fost membru fondator al trio-ului feminin de hip-hop The Sequence, un grup inovator format la sfârșitul anilor ‘70, pe când avea doar 16 ani. Grupul a avut succes cu piesa "Funk You Up", care a fost ulterior folosită ca sample de Dr. Dre pentru single-ul "Keep Their Heads Ringin", dar și de Bruno Mars în hitul "Uptown Funk".

„Cred că faptul că am fost primul grup feminin de rap care a lansat un disc autentic și original este o realizare pe care nimeni nu a mai egalat-o,” spunea Stone în 2023.

După ce grupul s-a destrămat la mijlocul anilor ‘80, Stone a lucrat ca vocalistă pentru Vertical Hold, apoi pentru Devox, înainte de a contribui ca textieră la primele două albume de studio ale lui D’Angelo. De asemenea, a fost backing vocalist pentru artist în turnee și a colaborat ulterior cu Lenny Kravitz pentru albumul său „5” din 1998.

În 1999, Stone și-a lansat primul album solo, Black Diamond, care a inclus hiturile "No More Rain (In This Cloud)" și "Life Story". În 2000, a înregistrat tema principală a serialului de succes Girlfriends, iar în 2001 a lansat cel de-al doilea album, Mahogany Soul.

De pe acest album provine și cel mai mare hit al ei la nivel internațional, "Wish I Didn’t Miss You".

Cel de-al treilea album al său, Stone Love, a inclus piesa "I Wanna Thank Ya" alături de Snoop Dogg, care a devenit un hit în Europa. În videoclipul piesei a apărut și Idris Elba, pe atunci la început de carieră.

Angie Stone a continuat să lanseze încă șapte albume, cel mai recent fiind Love Language din 2023, care a inclus colaborări cu Musiq Soulchild și cu fiul ei, Swayvo Twain.

De-a lungul carierei, Stone a fost nominalizată de trei ori la premiile Grammy și a compus piese pentru artiști precum Erykah Badu și Raphael Saadiq. „Există o tristețe profundă atunci când, ca songwriter — un dar atât de special — nu primești niciodată recunoașterea pe care o meriți,” spunea ea în 2011. „Oamenii cred că trăiesc din înregistrările mele, dar câștig mult mai bine din songwriting decât din cântat.”

Angie Stone a avut și o carieră de actriță, apărând în comedii precum The Hot Chick și The Fighting Temptations, dar și pe scenă, interpretând-o pe Big Mama Morton în musicalul Chicago.