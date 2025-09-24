Cum a încercat o femeie să pună mâna pe celebra reședință Graceland a lui Elvis Presley: "O schemă extrem de sofisticată"

Elvis Presley a murit pe 16 august 1977, la vârsta de 42 de ani, în reședința sa din Graceland, Memphis, Tennessee. Sursa foto: Getty Images & Hepta

O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie a fost condamnată marţi la aproape cinci ani de închisoare de un tribunal american, informează AFP, conform Agerpres. Regele Rock’n’Roll-ului a murit în urmă cu aproape cinci decenii, după ce a făcut infarct, iar în ultimele luni de viață, el s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, printre care se numără hepatită, ulcer şi insomnie.

Lisa Findley, în vârstă de 54 de ani, a pledat vinovată în februarie pentru fraudă, în cadrul unui acord cu acuzarea, care a renunţat la inculparea pentru uzurpare de identitate.

Ea era acuzată că a încercat să îşi însuşească Graceland, proprietatea "Regelui Rock’n’Roll-ului" situată la Memphis, în statul Tennessee (sudul SUA), susţinând că fiica unică a acestuia, Lisa Marie Presley, decedată în ianuarie 2023, ar fi împrumutat 3,8 milioane de dolari de la o societate numită Naussany Investments, punând Graceland drept garanţie, fără să ramburseze împrumutul.

Ulterior, Lisa Findley a încercat să organizeze o vânzare la licitaţie a proprietăţii în favoarea Naussany Investments, însă procedura a fost blocată în ultimul moment, în 2024, de un judecător din Tennessee, la solicitarea fiicei Lisei Marie Presley, actriţa Riley Keough, care depusese plângere.

Un judecător federal din Memphis a condamnat-o marţi la 57 de luni de închisoare.

Proprietatea, cunoscută în toată lumea, a devenit muzeu şi un important loc de pelerinaj pentru admiratorii legendei rock'n'roll-ului.

În această casă Elvis Presley a fost găsit inconştient în august 1977, cu puţin timp înainte ca decesul său, la vârsta de 42 de ani, să fie constatat la spital.