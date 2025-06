Festivalul IntenCity a început în forță. Startul a fost dat de trupa rock Iris și de Cabron: „Petrecem până dimineață”

Peste 100 de artiști, români și internaționali, sunt așteptați să urce pe scenele festivalului. FOTO: Captură Antena 3 CNN

IntenCity a dat startul verii. Cel mai așteptat festival a început la Craiova, iar zeci de mii de oameni au venit să vadă cei peste 100 de artiști care vor veni în cele patru zile de festival. Startul atmosferei a fost dat de mult iubita trupă rock Iris și de artistul Cabron.

Muzică, dans și energie la maximum. Festivalul IntenCity a revenit la Craiova cu a patra ediție, transformând orașul într-o adevărată capitală a distracției. Peste 100 de artiști, români și internaționali, sunt așteptați să urce pe scenele festivalului. Prima zi a început în forță – rock-ul trupei Iris și ritmurile lui Cabron au făcut ca publicul să vibreze încă din primele ore ale serii.

Cabron: „Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, oamenii au cântat cu mine. Am înțeles că am fost primul artist. Eu, practic, am deschis toată treaba asta, deci o să fie cu noroc, o să fie super bine.”

Line-up-ul a inclus DJ sets și hip-hop românesc, într-un mix exploziv care a încălzit atmosfera. Publicul a fost nerăbdător să simtă vibe-ul verii, iar Craiova s-a umplut de culoare, sunet și energie.

- „E ceva foarte fresh, frumos pentru Craiova și noi suntem la al patrulea an deja, consecutiv, veterane cum s-ar spune. Și anul ăsta e ceva schimbat. E o scenă nouă, sunt patru zile.”

- „Mă simt foarte bine și anul trecut am fost mai mult de dragul fetiței mele care iubește acest festival. Eu sunt mai de partea tradițională, dar cumva încerc să mă distrez și eu.”

- „Îmi place foarte mult, momentan. Petrecem până dimineață, categoric.”

Organizatorii au lansat și o aplicație oficială IntenCity – cu programul concertelor, notificări live și oferte exclusive pentru cei care și-au cumpărat bilete din timp. Festivalul continuă timp de patru zile, iar zeci de mii de tineri sunt așteptați să se bucure de muzică, distracție și momente de neuitat.