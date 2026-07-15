Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” revine şi transformă primul weekend din august într-o sărbătoare a muzicii și naturii

5 minute de citit Publicat la 17:24 15 Iul 2026 Modificat la 17:24 15 Iul 2026

Cursul de olărit pentru copii va oferi celor mici ocazia de a lucra direct cu lutul și de a descoperi o activitate tradițională prin joc și experiment.

Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” revine pe 1 și 2 august 2026, în Vama Buzăului din județul Brașov, cu o nouă ediție dedicată muzicii folk, naturii, comunității și experiențelor trăite în aer liber. Ajuns la ediția a VII-a, festivalul păstrează atmosfera care l-a făcut cunoscut, artiști iubiți de mai multe generații și concerte sub cerul liber, cu public așezat pe baloți de paie și foc de tabără în fiecare seară.

Anul acesta, „Vama de la Munte” aduce, pe lângă programul muzical, o serie de activități pentru copii, familii și adulți. Publicul va putea participa la cursuri de olărit pentru copii, susținute de Nini Porojan, la sesiuni de tir cu arcul pentru copii și adulți, coordonate de Nicoleta Ilie, dar și la activități creative organizate de Teatrul Strada din Brașov.

Copiii se vor putea bucura de teatru de păpuși, facepainting și pictură pe lemn, într-un spațiu gândit pentru joacă, creativitate și apropiere de tradiție.

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Prin aceste activități, festivalul își extinde misiunea culturală și devine un eveniment potrivit pentru întreaga familie, nu doar pentru publicul pasionat de muzică folk.

Pentru adulți, festivalul aduce și vinurile de la Crama 3 Conace, pentru a completa atmosfera de vacanță de la munte și pentru a pune în valoare ideea unui festival în care muzica, gastronomia, natura și socializarea se întâlnesc firesc.

O componentă importantă a ediției din acest an este și sprijinul acordat Rezervației de Zimbri din Vama Buzăului. 10% din prețul biletului reprezintă achiziția baloților de paie pe care participanții vor sta în timpul festivalului și care, la finalul celor două zile, vor fi donați ca hrană pentru zimbri.

Programul festivalului

Accesul în festival se face, în fiecare zi, începând cu ora 12:00. Open stage-ul începe la ora 16:00, iar primul artist urcă pe scenă de la ora 17:30. Prezentatorul festivalului este Cristi Dumitrașcu, Rock FM.

Pe scena Festivalului Național de Folk „Vama de la Munte” vor urca sâmbătă, 1 august 2026: Dianna Project, Ocru, Alina Manole, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Ducu Bertzi și Constantin Neculae, Dan Bittman & Jul Baldovin.

Duminică, 2 august 2026, în fața publicului vor fi: Andreea Hristea & Family, Ștefan Orfescu, T.V.A. – Teo Boar, Vlady Cnejevici, Adi Vascu & Andone Dorin, Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș, Fără Zahăr, Mircea Baniciu & Band, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro.

Open stage pentru tineri artiști și grupuri muzicale

În fiecare zi, de la ora 16:00, publicul va putea urmări momentele open stage, o componentă importantă a festivalului. Această scenă oferă vizibilitate artiștilor aflați la început de drum, grupurilor de copii și tinerilor muzicieni care vor să cânte în fața unui public real.

Printre cei înscriși se numără grupuri de copii din Săcele, din cadrul Asociației Atelier Săcelean. Singing Friends Group al Asociației Atelier Săcelean are o poveste de peste 20 de ani și a pornit inițial ca disciplină opțională de cor într-o școală gimnazială. Repertoriul cuprinde folclor, folk, muzică ușoară și muzică clasică, iar copiii au participat la festivaluri, concursuri și spectacole caritabile dedicate persoanelor cu autism, persoanelor cu dizabilități sau persoanelor vârstnice.

Pe scena open stage va urca și Grupul folk D.O.R. din Suceava, format din elevi suceveni. Grupul a participat în ultimii ani la numeroase evenimente culturale, comunitare și educaționale.

Publicul va putea asculta și trupa Iron Veil din Brașov, formată în cadrul Academiei de Muzică Soundbox, sub îndrumarea profesoarei Andreea Lungu. Trupa are cinci membri, Nadia și Silvia la chitară, Ana la bass, Robert la tobe și Tudor la pian.

Un alt nume prezent pe open stage este Maria Rainea, elevă la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești, secția Arta Actorului. Maria cântă la chitară acustică, electroacustică și electrică, abordează stiluri precum pop, rock, folk și musical. Are experiență în teatru și film și a obținut premii la mai multe festivaluri și concursuri de folk.

Activități pentru copii, familii și publicul festivalului

Cursul de olărit pentru copii va oferi celor mici ocazia de a lucra direct cu lutul și de a descoperi o activitate tradițională prin joc și experiment.

Tirul cu arcul pentru copii și adulți va adăuga o componentă de mișcare și concentrare, potrivită pentru cei care vor să încerce o activitate diferită în aer liber.

Teatrul de păpuși, facepainting-ul și pictura pe lemn, organizate de Teatrul Strada din Brașov, vor completa programul dedicat familiilor.

Seara, atmosfera se va muta din nou în jurul scenei și al focului de tabără. Focul de tabără, deja o tradiție a festivalului, va avea loc în fiecare seară și va păstra spiritul de întâlnire simplă, caldă și apropiată dintre public, artiști și natură.

Vama Buzăului, parte din experiența festivalului

Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” are loc într-o zonă care completează firesc experiența muzicală. Vama Buzăului oferă publicului posibilitatea de a transforma participarea la festival într-un weekend de relaxare, turism și reconectare cu natura.

Cei care ajung la festival pot vizita Rezervația de Zimbri, pot merge la Cascada Urlătoarea, pot face plimbări în natură sau drumeții în zona Munților Ciucaș. În același timp, turiștii pot descoperi pensiunile locale și gastronomia zonei.

Prin prezența publicului, festivalul susține și economia locală. Participanții se cazează în zonă, consumă produse locale, descoperă atracțiile turistice și contribuie la consolidarea Vămii Buzăului ca destinație de vară pentru iubitorii de muzică, natură și experiențe autentice.

Bilete și acces la Festivalul „Vama de la Munte”

Biletele pentru Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” sunt disponibile pe iabilet.ro și ambilet.ro. Copiii sub 14 ani, însoțiți de un adult, au acces gratuit.

Despre Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte”

Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” a fost fondat de Ducu Bertzi și a crescut organic, de la o întâlnire a iubitorilor de folk la unul dintre evenimentele importante dedicate acestui gen muzical în România.

Festivalul aduce împreună artiști consacrați, tineri muzicieni, public din toată țara și o comunitate locală care susține cultura, turismul și experiențele trăite în natură.