Antena 3 CNN Life Timp liber Muzică Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Arată fotografii incendiare cu ea și face un anunț neașteptat

Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Arată fotografii incendiare cu ea și face un anunț neașteptat

G.M.
2 minute de citit Publicat la 09:33 19 Sep 2025 Modificat la 11:05 19 Sep 2025
madonna
Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Ea a apărut într-o ședință foto incendiară. FOTO Instagram Madonna

Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Ea a apărut într-o ședință foto incendiară, purtând o rochie din dantelă transparentă, cu mănuși albe fine și coliere cu crucifix. Ședința foto a marcat anunțul revenirii Madonnei la casa de discuri unde și-a început cariera, Warner Bros., și a venit la pachet cu o veste pentru fanii ei: în 2026 urmează o continuare a celebrului album “Confessions on a Dance Floor”, scrie The New York Post.

„După aproape două decenii, e ca acasă la Warner Records!”, a scris artista pe Instagram. „Înapoi la muzică, înapoi pe ringul de dans, înapoi acolo unde totul a început!”

De ceva timp, Madonna are o relație cu fostul fotbalist Akeem Morris, în vârstă de 29 de ani. Potrivit unei surse citate de New York Post, tânărul iubit ar fi convins-o că nu are nevoie de numeroasele filtre foto și proceduri estetice care au stârnit critici dure după apariția controversată a artistei la Premiile Grammy din 2023.

Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Arată fotografii incendiare cu ea și face un anunț neașteptat 1008583
› Vezi galeria foto ‹

„Începe să-l asculte pe Akeem, care îi spune că este frumoasă”, a declarat sursa. „De obicei nu ascultă pe nimeni, dar pe el da.”

Aceeași persoană a adăugat că Madonna își dorește acum să își asume vârsta de 67 de ani, în loc să încerce să arate ca la 27. Artista a ales proceduri estetice mai blânde, precum tratamente cu oxigen sau drenaj limfatic, soluții menite să ofere un aspect proaspăt, fără transformări radicale.

Luna trecută, Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere la Siena, în Italia, alături de Morris și de două dintre fiicele sale: Lourdes, 28 de ani, și Mercy, 19 ani. Artista a impresionat și atunci prin alegerea vestimentară, în stilul său provocator bine cunoscut.

Madonna și Akeem Morris au fost pentru prima dată fotografiați împreună în iulie 2024, când cântăreața a publicat imagini provocatoare cu ei, inclusiv una în care tânărul îi punea mâna pe sâni.

×
Etichete: Madonna muzica vedete

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Muzică
» Citește mai multe din Muzică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close