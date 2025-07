Ultimele imagini cu Ozzy Osbourne pe scenă. A susţinut un concert uriaş de adio cu doar câteva săptămâni înainte să moară

Ozzy Osbourne a urcat ultima dată pe scenă pe 5 iulie la concertul "Back To The Beginning. Foto: Facebook/Ozzy Osborune

Legendarul Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani, la doar câteva săptămâni după concertul uriaş de adio de la Villa Park, "Back To The Beginning”. Ozzy Osbourne s-a reunit cu Black Sabbath și a susținut ultimul său concert pe 5 iulie, scrie Sky News.

Anunțat la începutul acestui an, concertul „Back To The Beginning” de pe stadionul Villa Park a fost prezentat ca „ultima plecăciune” pentru bărbatul venerat ca fondator al heavy metalului, după mai mulți ani de probleme de sănătate, inclusiv Parkinson.

Ridicat pe un tron negru, decorat cu cranii împodobite cu bijuterii, artistul în vârstă de 76 de ani a susținut un set solo, înainte de a i se alătura colegii săi din trupa originală – Terence "Geezer" Butler, Tony Iommi și Bill Ward – pentru primul concert al formației Black Sabbath din ultimii 20 de ani.

"Să înceapă nebunia! E atât de bine să fiu pe această scenă", a strigat Osbourne când a apărut pe scenă, adresându-se celor aproximativ 40.000 de fani.

În timp ce mulțimea îi scanda numele, Osbourne a cântat ambele seturi stând așezat, însă vocea și strălucirea caracteristică din ochi au fost prezente pe tot parcursul spectacolului.

A interpretat piese îndrăgite de fani, precum Mr. Crowley și Crazy Train, iar împreună cu Black Sabbath a cântat Iron Man și Paranoid.

A fost o ieșire grandioasă, regizată de cel mai emblematic personaj al heavy metal-ului, alături de o trupă de susținători ai scenei hard rock – de la Slayer și Halestorm la Metallica și Guns N’ Roses – plus vedete precum Steven Tyler, Ronnie Wood, Yungblud, Travis Barker și Chad Smith.

„Cu mai multă tristețe decât pot exprima simplele cuvinte, trebuie să vă anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a decedat în această dimineață. A fost alături de familia sa și înconjurat de dragoste. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei noastre în aceste momente”, au anunţat membrii familiei, marți, fără a preciza cauza morţii.