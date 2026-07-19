VIDEO Concertul lui Bad Bunny din Milano a fost anulat din cauza unei vijelii cu grindină

1 minut de citit Publicat la 13:46 19 Iul 2026 Modificat la 13:46 19 Iul 2026

Concertul lui Bad Bunny din Milano a fost anulat din cauza unei vijelii cu grindină. FOTO: colaj foto X

Concertul în aer liber susținut de artistul portorican Bad Bunny la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara din cauza unei vijelii cu grindină. Organizatorii au anunțat că spectatorii își vor primi banii înapoi, scrie The Guardian.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată bucăți mari de grindină care cad peste spectatorii prezenți la evenimentul cu biletele epuizate.

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori #ANSA https://t.co/9DNnrvcUbn pic.twitter.com/za0s2f0iM2 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 19, 2026

Furtuna, însoțită de rafale puternice de vânt și ploaie torențială, a izbucnit după ce artistul își începuse spectacolul pe Hipodromul Snai La Maura din Milano.

Fanii au fost evacuați din zona concertului pentru a fi protejați de vremea extremă.

? #BadBunny Violenta grandinata sulla seconda e ultima data milanese del Debí tirar más fotos World Tour, 40' dopo l'inizio. Diversi spettatori feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dagli enormi chicchi. Da definire eventuali rimborsi o recupero data pic.twitter.com/2b69Ri1qy7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 19, 2026

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv furtuni și grindină, concertul lui Bad Bunny programat pe 18 iulie la Hipodromul Snai La Maura din Milano a fost întrerupt, iar zona a fost evacuată în siguranță”, a transmis duminică operatorul de bilete Live Nation.

Compania a precizat că toate persoanele care au cumpărat bilete vor primi rambursarea integrală a sumelor plătite.