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VIDEO Concertul lui Bad Bunny din Milano a fost anulat din cauza unei vijelii cu grindină

G.M.
1 minut de citit Publicat la 13:46 19 Iul 2026 Modificat la 13:46 19 Iul 2026
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vijelie cu grindina la milano
Concertul lui Bad Bunny din Milano a fost anulat din cauza unei vijelii cu grindină. FOTO: colaj foto X

Concertul în aer liber susținut de artistul portorican Bad Bunny la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara din cauza unei vijelii cu grindină. Organizatorii au anunțat că spectatorii își vor primi banii înapoi, scrie The Guardian.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată bucăți mari de grindină care cad peste spectatorii prezenți la evenimentul cu biletele epuizate.

Furtuna, însoțită de rafale puternice de vânt și ploaie torențială, a izbucnit după ce artistul își începuse spectacolul pe Hipodromul Snai La Maura din Milano.

Fanii au fost evacuați din zona concertului pentru a fi protejați de vremea extremă.

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv furtuni și grindină, concertul lui Bad Bunny programat pe 18 iulie la Hipodromul Snai La Maura din Milano a fost întrerupt, iar zona a fost evacuată în siguranță”, a transmis duminică operatorul de bilete Live Nation.

Compania a precizat că toate persoanele care au cumpărat bilete vor primi rambursarea integrală a sumelor plătite.

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Etichete: Bad Bunny Milano grindina concert vijelie

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