Sezonul de schi a luat sfârșit în munții Șureanu, deși condițiile sunt încă bune: „Mulți nu vin pentru că nu mai au bani”

Sezonul de schi a ajuns la final în munții Șureanu. După aproape trei luni în care condițiile au fost perfecte pentru sporturile de iarnă, acum pasionații au profitat de pârtie și au făcut ultimele coborâri din acest sezon.

Ultima zi din acest sezon de schi în munții Șureanu a ajuns la final. Chiar dacă zăpada se menține în condiții bune, numărul turiștilor de pe pârtie a scăzut în ultimele zile. Administratorii domeniilor schiabile spun că sezonul a fost unul reușit.

„Numărul de turiști scade drastic de la o săptămână la alta, iar în momentul de față sunt doar 80 de turiști pe pârtie într-o zi de duminică și nu mai avem pentru cine să ținem deschise pârtie. A fost un sezon care a început târziu, dar un sezon bun. Oamenii s-au bucurat de zăpadă.

Am avut condiții de schi foarte bune în fiecare zi și chiar credem că am oferit tot ceea ce am putut pentru a avea vacanțe cât mai frumoase. Zăpada cred că la cum se arată momentan ține până către final de aprilie, dar depinde foarte mult de fiecare zi”, a declarat Jan Tatu, administrator domeniu schiabil.

Chiar și în ultimele ore pe pârtii au urcat schiori care au vrut să profite de zăpadă până în ultimul moment.

„Venim de la Cluj și în zona asta fiindcă are mult potențial zona și acum e zi însorită, deși e ultima zi de sezon și cred că mai rezistă. Astăzi e o zi perfectă, soarele sus pe cer, zăpada încă e bună, nu e moale, e perfect”, spune un turist.

„Condițiile-s extraordinare pentru căldura care e jos aici e super, se schiază foarte bine zăpada bună”, spune un alt turist.

Mulți spun că și-ar dori ca pârtiile să rămână deschise pentru a profita de vremea bună.

„Săptămâna trecută am fost pentru prima dată aici, acum e pentru a doua oară și se schiază frumos și ne pare rău că este ultima zi”, spune o altă turistă.

„Păcat că nu mai vine lumea. Dar cred că s-au terminat vacanțele, poate chiar banii la mulți dintre ei...”, spune o altă femeie.

Chiar și așa, un număr mare de turiști este așteptat în stațiune în continuare. Cei mai mulți vor opta pentru drumeții și activități în aer liber odată cu încălzirea vremii.