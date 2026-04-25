Top Gun 3: Tom Cruise revine în rolul pilotului de vânătoare „Maverick”

Publicat la 08:00 25 Apr 2026 Modificat la 08:29 25 Apr 2026

Tom Cruise, în rolul căpitanului Pete „Maverick” Mitchell, în filmul „Top Gun: Maverick”. Foto: Hepta

Studiourile Paramount au confirmat demararea producției la „Top Gun 3”, al treilea film din seria de succes cu același nume, iar Tom Cruise va reveni în rolul principal, al pilotului vânătoare Pete „Maverick” Mitchell, informează ABC News.

Filmul va fi produs de Jerry Bruckeimer, care a fost, de asemenea, producătorul primelor filme din serie: „Top Gun” (1986) și „Top Gun: Maverick” (2022). Anunțul a fost făcut de Paramount la festivalul CinemaCon din Las Vegas.

New films from existing franchises Star Trek, Transformers, G.I. Joe, and Top Gun are all in development at @ParamountPics! #CinemaCon #CinemaCon2026 — CinemaCon (@CinemaCon) April 16, 2026

„Top Gun 3” va fi o continuare directă a filmului „Top Gun: Maverick”, care a fost regizat de Joseph Kosinski.

În 2024, marina americană (US Navy) l-a recompensat pe starul hollywoodian Tom Cruise pentru că „a stimulat recrutarea de piloţi" după ce a interpretat rolul locotenentului Pete „Maverick" Mitchell în primul film din seria cinematografică „Top Gun".

Actorul american, în vârstă de 62 de ani, a fost recompensat cu Premiul pentru servicii publice deosebite, ce este atribuit civililor pentru fapte de eroism sau în sprijinul Marinei americane.

Premiul i-a fost înmânat de Secretarul Marinei din Statele Unite, Carlos Del Toro.

Oficialul american a declarat că personajul Maverick interpretat de Tom Cruise în filmul de acţiune „Top Gun” (1986), despre un tânăr pilot care se pregăteşte la şcoala de aviaţie de luptă din cadrul Marinei Statelor Unite - cunoscută şi sub numele de „Top Gun” - „a crescut semnificativ numărul recrutărilor” în armata americană.

Al doilea film din serie - „Top Gun Maverick” a fost un veritabil blockbuster, cu încasări de 1,5 miliarde de dolari la box office, la un cost de producție de 170 de milioane de dolari.