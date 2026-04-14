Un joc video nou simulează rolul lui Iisus Hristos din Biblie: Ești botezat, faci minuni, te lupți cu Diavolul, ești răstignit și învii

3 minute de citit Publicat la 17:31 14 Apr 2026 Modificat la 17:31 14 Apr 2026

Un studio din Polonia a lansat jocul video Eu sunt Iisus Hristos în care oricine poate simula rolul Mesiei. Sursa foto: Hepta

În timp ce fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea lui Grand Theft Auto 6, un studio de jocuri din Polonia a dezvăluit o alternativă destul de neobișnuită. Noul joc video, intitulat I Am Jesus Christ (n.r. Eu sunt Iisus Hristos), le permite jucătorilor să „calce pe urmele lui Iisus” într-o reinterpretare imersivă, la persoana întâi, a Evangheliei.

Promovat drept primul „simulator al lui Hristos”, jocul urmărește povestea Mesiei, de la botezul în râul Iordan până la Învierea de Paște.

Pe parcurs, jucătorii pot explora Galileea din secolul I, pot face minuni, se pot lupta cu Diavolul și, în cele din urmă, ajung să fie răstigniți.

Potrivit creatorilor, jucătorii vor avea ocazia să trăiască momente-cheie din povestea Noului Testament.

Trailerul arată cum Iisus curăță templul, rezistă ispitelor din deșert și traversează Ierusalimul într-o scenă care pare o urmărire rapidă pe măgar.

Pe Steam, o platformă populară de distribuție a jocurilor, recenziile utilizatorilor sunt descrise drept „foarte pozitive”, însă mulți gameri creștini nu sunt impresionați, potrivit DailyMail.

Revoltă pe internet: gamerii creștini îl consideră blasfemie

Un comentator furios a scris pe Reddit: „Îmi vin în minte mai multe lucruri, dar toate pot fi rezumate printr-un singur cuvânt: blasfemie.”

În mod curios, I Am Jesus Christ nu este prima dată când viața lui Hristos este reinterpretată într-un joc video.

Cel mai cunoscut exemplu este jocul din 2008 The You Testament, care prezenta viața lui Iisus ca pe o aventură de tip point-and-click și care a fost adesea catalogat drept „cel mai prost joc făcut vreodată”.

Totuși, această nouă producție a studioului SimulaMaker aduce o abordare diferită, plasând povestea într-un mediu „open world”.

Folosind mecanici similare cu cele din Grand Theft Auto și Skyrim, jucătorii vor putea explora Iudeea romană în ritmul propriu.

Jocul include 30 de minuni diferite

Dezvoltatorii susțin că jocul include 30 de minuni diferite, precum hrănirea celor 5.000 de oameni, vindecarea leproșilor și redarea vederii orbilor.

Pe pagina oficială de Steam scrie: „Experimentați momente-cheie din viața lui Iisus și fiți martorii unor evenimente a căror semnificație continuă să rezoneze și astăzi.

„Vedeți aceste scene dintr-o perspectivă personală și interacționați cu povestea într-un mod direct și captivant.”

O versiune demo timpurie a jocului a fost lansată în 2022 și a fost criticată pentru grafica slabă, dialogul rigid și performanța modestă.

Însă, în ultimii patru ani, dezvoltatorii par să fi îmbunătățit considerabil produsul.

Pe Steam au apărut chiar și jucători plăcut surprinși, care au lăudat simulatorul biblic.

Un recenzent a scris: „Nu știam la ce să mă aștept, dar mi-a depășit așteptările.”

„Jocul este grozav. Sunt foarte bucuros că cineva a făcut un joc despre povestea lui Iisus și că Evanghelia poate fi transpusă într-un joc. Mulțumesc mult”, a adăugat altul.

Vocile discipolilor lui Iisus sunt generate cu AI

Totuși, unele recenzii au remarcat că jocul încă suferă din cauza interpretării vocale slabe și a unui gameplay „monoton”.

Dezvoltatorii au recunoscut, de asemenea, că au folosit inteligența artificială pentru a genera vocile discipolilor și ale altor personaje.

Aceștia au explicat: „În cazul nostru, aceasta a fost o soluție practică ce ne-a permis să finalizăm jocul la nivelul de calitate dorit.”

Cu toate acestea, unele critici nu au vizat calitatea jocului, ci subiectul în sine.

Un gamer creștin revoltat a scris: „Sper ca Domnul să revină curând, ca numele Lui să nu mai fie blasfemiat.

„Mă simt EXTREM de inconfortabil cu ideea de a juca rolul lui Iisus. Știu că este doar un joc, dar pur și simplu nu aș putea face asta”, a adăugat altul.

„Pentru mine (și aș spune pentru oricine), ar fi un păcat să joc acest joc.”

Un alt utilizator a respins simplu jocul ca fiind „blasfemator”.