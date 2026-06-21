Una din cele mai mari colecții private de Lego Star Wars din lume a dispărut. Nimeni nu știe nimic, iar asta a dus la numeroase teorii

Una din cele mai mari colecții private de Lego Star Wars din lume a dispărut. FOTO: Getty Images

O colecție valoroasă de Lego Star Wars, care trebuia să fie o investiție pentru familia unui bărbat de 83 de ani, a dispărut după ce a fost predată unui magazin din Oregon pentru a fi vândută în regim de consignație, scrie BBC.

Pentru Ed Mansell, colecția de Lego Star Wars era o rezervă financiară pentru familie. Printre piesele sale se afla și setul Cloud City, extrem de rar, care poate valora până la 10.000 de dolari.

Colecția a dispărut însă, iar întrebările despre cine o are acum și cât valorează de fapt au ajuns în centrul mai multor procese.

Totul a început în 2023, când Bryan Mansell, fiul lui Ed, a contactat-o pe Chrystal Law. Aceasta deținea în franciză un magazin Bricks & Minifigs din Salem, Oregon, specializat în vânzarea de Lego second-hand. Bryan voia să vândă colecția tatălui său în regim de consignație. Asta însemna că Ed Mansell rămânea proprietarul seturilor până când acestea erau vândute.

Magazinul a prezentat colecția pe rețelele sociale drept "una dintre cele mai mari și mai valoroase colecții private de Lego Star Wars din lume".

În anul următor, magazinul a vândut piese din colecție în valoare de cel puțin 52.000 de dolari, potrivit companiei-mamă Bricks & Minifigs.

La sfârșitul anului 2024, compania a înlăturat-o pe Chrystal Law din cauza unei datorii neachitate și a vândut franciza unui nou proprietar. Mansell a povestit că a aflat despre schimbarea proprietarului abia când a mers personal la magazin, după ce nu a mai primit plățile lunare. Noii proprietari au spus că nu știau nimic despre colecția lui Ed Mansell și nici despre acordul de consignație.

Mansell crede acum că restul colecției a fost furat și a depus o plângere la poliție. Disputa dintre el, Chrystal Law și Bricks & Minifigs a continuat mai bine de un an, fără o soluție clară. Fiecare parte a dat vina pe cealaltă.

În martie, cazul a fost preluat de YouTuberul Reckless Ben, pe numele său real Ben Schneider. Din acel moment, conflictul local a devenit cunoscut pe internet.

Campania care a devenit virală

Ben Schneider spune că Bryan Mansell i-a cerut ajutorul.

YouTuberul a început apoi o campanie împotriva Bricks & Minifigs și a noilor proprietari ai magazinului. Printre acțiunile sale s-a numărat crearea unui site numit "We Steal from Old People", adică "Furăm de la bătrâni", pe care apărea logo-ul Bricks & Minifigs.

Schneider a publicat și videoclipuri în care arăta cum a pus un panou în apropierea casei unuia dintre noii proprietari ai magazinului. Pe panou scria: "Am furat economiile de-o viață ale unei familii". El a mers și în Utah, unde se află sediul companiei-mamă Bricks & Minifigs.

Pe 27 martie, poliția din American Fork City l-a pus sub acuzare pentru hărțuire, protest țintit în fața unei locuințe, tulburarea ordinii publice și pătrundere ilegală.

Cazul a devenit și mai cunoscut pe 21 mai, când Schneider, care are 1,4 milioane de abonați, a publicat un videoclip intitulat "L-am găsit pe hoțul care a furat Lego de 200.000 de dolari". Până la jumătatea lunii iunie, videoclipul depășise 5 milioane de vizualizări. Materialul a atras mulți susținători pentru familia Mansell, dar a alimentat și numeroase teorii ale conspirației.

Unii internauți au acuzat poliția din American Fork City că ar ajuta la mușamalizarea cazului și că ar acționa în interesul Bricks & Minifigs. Poliția a respins aceste acuzații și a transmis că implicarea sa s-a limitat la aplicarea legii din Utah. Declarația nu a oprit însă speculațiile. În iunie, susținători ai familiei Mansell au întrerupt o ședință a consiliului local din American Fork City și au acuzat poliția de abuzuri.

Procese și acuzații

Între timp, Bricks & Minifigs susține că magazinele sale au primit apeluri și e-mailuri de amenințare. Magazinul din Oregon aflat în centrul disputei a fost închis ulterior de companie. Bricks & Minifigs a spus că decizia a fost luată din cauza unei campanii agresive pe rețelele sociale și a precizat că nu îi consideră vinovați pe noii proprietari.

Compania a afirmat că angajații magazinului, inclusiv adolescenți din comunitate, au fost expuși unor riscuri reale, hărțuirii directe și unor amenințări explicite cu bombă.

Într-un proces deschis la sfârșitul lunii mai, compania-mamă Bricks & Minifigs susține că a preluat controlul magazinului după ce Chrystal Law acumulase datorii de sute de mii de dolari. Compania mai spune că Law a încălcat regulile interne atunci când a acceptat să vândă colecția în regim de consignație.

În același proces, Bricks & Minifigs susține că valoarea colecției dispărute este de aproximativ 80.000 de dolari, nu de 200.000 de dolari, așa cum a afirmat Reckless Ben.

Compania îi acuză pe Schneider, Law, Mansell și alte persoane că ar fi organizat o campanie de hărțuire și șantaj împotriva proprietarilor Bricks & Minifigs și a noului francizat care a preluat magazinul din Oregon.

Bricks & Minifigs susține că disputa privind colecția dispărută este, în principal, un conflict privat între Chrystal Law și familia Mansell, dar spune că a încercat să ajute la rezolvarea situației.

"Suntem complet dispuși să ne așezăm la masă și să găsim o soluție corectă, bazată pe realitate, pentru ca acest bunic să fie despăgubit integral", a transmis compania într-o declarație din 28 mai.

La rândul ei, Chrystal Law susține că nu are colecția Lego și că aceasta făcea parte din inventarul magazinului transferat noului proprietar. Ea a dat în judecată Bricks & Minifigs și acuză compania că a preluat pe nedrept controlul afacerii și a schimbat încuietorile în aceeași seară.

O colecție cumpărată pentru viitorul familiei

Într-o declarație pentru Salem Business Journal, Bryan Mansell a spus că tatăl său a început să colecționeze Lego pentru a-și ajuta copiii și nepoții. "Lego a fost o jucărie pe care o împărțeam când eram copil, iar el voia să o împartă și cu nepoții săi", a spus Mansell.

Potrivit acestuia, Ed Mansell a ales Lego ca investiție. A cumpărat seturi și figurine pe care le-a păstrat noi, în cutie, sperând ca într-o zi să poată fi vândute pentru a ajuta la plata studiilor nepoților.

O campanie GoFundMe pentru familia Mansell a strâns până acum peste 465.000 de dolari. Organizatorii spun că banii vor fi folosiți pentru recuperarea colecției sau a valorii acesteia și pentru acoperirea cheltuielilor juridice.

Pe 10 iunie, un judecător din Utah a emis o ordonanță temporară prin care i-a interzis lui Ben Schneider să mai posteze despre acest caz.

Într-un e-mail trimis BBC a doua zi, Schneider a spus că instanța i-a interzis să vorbească despre dispută. "Mi-ar plăcea să vorbesc, dar, din păcate, s-au spus multe minciuni despre mine, iar o instanță mi-a ordonat să păstrez tăcerea", a declarat el.