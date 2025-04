Unde mergem în acest weekend: Spectacole, festivaluri și alte evenimente, în București și în țară, în perioada 25 - 27 aprilie 2025

Mai multe evenimente au loc în Capitală în weekend-ul 25 - 27 aprilie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ Străzi Deschise București

Cei care vor să se bucure în acest weekend de muzică, teatru, expoziții, și alte activități de relaxare, pot alege dintr-o serie de evenimente care au loc începând de vineri, 25 aprilie, în București și în țară.

Se redeschide Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Muzeul Naţional al Ţăranului Român va fi redeschis din data de 25 aprilie, după un îndelungat şantier de consolidare, început în 2016, şi după o vreme necesară primenirii, a informat instituţia muzeală, într-un comunicat transmis Agerpres.

"Am (re)aşezat obiectele în locurile lor (pe care le-au părăsit pentru câţiva ani). Le veţi găsi acolo unde le-aţi lăsat, împreună cu poveşti noi despre muzeu, despre sat şi oraş, ţăran şi copil. În spiritul muzeografiei iniţiate de Horia Bernea şi colectivul său în 1990, invităm vizitatorii să descopere chipul unui ţăran complex, aşa cum poate fi descifrat din obiectele expuse, parte dintr-un patrimoniu muzeal de peste 155.000 de piese", se arată în comunicat.

La aniversarea a 35 de ani de la reîntoarcerea Muzeului de la Şosea acasă, în Kiseleff nr. 3, parterul muzeului va fi deschis publicului cu expoziţia "Legea creştinească".

Străzi Deschise în Capitală - Concert Irina Sîrbu pe Calea Victoriei și festivalul New Urban Habits pe Strada Erou Ion Călin

Calea Victoriei redevine pietonală în acest weekend, iar Irina Sârbu va susține un concert special susținut în cadrul evenimentului Străzi Deschise.

„Jazz, șansonetă, cântece din Bucureștiul de altădată, folclor reinterpretat – totul prinde viață prin energia și farmecul ei inconfundabil. Un concert în care muzica prinde chip și suflet. Ne vedem în zona CEC Bank, pe Calea Victoriei pietonală – sâmbătă, 26 aprilie, ora 18:30.”, au transmis organizatorii

Primăria Municipiului București a precizat că vor fi expoziții, ateliere pentru copii, spectacole de stradă, paradă de personaje, concerte și o expoziție retro de motorete și motociclete – tot ce trebuie pentru o zi de primăvară în oraș.

„În același weekend, pe 26 și 27 aprilie, ne mutăm și pe Strada Erou Ion Călin, unde are loc Festivalul New Urban Habits, primul festival dedicat viitorului urban.”, a transmis PMB.

STS, la evenimentul Porţi Deschise la Palatul Cotroceni

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va participa, în weekendul 25 - 27 aprilie 2025, la evenimentul Porţi Deschise la Palatul Cotroceni.

Iniţiativa reprezintă un demers asumat de informare, transparenţă şi deschidere instituţională. Sunt pregătite activităţi interactive pentru copii şi adulţi, o expoziţie de autospeciale şi tehnică de telecomunicaţii speciale, simulări de apeluri la 112, testarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice utilizate la alegeri, ateliere de securitate cibernetică şi blockchain, experienţe VR, reţele quantum key distribution, simulări în poligonul virtual de tragere şi multe altele.

Sistemele IT&C utilizate la alegeri, testate de publicul larg

În cadrul evenimentului, vizitatorii vor putea descoperi tehnologia utilizată de STS pentru susţinerea proceselor electorale şi asigurarea funcţionării infrastructurilor esenţiale de comunicaţii şi IT utilizate de statul român. Vom prezenta aplicaţiile şi sistemele informatice puse la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente (AEP), organizatorul proceselor electorale din România, şi vom oferi informaţii detaliate privind rolul tehnic şi operaţional al STS în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Totodată, vor fi expuse echipamente de telecomunicaţii speciale, utilizate pentru asigurarea comunicaţiilor şi protejarea acestora în situaţii critice şi în cadrul misiunilor de interes naţional. Cei interesaţi vor putea interacţiona direct cu inginerii şi specialiştii STS, care au pregătit scurte demonstraţii, şi vor oferi explicaţii despre modul de funcţionare a acestor sisteme IT&C.

Inaugurarea oficială a Centrului de Proiecte Culturale Europene de la Sfântu Gheorghe

Vineri, 25 aprilie, are loc inaugurarea oficială a Centrului de Proiecte Culturale Europene de la Sfântu Gheorghe, care va funcţiona în incinta fostei Fabrici de Ţigarete din municipiu. Cu acest prilej, sunt vernisate trei expoziţii de excepţie, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor.

Publicul va putea vedea expoziţia "Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriţi", ce reuneşte lucrări ale fotografei Christine de Grancy, care, de-a lungul timpului, a urcat pe acoperişurile Vienei pentru a surprinde sculpturi, mesaje şi alte vestigii ale trecutului. Expoziţia itinerantă, realizată în colaborare cu Forumul Cultural Austriac, reprezintă un omagiu adus artistei, care s-a stins din viaţă în luna martie.

Cea de-a doua expoziţie, intitulată "Microcosmos - Introducere în lumea lui Bela Bartok", este realizată de Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, Institutul Liszt şi Arhiva Bartok a Academiei Ştiinţifice Maghiare cu prilejul aniversării a 144 de ani de la naşterea acestui pianist şi compozitor maghiar, care a trăit între anii 1881-1945.

Publicul este invitat, de asemenea, la vernisajul expoziţiei "Site-specific - Reflecţii artistice contemporane ale spiritului locului", realizată de studenţii secţiei de pictură şi sculptură a Universităţii Sapientia Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu Universitatea din Pecs (Ungaria).

Centrul de Proiecte Culturale Europene din Sfântu Gheorghe a fost înfiinţat printr-o colaborare între Teatrul "Andrei Mureşanu", Primăria municipiului şi membrii EUNIC - reţeaua institutelor culturale ale ţărilor UE, iar deschiderea oficială va avea loc de la ora 17.

Concert la Muzeul Hărţilor

În ziua de 25 aprilie, are loc, la Muzeul Hărţilor din București, cea de-a X-a stagiune a "Cartografii sonore: Conversaţie despre timp". Seara specială care îmbină muzica de cameră cu povestea, într-un demers artistic care explorează tema universală a timpului, este organizată de Muzeul Hărţilor, alături de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, de la ora 18.00. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, evenimentul oferă prilejul de a-i asculta pe Cristina Tegzeşiu (oboi), Albert Moisi (fagot), Paul Ionescu (pian) şi Oana Maniţiu (narator).

"Concertul propune o incursiune narativă şi sonoră într-un spaţiu în care timpul nu este măsurat, ci simţit. Muzica devine limbajul prin care trecutul, prezentul şi visarea se întâlnesc. Trei instrumente muzicale - oboi, fagot şi pian - vor construi un dialog contrapunctat de intervenţiile narative care leagă momentele muzicale de ambianţa creată. Rezultatul este un spectacol intim, care invită la reflecţie şi emoţie", se arată în comunicat.

Programul muzical traversează mai multe epoci şi stiluri, de la melancolia barocă a lui Albinoni, la eleganţa lui Faure, la energia modernă a lui Poulenc şi la pasiunea tangoului reinterpretată de Piazzolla, lirismul lui Rolf Lovland şi rafinamentul cinematografic al lui Alan Silvestri, precizează organizatorii.

Spectacolul „Cerere în căsătorie”, în premieră la Teatrul Excelsior

Spectacolul "Cerere în căsătorie", producţie a Teatrului "Stela Popescu", în regia lui Alexandru Grecu, este prezentat în premieră, în zilele de 25 şi 26 aprilie, la Sala "Ion Lucian" a Teatrului Excelsior din Capitală.

Potrivit unui comunicat al Teatrului "Stela Popescu" transmis Agerpres, spectacolul îmbină ingenios două dintre cele mai cunoscute piese într-un act semnate de Anton Pavlovici Cehov - 'Ursul' şi 'Cerere în căsătorie' - într-o montare semnată de regizorul Alexandru Grecu, invitat de la Teatrul Naţional Satiricus Ion Luca Caragiale din Chişinău. "Cele două texte sunt aduse împreună într-o construcţie teatrală unitară, creionând un dialog viu între personaje şi demonstrând, în cele din urmă, că iubirea este imprevizibilă, iar orgoliul şi mândria pot transforma orice situaţie într-un adevărat câmp de luptă... comic", conform descrierii spectacolului.

Distribuţia este compusă exclusiv din actorii Teatrului "Stela Popescu": Sorin Sandu, Ana-Maria Ivan, Cristi Neacşu, Irina Cărămizaru (25 aprilie), Manuela Hărăbor (26 aprilie), Cătălin Frăsinescu (25 aprilie), Viorel Păunescu (26 aprilie), Daniel Filipescu (26 aprilie).

Spectacolul păstrează tradiţia teatrului clasic, dar adaugă un ritm dinamic şi efecte comice care fac din această montare o experienţă memorabilă pentru spectatorii de toate vârstele, susţine sursa citată.

Comic Con România 2025

În perioada 25-27 aprilie 2025, complexul Romexpo din Bucureşti va fi gazda Comic Con România, eveniment dedicat iubitorilor de filme, seriale, jocuri video, cosplay, benzi desenate şi nu numai, arată comic-con.ro.

Printre actorii care vor putea fi întâlniţi la eveniment, se numără Sujaya Dasgupta (Shadow and Bone, Shantaram), Charles Edwards (Lord of the Rings: The Rings of Power, The Crown), Sam Phillips (Bridgerton, The Crown). Lor li se alătură Rupert Young, cunoscut pentru rolurile lui Jack Featherington din Bridgerton şi Sir Leon din seria BBC, Merlin.

Sam Phillips va fi unul dintre moderatorii panelurilor de discuţii cu ceilalţi invitaţi. Aceste paneluri oferă posibilitatea fanilor de a interacţiona direct cu favoriţii lor şi de a le adresa întrebări. Mai mult, doritorii se pot fotografia individual cu toţi actorii şi pot obţine autografe personalizate.

Mai multe informaţii despre Comic Con România, inclusiv despre bilete, sunt disponibile pe www.comic-con.ro.

Zilele Sculpturii București 2025

Cea de-a V-a ediţie a Zilelor Sculpturii Bucureşti este programată în perioada 26 aprilie - 11 mai în spaţiile Galeriilor SENAT şi The Institut şi în curtea Combinatului Fondului Plastic din Capitală. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, evenimentul revine în 2025 cu o expoziţie de sculptură contemporană şi transmedia care aduce în prim-plan figura umană ca spaţiu de tensiune între normă şi identitate, între istorie şi viitor, între corpul fizic şi cel augmentat.

"Există un corp pe care îl recunoaştem uşor: cel din oglindă, cel din reclamele lucioase, cel învăţat, modelat, acceptat. Dar există şi celălalt corp. Corpul rescris de traumă, de iubire, de identitate. Corpul augmentat, politizat, vulnerabil. Corpul care nu încape în norme, dar explodează în forme. Te provocăm să priveşti dincolo de suprafaţă. Pentru că în artă, ca şi în viaţă, ce vezi nu e tot ce e", a declarat curatorul expoziţiei, Reka Csapo Dup, potrivit comunicatului.

Vernisajul oficial va avea loc la 26 aprilie, la ora 18.00. Expoziţia reuneşte lucrările a peste 45 de artişti consacraţi şi emergenţi. Evenimentul este organizat de Filiala de Sculptură a Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Festival de tradiții și meșteșuguri la Castelul de la Săvârșin

Castelul de la Săvârşin va găzdui, în zilele de 26 şi 27 aprilie, festivalul de tradiţii, meşteşuguri şi bunătăţi româneşti "Suflet de România". Festivalul a reunit, în fiecare dintre ediţiile precedente, cinci mii de vizitatori, se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Conform sursei citate, la sărbătoarea din acest an, care are loc în luminişul din partea de nord-est a Parcului Regal Săvârşin, cu acces pe poarta din strada Regina Ana (pe malul Troaşului), vor participa meşteşugari, artişti populari şi organizaţii, alături de producători din toată ţara, mai ales din Banat.

Vor concerta trupa Zdob şi Zdub (26 aprilie, la ora 18.30), Irina Rimes şi Surorile Oşoianu (27 aprilie, ora 17.30), dar şi diverse ansambluri folclorice şi artişti populari. Programul celor două zile de festival va fi de la ora 12.00 până la ora 19.00. Accesul publicului este liber.