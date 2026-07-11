Top 50 cei mai bine plătiți influenceri din lume în 2026. Ce sume uriaşe câştigă cel de pe locul I, cu aproape 1 miliard de urmăritori

MrBeast este într-o categorie aparte, în timp ce diferențele dintre ceilalți creatori din top sunt mult mai mici. Foto: Getty Images

De la YouTuberi și realizatori de podcasturi până la creatori de conținut educațional, cele mai mari nume din mediul online construiesc astăzi afaceri care depășesc cu mult rețelele sociale. Mulți câștigă acum bani din branduri proprii, abonamente, evenimente live, licențe și alte proiecte dezvoltate în jurul conținutului publicat online.

Clasamentul Forbes „Top Creators 2026” urmărește această transformare și ia în calcul veniturile estimate, dimensiunea audienței, nivelul de implicare al urmăritorilor și succesul în afaceri. Rezultatul arată cum creatorii digitali au ajuns să fie unii dintre cei mai influenți antreprenori din industria media la nivel mondial.

Influencerii cu cele mai mari venituri din lume în 2026

Iată cine câștigă cel mai mult în economia creatorilor, potrivit celui mai recent clasament citat de Visual Capitalist.

MrBeast – venituri estimate la 300 de milioane de dolari și 873 de milioane de urmăritori Dhar Mann – venituri estimate la 65 de milioane de dolari și 171 de milioane de urmăritori Steven Bartlett – venituri estimate la 52 de milioane de dolari și 38,7 milioane de urmăritori Markiplier – venituri estimate la 38 de milioane de dolari și 76,8 milioane de urmăritori Rhett & Link – venituri estimate la 37 de milioane de dolari și 45,6 milioane de urmăritori Codie Sanchez – venituri estimate la 31 de milioane de dolari și 10 milioane de urmăritori IShowSpeed – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 184 de milioane de urmăritori Mark Rober – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 90,7 milioane de urmăritori Ms. Rachel – venituri estimate la 26 de milioane de dolari și 34,2 milioane de urmăritori Jesser – venituri estimate la 25 de milioane de dolari și 54,9 milioane de urmăritori MrBallen – venituri estimate la 24 de milioane de dolari și 31,4 milioane de urmăritori Druski – venituri estimate la 20 de milioane de dolari și 38,5 milioane de urmăritori Charli D'Amelio – venituri estimate la 18 milioane de dolari și 209,8 milioane de urmăritori Jacksepticeye – venituri estimate la 18 milioane de dolari și 48,9 milioane de urmăritori Adam W – venituri estimate la 17,3 milioane de dolari și 67,2 milioane de urmăritori Rebecca Zamolo – venituri estimate la 15 milioane de dolari și 45,3 milioane de urmăritori Jake Shane – venituri estimate la 14 milioane de dolari și 6 milioane de urmăritori Nick DiGiovanni – venituri estimate la 14 milioane de dolari și 65,4 milioane de urmăritori Brent Rivera – venituri estimate la 13,7 milioane de dolari și 120,8 milioane de urmăritori Typical Gamer – venituri estimate la 13 milioane de dolari și 31,6 milioane de urmăritori Stokes Twins – venituri estimate la 12,4 milioane de dolari și 177,5 milioane de urmăritori Jordan The Stallion – venituri estimate la 12,4 milioane de dolari și 49,1 milioane de urmăritori Alix Earle – venituri estimate la 12 milioane de dolari și 14,5 milioane de urmăritori Marques Brownlee – venituri estimate la 10,9 milioane de dolari și 33,6 milioane de urmăritori Alan Chikin Chow – venituri estimate la 10,5 milioane de dolari și 131,4 milioane de urmăritori Ashton Hall – venituri estimate la 10 milioane de dolari și 38,1 milioane de urmăritori Khaby Lame – venituri estimate la 9,9 milioane de dolari și 252,1 milioane de urmăritori James Dumoulin – venituri estimate la 9,9 milioane de dolari și 23,2 milioane de urmăritori Haley Baylee – venituri estimate la 9,6 milioane de dolari și 37,4 milioane de urmăritori Mikayla Nogueira – venituri estimate la 9 milioane de dolari și 21,8 milioane de urmăritori Vivian Tu – venituri estimate la 8,2 milioane de dolari și 10,7 milioane de urmăritori Dani Austin – venituri estimate la 8,1 milioane de dolari și 3,8 milioane de urmăritori Tana Mongeau – venituri estimate la 8 milioane de dolari și 22,8 milioane de urmăritori Nara Smith – venituri estimate la 7,5 milioane de dolari și 17,3 milioane de urmăritori Nurse John – venituri estimate la 7,2 milioane de dolari și 19,2 milioane de urmăritori Leah Kateb – venituri estimate la 7,1 milioane de dolari și 11,4 milioane de urmăritori Dixie D'Amelio – venituri estimate la 7 milioane de dolari și 72,9 milioane de urmăritori Erika Kullberg – venituri estimate la 6,8 milioane de dolari și 21 de milioane de urmăritori Lexi Rivera – venituri estimate la 6,7 milioane de dolari și 56,3 milioane de urmăritori Josh Richards – venituri estimate la 6 milioane de dolari și 34,7 milioane de urmăritori Hannah Stocking – venituri estimate la 5,8 milioane de dolari și 74,4 milioane de urmăritori Katie Fang – venituri estimate la 5,4 milioane de dolari și 8,2 milioane de urmăritori Brooke Monk – venituri estimate la 5,2 milioane de dolari și 72,2 milioane de urmăritori Anwar Jibawi – venituri estimate la 5 milioane de dolari și 83,9 milioane de urmăritori Anna Sitar – venituri estimate la 4,4 milioane de dolari și 27,7 milioane de urmăritori iJustine – venituri estimate la 3,4 milioane de dolari și 12,9 milioane de urmăritori Tini Younger – venituri estimate la 3 milioane de dolari și 16,3 milioane de urmăritori Drew Afualo – venituri estimate la 2,7 milioane de dolari și 13,4 milioane de urmăritori Steven He – venituri estimate la 2 milioane de dolari și 29,6 milioane de urmăritori Logan Moffitt – venituri estimate la 1,3 milioane de dolari și 10,6 milioane de urmăritori

Clasamentul arată o piață în care cei aflați în vârf încasează cea mai mare parte a banilor. MrBeast este într-o categorie aparte, în timp ce diferențele dintre ceilalți creatori din top sunt mult mai mici.

Imperiul MrBeast continuă să se extindă

Jimmy Donaldson, cunoscut drept MrBeast, a câștigat 300 de milioane de dolari în perioada analizată. Veniturile sale sunt de aproximativ 4,6 ori mai mari decât cele ale lui Dhar Mann, aflat pe locul al doilea, și reprezintă aproape 30% din câștigurile cumulate ale tuturor celor 50 de creatori din clasament.

O mare parte din acest succes vine din afacerile dezvoltate dincolo de YouTube. Beast Industries include acum producții de divertisment viral, produse de larg consum, branduri alimentare și proiecte de mare amploare. Ceea ce a început ca un canal de YouTube s-a transformat într-o companie media diversificată.

YouTube rămâne în fruntea economiei creatorilor

Deși cele mai mari vedete online sunt prezente pe mai multe platforme, YouTube rămâne baza pentru mulți dintre creatorii cu cele mai mari venituri. Videoclipurile de durată mai mare îi ajută să formeze comunități loiale, care pot susține ulterior podcasturi, produse, abonamente, branduri proprii și contracte de licențiere.

TikTok recuperează însă rapid diferența. Creatori precum Charli D’Amelio, Khaby Lame, Alix Earle, Jordan The Stallion și Alan Chikin Chow au trecut de la videoclipuri virale la branduri de frumusețe, proiecte de televiziune, evenimente live, acorduri de licențiere și campanii importante de publicitate.

Rezultatul este o industrie în care creatorii seamănă tot mai mult cu niște companii media moderne, nu doar cu influenceri individuali.

De ce investesc brandurile tot mai mult în influenceri

Consumatorii, în special cei tineri, descoperă din ce în ce mai des produse și conținut de divertisment prin intermediul creatorilor, nu prin publicitatea tradițională. Publicul îi percepe drept mai autentici și mai apropiați decât vedetele clasice, iar recomandările lor par astfel mai personale și mai credibile. În același timp, companiile obțin rezultate ușor de măsurat și acces direct la comunități foarte bine definite.

Cei mai de succes creatori sunt astăzi și antreprenori. În loc să depindă doar de veniturile din publicitate, mulți administrează afaceri care includ branduri de consum, podcasturi, cărți, comunități pe bază de abonament, turnee, contracte de licențiere și studiouri de producție. Această diversificare a făcut ca afacerile construite în jurul creatorilor să devină tot mai atractive atât pentru agențiile de publicitate, cât și pentru investitori.

Pe măsură ce publicul petrece tot mai mult timp urmărind conținut creat de personalități online, acestea se transformă în adevărate companii media. În loc să depindă de o singură platformă, multe își obțin veniturile din comerț, divertisment, evenimente live și licențiere, iar granița dintre influencer, antreprenor și companie media tradițională devine tot mai greu de trasat.