Antena 3 CNN Life Top 50 cei mai bine plătiți influenceri din lume în 2026. Ce sume uriaşe câştigă cel de pe locul I, cu aproape 1 miliard de urmăritori

Top 50 cei mai bine plătiți influenceri din lume în 2026. Ce sume uriaşe câştigă cel de pe locul I, cu aproape 1 miliard de urmăritori

I.C.
6 minute de citit Publicat la 23:45 11 Iul 2026 Modificat la 23:50 11 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
GettyImages-1405560217
MrBeast este într-o categorie aparte, în timp ce diferențele dintre ceilalți creatori din top sunt mult mai mici. Foto: Getty Images

De la YouTuberi și realizatori de podcasturi până la creatori de conținut educațional, cele mai mari nume din mediul online construiesc astăzi afaceri care depășesc cu mult rețelele sociale. Mulți câștigă acum bani din branduri proprii, abonamente, evenimente live, licențe și alte proiecte dezvoltate în jurul conținutului publicat online.

Clasamentul Forbes „Top Creators 2026” urmărește această transformare și ia în calcul veniturile estimate, dimensiunea audienței, nivelul de implicare al urmăritorilor și succesul în afaceri. Rezultatul arată cum creatorii digitali au ajuns să fie unii dintre cei mai influenți antreprenori din industria media la nivel mondial.

Influencerii cu cele mai mari venituri din lume în 2026

Iată cine câștigă cel mai mult în economia creatorilor, potrivit celui mai recent clasament citat de Visual Capitalist.

  1. MrBeast – venituri estimate la 300 de milioane de dolari și 873 de milioane de urmăritori
  2. Dhar Mann – venituri estimate la 65 de milioane de dolari și 171 de milioane de urmăritori
  3. Steven Bartlett – venituri estimate la 52 de milioane de dolari și 38,7 milioane de urmăritori
  4. Markiplier – venituri estimate la 38 de milioane de dolari și 76,8 milioane de urmăritori
  5. Rhett & Link – venituri estimate la 37 de milioane de dolari și 45,6 milioane de urmăritori
  6. Codie Sanchez – venituri estimate la 31 de milioane de dolari și 10 milioane de urmăritori
  7. IShowSpeed – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 184 de milioane de urmăritori
  8. Mark Rober – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 90,7 milioane de urmăritori
  9. Ms. Rachel – venituri estimate la 26 de milioane de dolari și 34,2 milioane de urmăritori
  10. Jesser – venituri estimate la 25 de milioane de dolari și 54,9 milioane de urmăritori
  11. MrBallen – venituri estimate la 24 de milioane de dolari și 31,4 milioane de urmăritori
  12. Druski – venituri estimate la 20 de milioane de dolari și 38,5 milioane de urmăritori
  13. Charli D'Amelio – venituri estimate la 18 milioane de dolari și 209,8 milioane de urmăritori
  14. Jacksepticeye – venituri estimate la 18 milioane de dolari și 48,9 milioane de urmăritori
  15. Adam W – venituri estimate la 17,3 milioane de dolari și 67,2 milioane de urmăritori
  16. Rebecca Zamolo – venituri estimate la 15 milioane de dolari și 45,3 milioane de urmăritori
  17. Jake Shane – venituri estimate la 14 milioane de dolari și 6 milioane de urmăritori
  18. Nick DiGiovanni – venituri estimate la 14 milioane de dolari și 65,4 milioane de urmăritori
  19. Brent Rivera – venituri estimate la 13,7 milioane de dolari și 120,8 milioane de urmăritori
  20. Typical Gamer – venituri estimate la 13 milioane de dolari și 31,6 milioane de urmăritori
  21. Stokes Twins – venituri estimate la 12,4 milioane de dolari și 177,5 milioane de urmăritori
  22. Jordan The Stallion – venituri estimate la 12,4 milioane de dolari și 49,1 milioane de urmăritori
  23. Alix Earle – venituri estimate la 12 milioane de dolari și 14,5 milioane de urmăritori
  24. Marques Brownlee – venituri estimate la 10,9 milioane de dolari și 33,6 milioane de urmăritori
  25. Alan Chikin Chow – venituri estimate la 10,5 milioane de dolari și 131,4 milioane de urmăritori
  26. Ashton Hall – venituri estimate la 10 milioane de dolari și 38,1 milioane de urmăritori
  27. Khaby Lame – venituri estimate la 9,9 milioane de dolari și 252,1 milioane de urmăritori
  28. James Dumoulin – venituri estimate la 9,9 milioane de dolari și 23,2 milioane de urmăritori
  29. Haley Baylee – venituri estimate la 9,6 milioane de dolari și 37,4 milioane de urmăritori
  30. Mikayla Nogueira – venituri estimate la 9 milioane de dolari și 21,8 milioane de urmăritori
  31. Vivian Tu – venituri estimate la 8,2 milioane de dolari și 10,7 milioane de urmăritori
  32. Dani Austin – venituri estimate la 8,1 milioane de dolari și 3,8 milioane de urmăritori
  33. Tana Mongeau – venituri estimate la 8 milioane de dolari și 22,8 milioane de urmăritori
  34. Nara Smith – venituri estimate la 7,5 milioane de dolari și 17,3 milioane de urmăritori
  35. Nurse John – venituri estimate la 7,2 milioane de dolari și 19,2 milioane de urmăritori
  36. Leah Kateb – venituri estimate la 7,1 milioane de dolari și 11,4 milioane de urmăritori
  37. Dixie D'Amelio – venituri estimate la 7 milioane de dolari și 72,9 milioane de urmăritori
  38. Erika Kullberg – venituri estimate la 6,8 milioane de dolari și 21 de milioane de urmăritori
  39. Lexi Rivera – venituri estimate la 6,7 milioane de dolari și 56,3 milioane de urmăritori
  40. Josh Richards – venituri estimate la 6 milioane de dolari și 34,7 milioane de urmăritori
  41. Hannah Stocking – venituri estimate la 5,8 milioane de dolari și 74,4 milioane de urmăritori
  42. Katie Fang – venituri estimate la 5,4 milioane de dolari și 8,2 milioane de urmăritori
  43. Brooke Monk – venituri estimate la 5,2 milioane de dolari și 72,2 milioane de urmăritori
  44. Anwar Jibawi – venituri estimate la 5 milioane de dolari și 83,9 milioane de urmăritori
  45. Anna Sitar – venituri estimate la 4,4 milioane de dolari și 27,7 milioane de urmăritori
  46. iJustine – venituri estimate la 3,4 milioane de dolari și 12,9 milioane de urmăritori
  47. Tini Younger – venituri estimate la 3 milioane de dolari și 16,3 milioane de urmăritori
  48. Drew Afualo – venituri estimate la 2,7 milioane de dolari și 13,4 milioane de urmăritori
  49. Steven He – venituri estimate la 2 milioane de dolari și 29,6 milioane de urmăritori
  50. Logan Moffitt – venituri estimate la 1,3 milioane de dolari și 10,6 milioane de urmăritori

Clasamentul arată o piață în care cei aflați în vârf încasează cea mai mare parte a banilor. MrBeast este într-o categorie aparte, în timp ce diferențele dintre ceilalți creatori din top sunt mult mai mici.

Imperiul MrBeast continuă să se extindă

Jimmy Donaldson, cunoscut drept MrBeast, a câștigat 300 de milioane de dolari în perioada analizată. Veniturile sale sunt de aproximativ 4,6 ori mai mari decât cele ale lui Dhar Mann, aflat pe locul al doilea, și reprezintă aproape 30% din câștigurile cumulate ale tuturor celor 50 de creatori din clasament.

O mare parte din acest succes vine din afacerile dezvoltate dincolo de YouTube. Beast Industries include acum producții de divertisment viral, produse de larg consum, branduri alimentare și proiecte de mare amploare. Ceea ce a început ca un canal de YouTube s-a transformat într-o companie media diversificată.

YouTube rămâne în fruntea economiei creatorilor

Deși cele mai mari vedete online sunt prezente pe mai multe platforme, YouTube rămâne baza pentru mulți dintre creatorii cu cele mai mari venituri. Videoclipurile de durată mai mare îi ajută să formeze comunități loiale, care pot susține ulterior podcasturi, produse, abonamente, branduri proprii și contracte de licențiere.

TikTok recuperează însă rapid diferența. Creatori precum Charli D’Amelio, Khaby Lame, Alix Earle, Jordan The Stallion și Alan Chikin Chow au trecut de la videoclipuri virale la branduri de frumusețe, proiecte de televiziune, evenimente live, acorduri de licențiere și campanii importante de publicitate.

Rezultatul este o industrie în care creatorii seamănă tot mai mult cu niște companii media moderne, nu doar cu influenceri individuali.

De ce investesc brandurile tot mai mult în influenceri

Consumatorii, în special cei tineri, descoperă din ce în ce mai des produse și conținut de divertisment prin intermediul creatorilor, nu prin publicitatea tradițională. Publicul îi percepe drept mai autentici și mai apropiați decât vedetele clasice, iar recomandările lor par astfel mai personale și mai credibile. În același timp, companiile obțin rezultate ușor de măsurat și acces direct la comunități foarte bine definite.

Cei mai de succes creatori sunt astăzi și antreprenori. În loc să depindă doar de veniturile din publicitate, mulți administrează afaceri care includ branduri de consum, podcasturi, cărți, comunități pe bază de abonament, turnee, contracte de licențiere și studiouri de producție. Această diversificare a făcut ca afacerile construite în jurul creatorilor să devină tot mai atractive atât pentru agențiile de publicitate, cât și pentru investitori.

Pe măsură ce publicul petrece tot mai mult timp urmărind conținut creat de personalități online, acestea se transformă în adevărate companii media. În loc să depindă de o singură platformă, multe își obțin veniturile din comerț, divertisment, evenimente live și licențiere, iar granița dintre influencer, antreprenor și companie media tradițională devine tot mai greu de trasat.

 

×
Etichete: influenceri avere YouTube vloggeri

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Life
» Citește mai multe din Life
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close