Topul celor mai bune 1.000 de orașe din lume. Pe ce loc se află București și Iași, singurele alese din România

2 minute de citit Publicat la 20:34 15 Sep 2026 Modificat la 20:34 15 Sep 2026

Imagine din Iași. Foto: Getty Images

Oxford Economics a publicat, marți, Indicele Global al Orașelor pentru 2026. New York, Londra și Paris ocupa „podiumul” clasamentului care include 1.000 de orașe. Topul este predominat de orașe din SUA și Europa, iar România are doar două apariții în clasament: București și Iași, scrie Agerpres.

Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose (California), Tokyo și Zurich completează primele zece locuri ale clasamentului.

La stabilirea clasificării, sunt evaluate cinci categorii: economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernare.

București și Iași sunt singurele orașe românești în acest top.

Capitala se clasează pe locul 214 la evaluarea generală, pe poziția 111 în ceea ce privește economia, pe locul 375 la capitalul uman, pe locul 234 la calitatea vieții, pe poziția 419 în ceea ce privește mediul și pe locul 346 la guvernanță.

De partea cealaltă, orașul Iași este clasat pe poziția 486 la evaluarea generală şi se situeayă în prima jumătate a clasamentului la majoritatea indicilor: 398 la economie, 472 la calitatea vieții, 278 la mediu și 346 la guvernanță.

Excepția este, însă, indicatorului privind capitalul uman, unde Iașiul se clasează abia pe poziția 808.

SUA și Europa domină clasamentul

Madridul ocupă locul 30 și conduce clasamentul în Spania, urmat de Barcelona (72), Valencia (180), Palma de Mallorca (200), Bilbao (211), Malaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239) și Las Palmas (248), potrivit Oxford Economics, o companie globală de cercetare economică, prognoză și consultanță, potrivit EFE.

În America Latină, Buenos Aires ocupă locul 138, Lima este pe locul 196, Ciudad de Mexico se situează pe locul 221, San Jose, în Costa Rica, se regăsește pe locul 297, iar Bogota pe locul 299.

Oxford Economics identifică, de asemenea, Brasilia, Lima, Medellin, Monterrey și Santiago drept „Orașe de urmărit”, așteptându-se ca acestea să urce în clasament în următorii ani.

Statele Unite și Europa domină primele locuri în indice, deși cu profiluri diferite: orașele americane se remarcă în special prin puterea lor economică și capitalul uman, în timp ce orașele europene au performanțe mai bune în ceea ce privește calitatea vieții, mediul și guvernanța.

Potrivit companiei de consultanță, Madridul se remarcă prin economia sa diversificată și capitalul uman, în timp ce Barcelona combină o bază economică și de talente solidă cu o calitate ridicată a vieții și atractivitate internațională. Valencia și Bilbao excelează în ceea ce privește calitatea vieții și mediul.

Raportul menționează creșterea populației și presiunea asupra pieței imobiliare drept provocări-cheie pentru marile orașe spaniole, unde cererea crescută și oferta limitată au dus la creșterea prețurilor de achiziție și închiriere.

Orașe precum Madrid și Barcelona „au reușit să atragă oameni, investiții și afaceri, dar oferta de locuințe nu a ținut pasul”, afirmă compania, care consideră că accesibilitatea va fi „din ce în ce mai importantă pentru atragerea lucrătorilor”.

Studiul evidențiază, de asemenea, progresul mai multor orașe din Europa Centrală și de Est și Asia: Varșovia a urcat 109 locuri, Taipei a avansat 12 pentru a intra în top 50, iar Kuala Lumpur a urcat 14 locuri, ajungând pe poziția 65. Shenzhen a intrat pentru prima dată în top 100, iar Beijingul se clasează pe poziția 165.

Budapesta se află pe poziția 111, Sofia se clasează pe poziția 303, iar Kievul, capitala Ucrainei, o țară aflată în război, ocupă poziția 304. În schimb, Odesa se clasează pe poziția 605. Totodată, Moscova ocupă poziția 313.

La polul opus se află două orașe din China, Guigang (locul 996) și Weinan (locul 998), precum și capitala Haiti, Port-au-Prince (locul 997), orașul Sultanpur din India (locul 998) și orașul nigerian Sokoto (locul 1.000).

Oxford Economics anticipează, de asemenea, o importanță tot mai mare pentru orașele asiatice, deoarece creșterea productivității și a produsului lor intern brut (PIB) le ridică nivelul de trai.