Tot mai multe femei folosesc testosteron pentru simptomele menopauzei. Farmaciile încep să refuze unele rețete

2 minute de citit Publicat la 14:00 19 Sep 2026 Modificat la 14:15 19 Sep 2026

Nivelul testosteronului scade odată cu înaintarea în vârstă / Sursă foto: Getty Images

Tot mai multe femei din SUA apelează la terapia cu testosteron pentru a gestiona simptomele menopauzei, însă se confruntă tot mai des cu întârzieri și refuzuri atunci când încearcă să își ridice medicamentele din farmacii, potrivit unor medici, asistente medicale și paciente intervievate, relatează CNN.

Și femeile produc testosteron, nu doar bărbații. În organismul feminin, o parte din acest hormon este transformată în estradiol, o formă de estrogen. Nivelul testosteronului scade însă odată cu înaintarea în vârstă.

Utilizarea hormonului în cazul femeilor se face în afara indicațiilor aprobate, în principal pentru tratarea dorinței sexuale scăzute persistent asociate menopauzei, fiind singura situație pentru care există în prezent dovezi privind eficiența și recomandări medicale.

Însă tot mai multe femei apelează la terapia cu acest hormon pentru alte simptome asociate menopauzei, precum oboseala sau pierderea forței musculare, deși nu există recomandări medicale care să susțină aceste utilizări.

În prezent, în SUA nu există un produs cu testosteron aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) special pentru femei.

Societatea pentru Menopauză și alte organizații medicale recomandă utilizarea testosteronului la femeile aflate la menopauză doar pentru tulburarea de dorință sexuală hipoactivă.

„Nu avem dovezi că testosteronul ar îmbunătăți masa musculară, densitatea osoasă, starea de spirit, starea de bine sau orice alt indicator”, a declarat Stephanie Faubion, directorul Centrului pentru Sănătatea Femeilor din cadrul Mayo Clinic și director medical al Societății pentru Menopauză.

Stephanie Faubion a atras atenția că pacienții trebuie să se informeze cu privire la orice medicament sau supliment pe care îl iau. Ea susține că ceea ce se promovează în spațiul public și pe rețelele sociale trebuie întotdeauna să fie susținut și de dovezi medicale.

În unele farmacii rețetele au fost respinse

Potrivit unei analize realizată de compania Truveta, numărul femeilor cărora li s-a prescris testosteron a crescut cu 146% între ianuarie 2023 și iulie 2026.

Însă, întrucât nu există testosteron aprobat pentru femei, acestea ajung să cumpere produse concepute pentru bărbați, adesea în doze de multe ori mai mari decât cele pe care le doresc.

În SUA, din cauza numărului mare de cereri, unele rețete au fost respinse sau chiar procesate cu întârziere de farmacii.

Jennifer Lanoff, asistentă medicală specializată în sănătatea femeilor din Washington, a declarat că Amazon Pharmacy a respins rețetele de la cabinetul său pentru prima dată în acest an.

„Am folosit (rețete de testosteron fără indicații medicale) dintotdeauna. Sunt recomandate conform ghidurilor clinice. Amazon nu ne-a mai dat nicio problemă până acum”, a spus ea.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat sau de ce au respins. Ei spun că a fost o politică nouă”, a mai adăugat ea.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va organiza joi un atelier public pentru a analiza dovezile privind utilizarea testosteronului la femeile aflate la menopauză, atelier promovat de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a adus în discuție nivelul de testosteron în rândul militarilor.