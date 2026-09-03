Pentagonul a publicat ghidul clinic pentru testarea nivelului de testosteron în rândul militarilor și rezerviştilor

Instrucţiunile, care intră în vigoare imediat, stabilesc protocoale standardizate de screening şi tratament pentru bărbaţi şi femei / Foto: Getty Images

Pentagonul a emis miercuri instrucţiuni detaliate cu privire la o nouă politică obligatorie de screening pentru depistarea deficitului de testosteron vizându-i pe membrii din serviciul activ şi în rezervă cu vârsta de 30 de ani şi peste, în urma anunţului făcut de secretarul apărării, Pete Hegseth, în luna iulie, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Instrucţiunile, care intră în vigoare imediat, stabilesc protocoale standardizate de screening şi tratament pentru bărbaţi şi femei, o măsură despre care Pentagonul spune că vizează îmbunătăţirea capacităţii militare prin identificarea şi gestionarea problemelor hormonale şi a deficienţelor de disponibilitate energetică.

Hegseth, care a promovat utilizarea testosteronului, a anunţat luna trecută obligativitatea acestui screening, ridicând semne de întrebare în rândul experţilor cu privire la baza ştiinţifică pentru o astfel de politică.

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA intenţionează să organizeze în septembrie o reuniune de experţi pentru a discuta utilizarea medicală a testosteronului.

Potrivit instrucţiunilor, bărbaţii cu vârsta de 30 de ani şi peste vor fi supuşi unor analize de sânge obligatorii pentru măsurarea nivelului de testosteron, în timp ce bărbaţii mai tineri vor fi testaţi doar la cerere sau dacă medicii identifică semnale de alertă.

În cazul femeilor, ghidul nu impune teste de sânge de rutină pentru testosteron, dar solicită screening pentru oboseală şi cicluri menstruale neregulate care pot fi asociate cu dereglări hormonale şi afecţiuni precum disponibilitate energetică scăzută şi deficit relativ de energie în sport.

Documentul prezintă îndrumări pentru situaţiile potrivite pentru prescrierea de testosteron off-label la femei, şi anume pentru femeile aflate la postmenopauză şi cu un libido neobişnuit de scăzut.

Medicii s-au arătat îngrijoraţi că testarea pe scară largă a nivelului de testosteron ar putea duce la tratamente inutile sau chiar potenţial dăunătoare, subliniind că există puţine dovezi că screeningul universal pentru testosteron scăzut în rândul personalului militar ar îmbunătăţi pregătirea de luptă a SUA.