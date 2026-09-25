Trăiește singur în Amazon de 39 de ani: Chico a plantat 1.500 de nuci de Brazilia și și-a construit propria lume în mijlocul junglei

8 minute de citit Publicat la 13:13 25 Sep 2026 Modificat la 13:13 25 Sep 2026

Chico trăieste de 39 de ani singur în pădurea amazoniană. Sursa foto: Yes Theory via Youtube

În adâncul pădurii amazoniene, departe de supermarketuri, bănci, rețele sociale și facilitățile vieții moderne, un bărbat pe nume Chico și-a construit o viață aproape în totalitate după propriile reguli. De 39 de ani, trăiește în pădurea tropicală, colectează apă de ploaie, își procură hrana prin vânătoare și cultivă pomi fructiferi și nuci de Brazilia.

Viața sa extraordinară a fost documentată de echipa expediției Yes Theory pe canalul lor de YouTube, după ce membrii grupului au călătorit până în adâncul Amazonului pentru a-l întâlni pe bărbatul despre care auziseră, dar despre care știau foarte puține lucruri.

Membrii expediției au recunoscut că erau îngrijorați când, după zile întregi de călătorie prin regiunea fluviului Amazon, au coborât în cele din urmă din barcă și au pășit pe terenul lui Chico.

Prima întâlnire i-a făcut însă rapid să se simtă în largul lor.

Chico îi aștepta. Plecase la vânătoare și pregătise un mistreț pentru sosirea lor, deși nu știa exact în ce zi aveau să ajungă. A fost o primă imagine a unei vieți în care supraviețuirea depinde de pregătire, răbdare și de o înțelegere profundă a mediului înconjurător.

A plantat 1.500 de copaci și a așteptat 38 de ani

Una dintre cele mai mari surprize pentru vizitatori a fost să descopere că o mare parte din ceea ce părea a fi junglă neatinsă în jurul casei lui Chico fusese, de fapt, plantată chiar de el.

Chico a plantat aproximativ 1.500 de nuci de Brazilia în urmă cu 38 de ani. Copacii au nevoie de ani întregi pentru a ajunge la maturitate, ceea ce transformă decizia sa într-un exercițiu extraordinar de răbdare.

Apoi a venit și recompensa.

În acest an, pentru prima dată, Chico a putut recolta nuci de Brazilia din plantația pe care o înființase cu aproape patru decenii în urmă.

„Acum 38 de ani le-a plantat, iar anul acesta a fost pentru prima dată când a putut recolta ceva de la ele”, au observat membrii expediției în timpul vizitei.

Importanța acelui moment nu le-a scăpat vizitatorilor.

Chico își petrecuse zeci de ani muncind pentru o recoltă pe care poate nu ar fi văzut-o timp de foarte mulți ani. Nu părea însă deloc grăbit.

„Mulți oameni nu le pasă, nu planifică, nu țin cont de natură”, a explicat Chico, descriind diferența dintre modul său de viață și relația lumii moderne cu resursele.

Pentru el, pădurea nu este pur și simplu ceva din care să iei. Este ceva ce trebuie cultivat.

„Banii nu au nicio valoare aici”

Filosofia lui Chico se bazează pe autosuficiență.

Nu există niciun supermarket în apropiere, nicio livrare online la îndemână și niciun frigider plin cu mâncare. El colectează apă de ploaie pentru băut și depinde de culturi, fructe și vânătoare pentru a supraviețui.

Explicând realitatea vieții în pădurea tropicală, Chico a spus: „Ai un loc de muncă, faci bani și apoi cumperi ce vrei. Aici, banii nu au nicio valoare”.

În schimb, a explicat el, oamenii care trăiesc în astfel de zone izolate trebuie să producă ceea ce au nevoie.

„Este mai degrabă așa: trebuie să produci ceea ce ai nevoie, iar așa trăiesc oamenii aici”, a spus el.

Această filozofie poate fi observată peste tot în jurul casei sale.

Bananele, mango, nucile de Brazilia și alte culturi formează o sursă naturală de hrană. Ceea ce de la distanță pare o pădure sălbatică este, în multe locuri, rezultatul muncii lui Chico de-a lungul mai multor decenii.

Unul dintre membrii expediției a rezumat situația într-un mod amuzant: Chico practic „și-a plantat un întreg supermarket”.

Supermarketul lui nu are raioane

Plantația lui Chico nu este doar o sursă de hrană. Este dovada modului în care și-a construit, cu multă grijă, viața.

Pe măsură ce echipa a explorat proprietatea, membrii acesteia și-au dat seama că aproape fiecare copac din zona cultivată avea un scop.

„Totul aici a fost plantat de el. Fiecare copac de aici a fost plantat de el”, a remarcat unul dintre vizitatori.

Chico le-a corectat însă percepția asupra peisajului: „Aceasta nu este junglă”.

Ceea ce părea o pădure neatinsă era, de fapt, plantația lui, o colecție atent dezvoltată de nuci de Brazilia și pomi fructiferi.

Pentru vizitatori, era greu să-și imagineze că cineva ar putea aștepta 38 de ani pentru ceva atât de obișnuit precum o recoltă.

Pentru Chico, era pur și simplu parte din viață.

Supraviețuirea înseamnă să mănânci ceea ce îți oferă pădurea

Diferența dintre lumea lui Chico și lumea exterioară a devenit deosebit de evidentă la ora mesei.

El pregătise mistreț pentru oaspeții săi. Pentru că nu are electricitate sau congelator, carnea fusese conservată cu sare.

Vizitatorii s-au întrebat ce ar putea mânca cineva care trăiește atât de izolat și dacă există vreo posibilitate de a alege între mai multe feluri de mâncare.

Răspunsul lui Chico a fost simplu.

„Când trăiești aici, nu ai prea multe opțiuni”, a explicat el. „Mergi la vânătoare și orice găsești este bun.”

În pădurea tropicală nu există meniu. „Nu este o chestiune de alegere”, a spus Chico. „Asta este singurul lucru pe care îl ai de mâncat.”

Pentru vizitatori, obișnuiți să poată comanda aproape orice cu câteva atingeri pe telefon, ideea era surprinzătoare. Pentru Chico, era supraviețuire.

Amazonul poate fi frumos și mortal

Cunoașterea pădurii tropicale vine și cu o conștientizare profundă a pericolelor sale.

Membrii expediției au fost avertizați să fie atenți la șerpi în timp ce traversau pădurea. Au aflat, de asemenea, despre jaguari, caimani, piranha și alte creaturi care trăiesc în regiune.

Chiar și nucile de Brazilia pe care Chico le cultivase timp de decenii puteau reprezenta un pericol.

Fructele grele cad de la înălțimi considerabile și pot provoca răni mortale.

Vizitatorilor li s-a spus că au existat oameni care au murit după ce au fost loviți de nuci de Brazilia căzute din copaci.

Chico le-ar fi spus, de asemenea, că a împușcat trei jaguari în anii petrecuți în Amazon.

Dezvăluirea a schimbat atmosfera în timp ce grupul înainta mai adânc în pădure.

Vizitatorii au glumit nervos despre șansele lor de a supraviețui dacă s-ar întâlni cu unul.

Pentru Chico, însă, aceasta era doar o altă parte a mediului pe care învățase să-l cunoască și să-l traverseze.

„Trăiesc mai puțin de 2 milioane de oameni” în această regiune vastă

În timp ce Chico le arăta împrejurimile, le-a explicat și de ce atât de mulți oameni care trăiesc în Amazon rămân în apropierea râurilor.

„Trăiesc mai puțin de 2 milioane de oameni pe 3,5 milioane de kilometri pătrați”, a spus el, descriind vastitatea regiunii.

Potrivit lui Chico, râurile sunt esențiale pentru viața din Amazon.

„Toți cei care trăiesc în Amazon locuiesc lângă râu”, a explicat el. „Au nevoie de el.”

Viața în adâncul pădurii, departe de cursurile de apă, implică dificultăți practice uriașe.

„Nu există nicio modalitate de a trăi”, a spus Chico.

Prin urmare, propria sa existență reprezintă într-un fel o excepție.

În spatele singurătății se ascunde un trecut dureros

Poate că cea mai intrigantă întrebare pentru membrii expediției nu a fost cum reușește Chico să supraviețuiască în pădurea tropicală, ci de ce a ales să rămână acolo atât de mult timp.

Echipa a aflat că izolarea sa ar putea avea legătură cu trecutul și că nu își mai văzuse copiii de foarte mult timp.

O interpretare prezentată în timpul expediției a fost că singurătatea lui Chico ar putea reprezenta o formă de pedeapsă pe care și-a impus-o singur.

Bărbatul care își construise în pădurea tropicală o viață atât de autosuficientă părea să poarte cu el și o povară emoțională legată de trecut.

Acest lucru făcea ca decizia sa de a rămâne acolo să fie mai complicată decât o simplă respingere a civilizației moderne.

Pădurea îi oferă hrană, adăpost și independență, dar pare să păstreze și amintiri pe care a ales să nu le lase în urmă.

Cineva pretinde că este proprietarul terenului

O altă incertitudine plana asupra viitorului lui Chico.

Expediția a aflat că un bărbat sosise recent și susținea că este proprietarul terenului, spunându-i lui Chico că va trebui să plece.

Vizitatorii au fost șocați.

„L-a cumpărat de la cine?”, au întrebat ei.

Nu păreau să primească un răspuns clar.

Pentru Chico, care își petrecuse 38 de ani plantând copaci și construindu-și o casă acolo, terenul reprezintă mult mai mult decât o proprietate.

Numai plantația sa de nuci de Brazilia este rezultatul muncii de zeci de ani.

Plecarea ar însemna să abandoneze o viață pe care și-a petrecut aproape patru decenii construind-o.

Pentru câteva ore, Chico nu a mai fost singur

Membrii expediției s-au alăturat în cele din urmă lui Chico într-o plimbare cu canoea, au explorat pădurea și au luat masa împreună.

Bariera lingvistică a făcut comunicarea dificilă, însă râsul a reușit adesea să umple golurile.

La un moment dat, vizitatorii au împărțit chiar și băuturi reci cu el. Chico spusese că îi place berea rece, dar nu avea frigider în care să o păstreze.

Pentru un om a cărui viață este definită de izolare, sosirea celor cinci vizitatori a transformat pentru câteva ore împrejurimile sale de obicei liniștite.

Iar aceasta ar putea fi cea mai importantă revelație a întregii călătorii.

Echipa sosise așteptându-se să întâlnească „cel mai singur om din Amazon”.

În schimb, a găsit un bărbat care părea sincer fericit să vadă alți oameni.

„Aceasta este viața pe care o alege”

După ce și-au petrecut ziua cu Chico, membrii expediției s-au pregătit să plece.

Plănuiau să se întoarcă în dimineața următoare pentru a-și lua rămas-bun și au spus că îi vor lăsa bani pentru a cumpăra un generator. De asemenea, au promis că oameni din regiune vor veni să vadă ce face.

Apoi a venit momentul în care vizitatorii au trebuit să se întoarcă la barcă. După ce aceștia au dispărut, Chico urma să fie din nou înconjurat de pădurea pe care o cultivase timp de decenii.

Echipa a reflectat asupra ciudatei contradicții din existența sa: un om care trăiește aproape complet singur, dar care pare împăcat într-o lume pe care o înțelege mai bine decât oricine din jurul său.

„Aceasta este viața pe care o alege”, a reflectat unul dintre membrii expediției.

Și poate tocmai acest lucru face povestea lui Chico atât de captivantă. El nu s-a limitat la a dispărea în Amazon. S-a „plantat” acolo.

Timp de 38 de ani, a plantat copaci, a așteptat ca aceștia să ajungă la maturitate, a învățat pericolele pădurii, a vânat pentru hrană, a colectat apă de ploaie și și-a construit o viață dincolo de sistemele care guvernează existența celor mai mulți oameni din lumea modernă.

Acum, cei 1.500 de nuci de Brazilia stau ca o mărturie vie a răbdării sale.

Recolta a venit, în cele din urmă. Iar pentru Chico, după aproape patru decenii de așteptare, poate că nu a fost niciodată nevoie să se grăbească.