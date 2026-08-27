10.000 de monede, îndesate în crăpăturile coloanelor de la Barajul Uriașului, au fost scoase una câte una pentru a proteja situl UNESCO

Barajul Uriașului are 40.000 de coloane de bazalt, care s-au format în urma activității vulcanice, în urmă cu milioane de ani. Foto: Getty Images

Timp de mulți ani, turiștii care au vizitat Barajul Uriașului (Giant's Causeway) din Irlanda de Nord și-au făcut fotografii și și-au pus dorințe. Pentru fiecare dorință au îndesat câte o monedă în crăpăturile dintre coloanele de bazalt ale sitului. O distracție aparent inocentă, dar care a deteriorat rocile. Îndepărtarea lor a fost o muncă de Sisif: voluntarii au scos monedele una câte una. În total, 20 de kilograme de monede, echivalentul a aproximativ 10.000 de bucăți, au fost scoase din crăpăturile rocilor, potrivit BBC.

Operațiunea de îndepărtare a monedelor la situl iconic UNESCO din Irlanda de Nord a început în luna mai, după ce experții i-au rugat pe turiști să se oprească și au avertizat că monedele deteriorează rocile. Conservaționiștii au fost nevoiți să lucreze încet, au scos monedele una câte una dintre roci pentru că au ruginit și au rămas înțepenite.

„E o ușurare. Monedele provocau pagube semnificative. Aceste monede rugineau și se dilatau și puteau exercita presiune asupra întregii coloane de rocă aflate deasupra lor, împingând-o în sus”, a explicat dr. Cliff Henry de la National Trust.

Cum au ajuns 10.000 de monede în rocile de la Barajul Uriașului

Obiceiul de a introduce monede în rocile de la Barajul Uriașului există de mai mult timp, dar în ultimul deceniu s-a intensificat. Turiștii îndesau monedele în crăpăturile înguste dintre coloane, unii chiar folosind ciocanele ca să le înfigă mai adânc.

National Trust, instituția care are situl în administrare, a devenit tot mai îngrijorată de pericolul reprezentat de acest gest aparent inofensiv. Geologii au recomandat îndepărtarea monedelor, deoarece metalul putea afecta rocile atât fizic, cât și chimic.

Problema nu era doar prezența metalului. Pe măsură ce monedele se degradau, acestea puteau coroda și produce pete pe bazaltul din jur. Unele ajunseseră atât de puternic înfipte în crăpături, încât îndepărtarea lor a necesitat foarte multă atenție pentru a evita provocarea unor pagube suplimentare.

Monedele au lăsat semn vizbile pe suprafețele rocilor. Pete de culoare ruginie s-au întins de-a lungul unor porțiuni din roca întunecată, făcând ca anumite zone să arate vizibil diferit de bazaltul natural din jur.

Lucrările de îndepărtare a rocilor au devenit o muncă de Sisif. Uneori, voluntarii au avut nevoie și de 20 de minute ca să scoată o singură monedă.

Specialistul în prelucrarea și restaurarea pietrei Nathan Morrow a fost chemat să se ocupe de operațiunea de îndepărtare a monedelor. Operațiunea a fost descrisă drept una atât satisfăcătoare, cât și frustrantă, deoarece nu exista o singură metodă care să funcționeze de fiecare dată.

Monedele aflate aproape de marginea unei roci puteau fi uneori prinse cu un clește. Altele erau îngropate mai adânc în spații înguste și necesitau folosirea unui instrument pentru îndepărtarea mortarului, pentru a putea fi desprinse.

În cazul monedelor fixate foarte bine, Morrow a descoperit că mișcarea repetată a acestora înainte și înapoi le putea desprinde treptat. Scopul era ca moneda să înceapă să se miște fără a exercita o presiune inutilă asupra pietrei din jur.

A fost o muncă migăloasă, iar cantitatea finală de monede colectate arată cât de răspândit devenise acest obicei. Peste 20 de kilograme de monede au fost îndepărtate până acum de la sit.

„Vă rog nu mai îndesați monede în roci. Dacă vreți să faceți ceva cu o monedă mai bine o puneți în cutia de donații și noi putem folosi acei bani pentru un scop bun”, a spus dr. Cliff Henry de la National Trust.

Mesajul este și pe rețelele sociale ale instituției.

Istoria vulcanică a Barajului Uriașului

Barajul Uriașului are 40.000 de coloane de bazalt, care s-au format în urma activității vulcanice, în urmă cu milioane de ani, scrie Times of India.

Roca topită și-a făcut loc spre suprafață prin crăpăturile din scoarța terestră, înainte de a se răci. Pe măsură ce lava s-a contractat, aceasta s-a fracturat, formând coloanele geometrice spectaculoase care se întind astăzi spre mare.

Aspectul lor neobișnuit a dat naștere de-a lungul timpului și unor explicații care depășesc domeniul geologiei. Legenda irlandeză vorbește despre uriașul Finn McCool, sau Fionn mac Cumhaill, care ar fi construit drumul de piatră ca rută către Scoția, pentru a înfrunta un alt uriaș.

O altă poveste îl leagă pe Finn de Insula Man, despre care se spune că s-ar fi format după ce acesta a aruncat o bucată de pământ în timpul unei lupte și și-a ratat ținta.