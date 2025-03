11 idei pentru a petrece primul weekend cald din această primăvară

Weekendul acesta este momentul perfect pentru o escapadă în București sau în alte destinații din țară. Foto: Getty Images

Cu temperaturile în creștere și primăvara tot mai aproape, weekendul acesta este momentul perfect pentru o escapadă în București sau în alte destinații din țară. Fie că vrei să te bucuri de plimbări în aer liber, festivaluri, expoziții sau recitaluri, îți prezentăm cele mai potrivite locuri pentru o mică escapadă de weekend.

"Ioan Andreescu. Adevărul şi imaginaţia"

Vineri, 7 martie, Art Safari deschide sezonul cu un program expoziţional de excepţie, scrie Agerpres.

"Ioan Andreescu. Adevărul şi imaginaţia" - expoziţia, organizată la 175 de ani de la naşterea marelui artist, îşi asumă dificila misiune de a reuni pentru public o bună parte din cele mai importante lucrări semnate de Ioan Andreescu, răspândite în colecţii muzeale şi particulare. Cu o operă cunoscută restrânsă, care însumează puţin peste 250 de picturi, Andreescu este pe cât de valoros, pe atât de rar întâlnit, iar organizarea unei expoziţii dedicate este pentru public un prilej aparte de cunoaştere şi de aprofundare a creaţiei sale remarcabile. Autentic, profund, melancolic, cu o viziune despre lume severă, realistă, dar de o sensibilitate uimitoare şi plină de emoţie, Ioan Andreescu rămâne, alături de Grigorescu, unul dintre cei mai mari artişti români, iar opera sa îşi păstrează, la mai bine de un secol, capacitatea de a impresiona privitorul contemporan.

"Ion Ţuculescu. Geniul amator"

"Ion Ţuculescu. Geniul amator" - pornind de la dubla figură intelectuală a lui Ţuculescu, ca medic, cercetător şi om de ştiinţă riguros, dar şi ca artist autodidact, marcat de o fervoare experimentală şi umană fără egal, expoziţia realizează portretul unei veritabile personalităţi complete şi complexe a culturii româneşti moderne, prezentând peste 100 de lucrări reprezentative din cele mai importante muzee şi colecţii private din ţară. Ion Ţuculescu este figura totemică a forţei creatoare explozive, a libertăţii de expresie imposibil de îngrădit şi a inconfundabilei autenticităţi spirituale naţionale.

"Pictori români uitaţi"

"Pictori români uitaţi" - expoziţia reuneşte peste 100 de picturi semnate de zeci de artişti care au avut o contribuţie semnificativă în istoria artei româneşti, dar ale căror nume s-au pierdut (ori s-au omis intenţionat) cu trecerea timpului.

"Young Blood 4.0. Noul val de artişti contemporani"

"Young Blood 4.0. Noul val de artişti contemporani" - expoziţia aduce în prim-plan un atribut caracteristic generaţiilor tinere de creatori contemporani: flexibilitatea, aplicată atât dimensiunii conceptuale, cât şi materiale sau de expresie, aceasta fiind un punct-cheie al limbajului vizual.

"Cu sau împotriva trendului. Intervenţii fotografice contemporane"

"Cu sau împotriva trendului. Intervenţii fotografice contemporane" - continuarea seriei de expoziţii fotografice prezintă de data aceasta doi artişti care locuiesc în Germania şi ale căror proprii limbaje vizuale interoghează într-o manieră foarte personală mediul fotografic. Viktoria Binschtok (născută în 1972 la Moscova, care trăieşte în prezent la Berlin) şi Michael Schäfer (născut în 1964 la Sigmaringen, stabilit tot la Berlin) folosesc şi reflectează asupra imaginilor din mass-media, explorând diferitele moduri în care acestea operează.

"From Lab to Life. O expoziţie dedicată istoriei şi evoluţiei farmaciei"

"From Lab to Life. O expoziţie dedicată istoriei şi evoluţiei farmaciei" şi expoziţiile temporare "Fluturi" şi "Rădăcini".

"Regele Leu"

Spectacolul "Regele Leu" va fi prezentat în premieră la Teatrul Ţăndărică, vineri, 7 martie, de la ora 18.00.

Teatrul Ţăndărică aduce pe scenă una dintre cele mai îndrăgite poveşti ale tuturor timpurilor - "Regele Leu", într-o viziune scenică spectaculoasă semnată de Andrei şi Andreea Grosu. Regizorii reinterpretează povestea emblematică despre curaj, destin şi apartenenţă, într-o montare inovatoare, gândită să fascineze deopotrivă copiii şi adulţii.

Cu o scenografie spectaculoasă, spectacolul creează un univers vibrant, unde muzica, ritmul şi jocul scenic construiesc o atmosferă magică. Echipa artistică explorează dimensiuni noi, îmbinând elemente de teatru de animaţie cu tehnici teatrale contemporane.

Din distribuţie fac parte actorii Mona Toncu, Cristina Ţane, Simina Constantin, Ioana Chelaru-Popovici, Mihai Dumitrescu, Florin Mititelu, George Simian.

Festivalul Cărţilor Deschise

De vineri, 7 martie, până pe 23 martie, are loc, în Grădina Operei Comice pentru Copii, Festivalul Cărţilor Deschise - ediţia a treia.

Festivalul se adresează cititorilor de toate vârstele şi include lansări de carte, dezbateri despre relaţia dintre literatură şi cinematografie, ateliere tematice şi vizionări de lungmetraje, potrivit unui comunicat.

Pe toată durata festivalului, în Magazinul OCC, iubitorii de lectură vor avea 20% reducere la toate titlurile din stoc.

"Hansel şi Gretel"

În perioada festivalului, pe scena Sălii Mari a Operei Comice pentru Copii are loc premiera spectacolului "Hansel şi Gretel", celebra operă a compozitorului Engelbert Humperdinck, regizată de Cristian Mihăilescu.

"Toto!"

Spectacolul "Toto!" de Tim Crouch va fi prezentat în premieră la Teatrul Masca, pe 8 şi 9 martie, de la ora 19.00.

"Toto!" marchează prima întâlnire a trupei de actori Masca cu regizorul Bobi Pricop şi echipa formată din Călin Ţopa (muzică), Filip Stoica (coregrafie) şi Raul Cioabă (scenografie), potrivit unui comunicat al teatrului.

"Toto!" spune povestea emoţionantă a lui Effy, o fată de 12 ani, şi a câinelui ei, Toto. Textul, semnat de Tim Crouch, explorează acea conexiune unică şi profundă dintre oameni şi animalele lor de companie, punând sub lupă momentele în care lumea din jur se prăbuşeşte, iar singurul sprijin real simţit vine din dragoste, prietenie şi ascultare. În stilul său inconfundabil, Crouch provoacă printr-o structură dramaturgică inovatoare şi printr-o poezie a sunetelor care pune accent pe empatie şi pe rezistenţa prin imaginaţie, se arată în descrierea spectacolului.

Din distribuţia spectacolului fac parte cu Mara Bugarin, Dragoş Stoica/David Drugaru, iar voci sunt Alina Crăiţă, Mara Căruţaşu, Voicu Aaniţei.

Următoarele reprezentaţii ale spectacolului sunt programate pe 21 martie, 4 şi 5 aprilie.

Recital Thurzo Zoltan

Pianistul orădean Thurzo Zoltan va susţine duminică, 9 martie, un recital extraordinar dedicat Zilei internaţionale a femeii.

Recitalul dedicat Femeii va avea loc de la ora 18.00, în Sala festivă a Universităţii Partium din Oradea (Str. Primăriei nr.27) şi face parte din seria muzicală Art&Culture - Guinness Music Evenings.

Sub genericul "Best of Romantic piano pieces", pianistul va interpreta, timp de 70 de minute, coloane sonore ale celor mai îndrăgite filme, dar şi jazz, cafe-concert, precum transcripţii pentru pian ale unor melodii celebre şi cântece bine-cunoscute în toată lumea.

Biletele de intrare pot fi cumpărate la preţul de 50 de lei, rezervate la un număr de telefon sau la faţa locului, înainte de eveniment. Toate fondurile realizate prin diferite activităţi culturale ale artistului sunt adunate pentru înfiinţarea unui Muzeu al Muzicii la Oradea.