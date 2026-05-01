300 de femei au pus mână de la mână și au cumpărat un castel vechi de 1.000 de ani în Franța. Apoi au decis ce să facă cu el

3 minute de citit Publicat la 17:41 01 Mai 2026 Modificat la 17:41 01 Mai 2026

Camp Chateau, Château de Béduer FOTO: Facebook/ Camp Chateau

300 de femei au strâns împreună peste 2,3 milioane de dolari și au cumpărat un castel vechi de aproape o mie de ani din Béduer, Franța, pe care l-au transformat într-o tabără de vară dedicată exclusiv femeilor adulte.

Ideea a apărut întâmplător, în urma unei simple căutări online, povestește Leah Lykins, cofondatoare a proiectului. Castelul Château de Béduer i-a atras imediat atenția, chiar dacă, la acel moment, nu exista un plan clar pentru utilizarea sa.

› Vezi galeria foto ‹

„Am dat peste el și ni s-a părut incredibil. Nu știam exact ce vom face cu el, dar eram fascinate de clădire”, povestește Lykins pentru People.

Ceea ce a început ca o curiozitate s-a transformat rapid într-un proiect ambițios: o experiență de tip tabără, cu durata de o săptămână, concepută special pentru femei adulte, un spațiu de relaxare și reconectare, departe de presiunile cotidiene.

Pentru a transforma ideea în realitate, fondatoarele au ales un model de finanțare neconvențional. În locul investitorilor tradiționali, au invitat alte femei să contribuie. Astfel a luat naștere un model de coproprietate, prin care peste 300 de participante au finanțat integral proiectul.

Suma totală strânsă a ajuns la aproximativ 2,3 milioane de dolari pentru achiziție și încă 300.000 de dolari pentru renovări și siguranță.

Proiectul rezultat, Camp Château, funcționează astăzi în două proprietăți istorice din Franța: Château de Béduer și L’Abbaye-Château de Camon. Fiecare sejur durează șase zile și cinci nopți și include, în regim all-inclusive, cazare, mese, vin, activități și excursii.

Programul este flexibil: participantele pot alege dintr-o varietate de activități zilnice, de la grădinărit și caiac până la ateliere creative sau vizite la piețe locale ori pot opta pur și simplu pentru relaxare totală.

„Poți face totul sau nimic. Unele persoane aleg să stea toată ziua la piscină”, explică Lynda Coleman, cofondatoare.

Această libertate de alegere este esențială pentru concept, fiecare participantă fiind încurajată să-și definească propria formă de odihnă.

Succesul nu a întârziat să apară. Camp Château a crescut rapid, de la 240 de locuri disponibile în 2023 la 1.850 planificate pentru 2026, cu estimări de peste 2.100 în 2027.

Popularitatea a fost amplificată și de rețelele sociale, unde videoclipurile postate pe TikTok au oferit o imagine autentică a vieții la castel, cu prânzuri relaxate, activități de grup sau momente de liniște.

„Au fost câteva momente în care experiențele participanților au devenit virale. Apoi totul a explodat”, spune Lykins.

Pentru multe dintre cele care urmăresc proiectul online, atracția nu constă doar în decorul spectaculos, ci și în ideea unui spațiu lipsit de presiune, unde femeile pot pur și simplu să fie ele însele.

„Reacțiile sunt adesea emoționante. Se vede cât de mare este nevoia pentru astfel de spații”, afirmă Philippa Girling, cofondatoare.

Pentru cele care nu pot ajunge în Franța, echipa a lansat și o alternativă digitală, Pocket Château, o comunitate online cu abonament, concepută pentru a reproduce atmosfera taberei.

Platforma oferă evenimente virtuale, spații de discuții și activități creative, într-un mediu descris de fondatoare drept „liniștit, fără reclame și fără presiune”. De la lansare, peste 500 de femei din peste 20 de țări s-au alăturat comunității.

Astăzi, Camp Château depășește ideea unei simple destinații turistice. Este o investiție colectivă, o rețea globală în expansiune și un exemplu de redefinire a modului în care pot arăta odihna, comunitatea și conexiunea, construite de femei, pentru femei.