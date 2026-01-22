A fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din ţară, la Straja. Ce lungime are și cum se ajunge acolo: Zăpada ajunge și la 2 metri

Stațiunea de schi Straja. Sursa foto: Complex Montana-Straja

Cea mai lungă pârtie de schi din România, în lungime de 8,2 kilometri, a fost deschisă în staţiunea Straja, din județul Hunedoara, turiştii având acum posibilitatea să schieze din vârful Straja, de la o altitudine de 1.868 metri, până la staţia de plecare a telegondolei din Lupeni.

„Deschiderea pârtiei de pe vârful Straja este un eveniment mult aşteptat de schiorii care vin în Straja. De acum se poate schia de pe vârful Straja până la baza telegondolei, pe o distanţă de 8,2 kilometri, practic cea mai lungă pârtie din România”, a declarat joi, pentru Agerpres, cabanierul Emil Părău, preşedintele Asociaţiei Pro Straja.

Potrivit acestuia, toate pârtiile şi instalaţiile de transport pe cablu din Straja sunt funcţionale la acest sfârşit de săptămână, iar stratul de zăpadă este cuprins între 80 de centimetri şi doi metri.

„Domeniul schiabil din Straja măsoară acum 26 de kilometri. Din punct de vedere al schiorului, putem spune că în Straja se schiază pe un munte, nu doar pe o pârtie”, a punctat Emil Părău.

Cum se ajunge în stațiunea Straja

Administratorul pârtiilor din Straja a mai arătat că datorită măsurilor luate, la instalaţiile de transport pe cablu nu se formează cozi.

Turiştii care doresc să ajungă în Straja îşi pot lăsa maşinile în parcarea gratuită, de peste 300 de locuri, din Lupeni, la staţia de plecare a telegondolei, sau la intrare în staţiune.

Accesul autovehiculelor în Straja nu este permis, pentru a evita blocajele în staţiune, turiştii fiind preluaţi de la intrare de către operatorii locali.