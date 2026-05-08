A scăzut numărul turiștilor în România. În medie, străinii nu stau mai mult de două zile, cei mai mulți vin în București și Brașov. FOTO: Getty Images

Sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, inclusiv apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 6,3% şi, respectiv, cu 8,6%, în luna martie 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în luna martie 2026 au însumat 779.100 persoane, în scădere cu 6,3% faţă de cele din luna martie 2025. Din numărul total de sosiri, în luna martie 2026, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiştilor străini 21,7%, scrie Agerpres.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în luna martie 2026 au însumat 1,438 milioane, în scădere cu 8,6% faţă de cele din luna martie 2025.

Din numărul total de înnoptări, în luna martie 2026, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 75,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 24,8%.

Potrivit INS, durata medie a şederii în luna martie 2026 a fost de 1,8 zile la turiştii români şi de 2,1 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna martie 2026, a fost de 19,4% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 3,1 puncte procentuale faţă de luna martie 2025.

Mai puțini turiști în perioada ianuarie - martie

În primele trei luni ale acestui an, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) au însumat 2,352 milioane persoane, în scădere cu 5,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Din numărul total de sosiri, în perioada menţionată, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 80,5%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 19,5%.

Statistica oficială mai arată că înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026 au însumat, 4,452 milioane, în scădere cu 6,7% faţă de cele din perioada similară din 2025.

Din numărul total de înnoptări, în perioada menţionată, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 77,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 22,4%.

Durata medie a şederii, în primele trei luni ale acestui an a fost de 1,8 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026, a fost de 20,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



Pe judeţe, în intervalul menţionat, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (413.400 persoane), Braşov (307.200 persoane) şi Prahova (130.800 persoane). Înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), au înregistrat, în aceeaşi perioadă, valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (853.600), Braşov (598.400) şi Prahova (261.100).



Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada menţionată, au provenit din: Italia (51.600 persoane), Germania (38.500 persoane) şi Regatul Unit (33.800 persoane).



INS precizează că eşantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Departamentul pentru turism, la data de 5 ianuarie 2026.



Lista cuprindea 16.042 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9500 structuri de cazare şi 6542 apartamente şi camere de închiriat.