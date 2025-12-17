Ai dormi la minus 5 grade Celsius? Cum arată hotelurile de gheață din Suedia, Finlanda sau Quebec și cât costă o noapte acolo

În hotelurile de gheață unde oaspeții dorm pe paturi înghețate, tarifele pornesc de la 400 de euro pe noapte. Construite în fiecare iarnă, aceste hoteluri care se topesc primăvara au ajuns să fie nu doar o provocare arhitecturală, ci și o escapadă de lux, scrie Euronews.

Un hotel de gheață nu înseamnă doar o cameră sculptată în gheață. La proprietățile mai consacrate, ele sunt mai degrabă instalații care „se topesc”, în care poți sta în luxul pe care l-ai aștepta de la hotelurile clasice.

Designul camerelor e planificat cu luni înainte, iar acestea arată diferit una de alta.

La Icehotel 36, în nordul Suediei, hotelul are 12 suite, fiecare construită după un concept propriu. Camerele din acest sezon includ una cu o bibliotecă înghețată sculptată în pereți și alta în care sfere sculptate par să plutească deasupra patului.

Oaspeții dorm pe paturi de gheață acoperite cu saltele și saci de dormit termici. Cum temperaturile interioare sunt în jur de -5 grade Celsius, băile și vestiarele sunt amplasate în clădiri încălzite din apropiere, iar la sosire, oaspeții primesc echipament pentru vreme rece.

În alte locuri, conceptul diferă, însă confortul rămâne.

La Apukka Resort, lângă Rovaniemi, în Laponia finlandeză, cazarea este limitată la igluuri încălzite cu acoperiș de sticlă, concepute pentru a vedea aurora boreală, în timp ce Hôtel de Glace din Québec combină camere sculptate cu jacuzzi-uri, saune și suite tematice reconstruite de la zero în fiecare iarnă.

La Hôtel de Glace, oaspeții pot alege între mai multe restaurante și baruri de gheață, unde cocktailurile sunt servite în pahare sculptate manual din gheață. La Icehotel, oaspeții pot comanda meniuri cu ren și icre de somon. Unele preparate sunt servite pe tăvi de gheață.

Cum se construiește un hotel de gheață

Procesul începe cu mult înainte de sosirea turiștilor. Adunarea blocurilor de gheață are loc, de obicei, la final de iarnă sau la început de primăvară, când pot fi tăiate blocuri groase din râurile din apropiere și depozitate pentru lunile mai calde.

Construcția începe când temperaturile rămân constant sub zero grade, adesea în noiembrie.

La ICEHOTEL, hotelul de iarnă se întinde pe aproximativ 2.800 de metri pătrați și folosește circa 550 de tone de gheață, plus zeci de mii de metri cubi de amestec dens de zăpadă și gheață, folosit pentru pereții și tavanele structurale.

Gheața a fost adunată primăvara din râul Torne, chiar înainte ca Icehotel 35 să se fi topit, potrivit echipei de presă a hotelului. Apoi a fost depozitată într-un hangar alimentat cu energie solară, până când noua proprietate, unică în fiecare an, a fost gata să fie construită.

În fiecare an are loc sunt selectați artiști și designeri pentru a crea un hotel și un program distincte, așa că niciun hotel nu va semăna cu altul de la an la an.

Când temperaturile cresc primăvara, structura de gheață este lăsată să se topească natural.

Unde sunt hotelurile de gheață

În ciuda disconfortului pe care ți-l imaginezi când te gândești să stai o noapte într-o cameră de gheață, în realitate îți petreci cea mai mare parte a timpului în camere încălzite, potrivit Icehotel.

În nordul extrem al Suediei, Icehotel din Jukkasjärvi are în acest an 12 suite create de artiști din 12 țări, alături de camere și galerii de gheață. În acest sezon, există și un pian funcțional, sculptat integral din gheață. Tarifele pornesc de la aproximativ 600 de euro pe noapte pentru două persoane, cu mic dejun.

În Alpii elvețieni, Iglu-Dorf Zermatt este reconstruit în fiecare iarnă la 2.700 de metri altitudine. Oaspeții stau în igluuri sculptate manual conctate prin coridoare de zăpadă, cu spații comune de dining. O noapte de cazare pornește de la aproximativ 450 de euro pentru două persoane, incluzând cina și micul dejun.

În Finlanda, camerele de la Apukka Resort variază de la igluuri de sticlă la cabane compacte și vile spațioase pentru șapte oaspeți sau mai mulți. Tarifele de iarnă pornesc, de regulă, de la aproximativ 400 de euro pe noapte.

La marginea orașului Québec, Hôtel de Glace este reconstruit în fiecare iarnă cu aproximativ 45 de camere și suite tematice, alături de baruri de gheață, jacuzzi-uri exterioare și saune. Tarifele pentru o noapte pornesc, în general, de la circa 500 de euro, iar suitele de top sunt mai scumpe.