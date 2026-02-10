Alertă sanitară, într-o insulă preferată pentru vacanțe însorite iarna: Peste 1.500 de turiști străini s-au îmbolnăvit, unii au murit

Praia de Santiago, Capul Verde. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile sanitare din Marea Britanie au emis un avertisment privind călătoriile în Capul Verde, după ce mai multe cazuri de Shigella și Salmonella au fost asociate cu această destinație populară pentru vacanțele de iarnă. Mai mulți cetățeni britanici au murit după ce au contractat infecții gastrointestinale în timpul sejururilor petrecute în statul insular din largul coastei Africii de Vest, foarte frecventat de turiști din Regatul Unit, potrivit The Independent.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a anunțat că investigațiile sale au identificat peste 150 de persoane din Marea Britanie care s-au îmbolnăvit cu bacterii ce pot provoca diaree severă, febră și crampe abdominale.

Ancheta, realizată împreună cu alte instituții de sănătate publică, a arătat că, din cele 118 cazuri de Shigella raportate de la 1 octombrie și asociate cu călătorii internaționale, 112 persoane, reprezentând 95%, fuseseră în Capul Verde, majoritatea în zonele Santa Maria și Boa Vista.

Totodată, autoritățile au constatat o creștere a numărului de cazuri de Salmonella în rândul celor care au vizitat această destinație, fiind identificate 43 de îmbolnăviri din trei focare distincte, confirmate prin tehnici de secvențiere genomică.

Peste 1.500 de persoane s-au îmbolnăvit după vacanțe în Capul Verde

Casa de avocatură Irwin Mitchell reprezintă familiile a șase persoane care au murit și ale altor peste 1.500 de persoane care s-au îmbolnăvit după vacanțe petrecute în Capul Verde. Potrivit firmei, patru cetățeni britanici au decedat în decurs de patru luni după ce au contractat infecții stomacale în timpul sejurului.

Reprezentanții UKHSA au transmis că februarie este o perioadă foarte populară pentru vacanțele la soare și au subliniat importanța respectării unor măsuri simple de igienă pentru prevenirea diareei călătorului și a toxiinfecțiilor alimentare.

Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu gel pe bază de alcool, în special după folosirea toaletei și înainte de masă, este considerată cea mai eficientă metodă de prevenție.

Recomandări pentru cei care se îmbolnăvesc

Autoritățile au precizat că majoritatea episoadelor de diaree a călătorului sunt de scurtă durată, însă în cazurile de diaree și vărsături este esențială prevenirea deshidratării, mai ales în rândul copiilor mici, femeilor însărcinate, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni preexistente.

Se recomandă consumul de lichide din abundență și utilizarea sărurilor de rehidratare orală, iar în cazul agravării simptomelor este indicată consultarea unui medic.

Un studiu recent realizat de UKHSA a arătat că piscinele locale, apa nesigură, condițiile sanitare precare, precum și bufetele hotelurilor sau excursiile organizate pot crește riscul de infectare cu bacterii precum salmonella și shigella, dar și cu alți agenți patogeni intestinali.

Printre persoanele decedate se numără Elena Walsh, în vârstă de 64 de ani, din Birmingham, Mark Ashley, de 55 de ani, din Bedfordshire, Karen Pooley, tot de 64 de ani, din Gloucestershire, precum și un bărbat de 56 de ani. Alte două decese au fost raportate începând cu anul 2023.

Ce este Shigella

Familiile victimelor au inițiat acțiuni în despăgubire împotriva companiei Tui, furnizor de pachete turistice către Capul Verde.

Între timp, UKHSA a actualizat recomandările de călătorie, îndemnând turiștii să consume doar alimente proaspăt gătite și bine preparate termic, să bea exclusiv apă îmbuteliată sau fiartă, să evite gheața din băuturi și să mănânce doar fructe pe care le decojesc singuri.

Shigella este o bacterie gastrointestinală care se transmite prin alimente, apă sau suprafețe contaminate și poate provoca diaree severă, febră și crampe abdominale, în timp ce Salmonella este cel mai frecvent asociată cu consumul de alimente contaminate.