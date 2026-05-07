Cât costă în luna mai o vacanță în Mamaia, Costinești sau Vama Veche. 100 de hoteluri înscrise în programul „Litoralul pentru toți”

Luna mai a adus prețuri mai mici pe litoralul românesc. Aproape 100 de hoteluri au fost înscrise în programul „Litoralul pentru toți” 2026, ajuns la cea de-a 48-a ediție. Vacanțele la mare vor costa cu până la 50% mai puțin decât în plin sezon, spre deosebire de anii trecuți, când reducerile ajungeau chiar și la 75%. În prezent, un sejur costă între 159 și 605 lei de persoană, în funcție de condițiile oferite.

Iulian Tenie, manager de hotel, spune că această perioadă este una dintre cele mai avantajoase pentru turiști.

„Pentru o noapte de cazare, prețurile în cazul hotelului nostru pornesc de la 181 de lei pe noapte. Există toate argumentele ca, în această perioadă, turiștii să vină pe litoral și să se bucure de mare. Acum există cel mai bun raport calitate-preț pe care îl pot obține”, a declarat Iulian Tenie.

La rândul său, Silvia Lungu, responsabilă de cazare la un hotel, spune că unitățile de pe litoral se așteaptă la un sezon mai bun decât cel de anul trecut.

„O noapte de cazare, la momentul actual, pentru o cameră dublă, cu micul dejun inclus, pornește de la 170 de lei de persoană. Per total, ne așteptăm la un sezon bun, mult mai dinamic decât anul trecut, și îi așteptăm cu drag pe turiști la mare”, a spus Silvia Lungu.

Turiștii care aleg stațiunile Mamaia, Eforie sau Constanța vor plăti pentru un sejur între 169 și 605 lei de persoană, în funcție de condițiile oferite.

În sudul litoralului, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, tarifele pornesc de la 159 de lei de persoană, pentru cazare la un hotel de o stea, fără mic dejun, și ajung până la 469 de lei pentru un hotel de cinci stele, cu mic dejun inclus.

Prin programul „Litoralul pentru Toți”, perioada de sejur este de patru nopți de cazare, iar la acest program participă hoteluri de două, trei și patru stele. Administratorii afacerilor din Mamaia spun că, datorită acestui program, reușesc să aibă un grad de ocupare satisfăcător chiar și la începutul și la finalul sezonului estival.