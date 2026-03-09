Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”

Niciun alt loc din Europa, și probabil nici din întreaga Mediterană, nu pare mai vulnerabil la efectele conflictului din Orientul Mijlociu decât Ciprul. Țara, care depinde puternic de turism și este cel mai apropiat stat membru al Uniunii Europene de Orientul Mijlociu, a atras anul trecut 4 milioane de vizitatori. Anul acesta însă ar putea arăta altfel, scrie The Guardian.

Sezonul turistic abia începe, dar în Ayia Napa se simte deja agitația verii. Turiștii revin treptat în stațiunea cipriotă, atrași de apusurile spectaculoase, restaurantele de pe litoral și priveliștile de la malul mării.

Pe faleză, Vassilis Georgiou supraveghează lucrările la o nouă rampă pentru jet ski-urile care reprezintă una dintre atracțiile principale ale afacerii sale cu sporturi nautice. Anul trecut, peste 500.000 de turiști au cumpărat de la el bilete pentru croaziere și sesiuni de parasailing.

Până la ofensiva condusă de SUA împotriva Iranului, lansată în weekendul trecut, Georgiou era convins că urmează încă un an foarte bun. „Acum nu mai este deloc sigur”, spune el, privind spre soarele care apune. „Poate că este încă devreme, dar eu sunt aici din 1992 și, dintr-odată, hotelierii spun că rezervările au început să scadă. Oamenii stau pe gânduri.”

Niciun alt loc din Europa, și probabil nici din întreaga Mediterană, nu pare mai vulnerabil la efectele conflictului care se desfășoară la orizont decât Ciprul. Țara, care depinde puternic de turism și este cel mai apropiat stat membru al Uniunii Europene de Orientul Mijlociu, a atras anul trecut 4 milioane de vizitatori. O treime dintre ei au fost britanici, pentru care fosta colonie rămâne o destinație preferată. Anul acesta însă ar putea arăta altfel. În contextul atacurilor de represalii lansate de Iran, o dronă trimisă de o miliție pro-iraniană a lovit, duminică seara, baza britanică RAF Akrotiri. Incidentul a plasat Ciprul clar în „zona de risc” și a dus la anularea multor zboruri dinspre est și vest.

Pe măsură ce sirenele de la bază au continuat să sune și în zilele următoare, Ministerul britanic de Externe și-a actualizat recomandările de călătorie pentru Cipru, avertizând că un atac terorist nu poate fi exclus.

„Auzim deja de anulări”, spune Fotos Kikillos, reprezentant al primăriei din Ayia Napa, referindu-se la târgul de turism de la Berlin, considerat un reper important pentru industrie. Totuși, el insistă: „După cum se vede, viața aici este foarte sigură. Oamenii își petrec vacanța fără probleme. Nu există panică. Ultimul lucru pe care ni-l dorim în Cipru este să fim atrași în acest război.”

Printre cei care se plimbau săptămâna trecută prin piața stațiunii se aflau Karin și Oliver Kiilaspa, un cuplu tânăr venit din Estonia chiar în ziua în care a fost lovită baza britanică.

Ca mulți dintre cei care ajung în Ayia Napa în această perioadă a anului, au venit pentru „puțin soare și puțină cultură”, nu pentru viața de noapte care atrage mii de tineri în vârful sezonului. „Am avut ceva emoții, mai ales pentru că suntem aici cu fetița noastră, dar am vrut să rămânem optimiști”, spune Karin. „La noi încă este multă zăpadă, iar în Cipru este ca primăvara. Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza a ceea ce se întâmplă, din cauza războiului. Trump este un psihopat.”

Aceeași idee este împărtășită și de turiștii europeni mai în vârstă aflați în cea mai cunoscută stațiune de pe litoralul cipriot. Marianne Steglich, o pensionară din Danemarca care participa la un tur ghidat al localității, inițial un sat pescăresc din extremul est al insulei, a fost fermă: „Suntem aici pentru trei săptămâni și nu aveam de gând să renunț din cauza a ceea ce fac ei [SUA și Israelul].”

Cei care își amintesc de invazia turcă din 1974 și de urmările ei traumatizante, evenimente care au lăsat Ciprul divizat etnic, cu ciprioții greci și cei turci trăind de o parte și de alta a unei zone tampon patrulate de ONU, nu cred că țara lor ar fi devenit brusc nesigură. „Când ai văzut cerul plin de drone și bombe explodând, atunci știi ce înseamnă frica”, spune un comerciant. „Ce trăim azi e un picnic, pe lângă asta.”

Andri Christoforou, care a lucrat opt veri în Ayia Napa, este și el de acord. Managera unei taverne pescărești spune că turiștii „s-au obișnuit” deja cu imaginea rachetelor care traversează cerul nopții în estul Mediteranei.

Vara trecută, în timpul crizei din Gaza, își amintește ea, clienții puteau vedea războiul la orizont în timp ce luau masa pe terasa restaurantului Vassos, unul dintre cele mai vechi localuri din Ayia Napa. „Oamenii vin aici în vacanță ca să se simtă bine”, spune ea. „Sigur că suntem îngrijorați. Toată lumea vorbește despre război, despre viitor și despre cât va dura. Trebuie să rămâi pozitiv, altfel îți afectează sănătatea.”

Recunoscând că anulările de rezervări s-au simțit în toată zona mediteraneană, Kostas Koumis, ministrul adjunct al Turismului din Cipru, a admis că, deși insula a trecut și prin alte crize în ultimii ani, de data aceasta situația este diferită: țara s-a confruntat cu un incident ostil chiar pe propriul teritoriu.

Totul, spune el, va depinde de cât va dura războiul. „Startul neoficial al sezonului turistic este, în fiecare an, Paștele catolic, care anul acesta cade pe 5 aprilie”, a explicat oficialul. „Dacă până atunci conflictul se oprește, atunci ne putem aștepta la un sezon turistic bun.”