O criză în Alpi: Airbnb, schimbările climatice și americanii. Francezii le numesc „lits froids”

6 minute de citit Publicat la 16:00 07 Mar 2026 Modificat la 16:00 07 Mar 2026

Între Crăciun și Anul Nou, gradul de ocupare urcă temporar la aproximativ 90%, iar apoi multe locuințe rămân din nou goale. sursa foto: Getty

Orașele-stațiune din munți au ajuns într-un punct de cotitură, confruntându-se cu transformări care le amenință cultura și chiar supraviețuirea, pe măsură ce cererea pentru închirieri pe termen scurt schimbă radical peisajul local, scrie The New York Times.

Francezii le numesc „lits froids”, adică „paturi reci” – apartamente care rămân goale aproape tot anul și sunt ocupate doar atunci când sunt închiriate în sezonul de schi sau pentru câteva săptămâni răzlețe care coincid cu perioadele tradiționale de vacanță.

În stațiunile de schi din Alpii francezi, „paturile reci” reprezintă acum jumătate din totalul locurilor de cazare disponibile, spune Eric Adamkiewicz, lector în dezvoltare regională la Universitatea din Toulouse. Între Crăciun și Anul Nou, gradul de ocupare urcă temporar la aproximativ 90%, iar apoi multe locuințe rămân din nou goale.

Jessica Brazeau, 34 de ani, și soțul ei, care locuiesc în micul oraș Areches din Alpii de Nord, au simțit direct efectele acestui fenomen.

„Primăvara, toamna și cea mai mare parte a verii, jumătate dintre case sunt goale, cu obloanele trase”, spune ea.

În loc să poată închiria o locuință pe tot anul, cuplul a fost nevoit să își improvizeze locuirea pentru câteva luni odată.

„A trebuit să găsim mai multe locuri și să ne mutăm dintr-unul în altul, în loc să ne stabilim într-un singur loc”, spune ea.

Alpii au fost mult timp o destinație emblematică pentru turismul de iarnă, plini de stațiuni legendare precum Chamonix, Kitzbuhel sau Val d’Isere. În ultimii ani însă, localitățile de vacanță care se întind din Austria până în Franța au ajuns, potrivit localnicilor, într-un moment de criză, confruntându-se cu schimbări care le amenință cultura și chiar viitorul, pe măsură ce cererea pentru închirieri turistice pe termen scurt transformă orașe în care schiul a fost întotdeauna doar o parte a identității.

La începutul anilor 2000, mulți proprietari de case de vacanță din Alpi ezitau încă să închirieze locuințe unor străini. Astăzi însă, platformele online precum Airbnb, Abritel și Booking.com sunt omniprezente.

În regiunile Savoie și Haute-Savoie, numărul ofertelor Airbnb s-a dublat în șase ani, ajungând la 72.000 de listări în 2025, față de 38.000 în 2019, potrivit datelor Inside Airbnb.

Franța este a doua cea mai mare piață Airbnb din lume, după Statele Unite.

De cealaltă parte a masivului Mont-Blanc, în Chamonix, locuințele secundare reprezintă acum 70% din totalul locuințelor, potrivit Institutului Național de Statistică și Studii Economice din Franța. Orașul montan a pierdut 10% din populație în ultimii 25 de ani, în mare parte din cauza prețurilor tot mai inaccesibile ale locuințelor.

Sosirea americanilor

În ultimul deceniu, stațiunile de schi europene au început să colaboreze cu marile abonamente de schi americane Ikon Pass și Epic Pass, care oferă acces la mai multe stațiuni din lume.

Chamonix a fost prima stațiune franceză care a intrat în rețeaua Ikon Pass, în 2022. Ulterior au urmat Megeve și Courmayeur Mont Blanc, în Italia.

Iarna trecută, în Chamonix s-a înregistrat o creștere de 32% a nopților de cazare rezervate de turiști americani, comparativ cu anul precedent, potrivit lui Nicolas Durochat, directorul biroului de turism Chamonix-Mont-Blanc.

Americanii sunt considerați turiști deosebit de valoroși deoarece călătoresc în afara perioadelor de vacanță școlare europene, ocupând camere de hotel și apartamente care altfel ar rămâne goale.

Pentru Jackie Ennis, 28 de ani, atât costurile mai accesibile, cât și tradiția schiului european au fost factori decisivi în alegerea unei vacanțe la schi în St. Anton, împreună cu prietenii.

„Alpii sunt atât de încărcați de cultură și istorie a schiului”, spune Ennis, consultant în soluții de sustenabilitate din New York. „Abia așteptăm să încercăm rösti și unele dintre pârtiile clasice din Europa”.

Între timp, gigantul american Vail Resorts, creatorul Epic Pass, a început să cumpere stațiuni din Alpi. Compania a finalizat achiziția Andermatt-Sedrun în august 2022 și Crans Montana în mai 2024, ambele în Elveția.

„Dacă Vail Resorts ar intra și pe piața din Franța, ar putea împinge piața și mai mult spre segmentul de lux”, spune cercetătorul Eric Adamkiewicz. „Au un model de business și metode de operare pe care nu le avem aici”.

Compania, evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari, susține însă că intenția este de a păstra identitatea stațiunilor.

„Prioritatea noastră este îmbunătățirea experienței de schi, nu acumularea de active. Alegem cu grijă stațiunile care completează rețeaua noastră, respectând cultura locală, comunitățile și valoarea economică”, a declarat John Plack, director senior de comunicare al Vail Resorts. „Scopul nostru este să consolidăm aceste calități, nu să le schimbăm”.

Mai multă bogăție, mai mult lux

Pe măsură ce tot mai mulți turiști internaționali ajung în Alpi, stațiunile se schimbă. În Franța, dezvoltările imobiliare de lux devin tot mai frecvente, în încercarea de a atrage o clientelă bogată – chiar în timp ce iernile devin mai scurte.

„Pe piața franceză există o presiune tot mai mare de a crește nivelul și de a ne liniști pe noi înșine pe măsură ce ne apropiem de schiul de tip «last resort»”, spune Adamkiewicz, referindu-se la ideea că schimbările climatice ar putea face schiul imposibil în unele stațiuni.

„Nu turiștii nord-americani sunt problema. Problema este această orientare spre lux, în timp ce zăpada devine tot mai rară în marile stațiuni”, adaugă el.

Companiile de investiții și holdingurile care finanțează proiecte de cazare de lux schimbă dinamica orașelor alpine, unde cazarea era oferită tradițional în pensiuni mici, cabane sau apartamente modeste închiriate de localnici.

Astăzi, multe dintre locuințele turistice sunt deținute de grupuri de investiții, spune Valerie Paumier, fondatoarea organizației de mediu Resilience Montagne, care se ocupă de schimbările climatice și dezvoltarea durabilă în zonele montane.

Ea menționează influența Club Med în Alpi. Compania de resorturi all-inclusive a lansat o ofensivă pentru deschiderea unor stațiuni noi și modernizarea celor existente.

„Pe lângă construcții, Club Med vizează o clientelă internațională bogată”, spune Paumier. „Este, într-un fel, motorul care îi împinge și pe alți furnizori de cazare în aceeași direcție”.

Potrivit ei, vizitatorii americani se așteaptă la standarde mai ridicate de lux.

„Va trebui să construim după standarde americane, ceea ce înseamnă apartamente mai mari și servicii complet diferite”, spune aceasta.

În plus, turiștii care vin de la mari distanțe pentru a schia exercită o presiune suplimentară asupra stațiunilor pentru a garanta condiții bune de zăpadă, într-un context în care schimbările climatice fac iernile tot mai imprevizibile.

În masivul Mont-Blanc, stratul de zăpadă durează astăzi cu o lună mai puțin decât în 1970 la altitudini medii.

În martie anul trecut, Chamonix a devenit prima stațiune de schi din Franța care a adoptat Legea Le Meur, adoptată de parlamentul francez pentru a limita influența Airbnb și a altor platforme de închiriere online.

Legea permite orașelor în care locuințele secundare depășesc 20% din total să taxeze proprietățile neocupate și să limiteze sau chiar să interzică construirea unor noi locuințe secundare în anumite zone.

De asemenea, proprietatea privată este limitată la o singură locuință secundară în vale, iar închirierile pe termen scurt necesită aprobare oficială din partea autorităților locale.

Stațiunile Bourg-Saint-Maurice și Les Arcs permit acum gospodăriilor să închirieze o singură locuință turistică mobilată, pentru o perioadă de trei ani, excluzând reședințele principale.

Nu este clar încă dacă aceste legi au avut efectul dorit. Stațiunea elvețiană Verbier a adoptat restricții similare acum 13 ani: construcțiile au încetinit, dar prețurile imobiliare au explodat.

Chiar și așa, Alpii rămân o opțiune mai ieftină decât multe stațiuni americane.

Prețul unui bilet de telescaun într-o stațiune mare din Statele Unite poate ajunge aproape la 300 de dolari. Schiorii care cumpără abonamente Ikon sau Epic plătesc aproape 1.000 de dolari sau mai mult pentru accesul la mai multe stațiuni, inclusiv unele europene.

În comparație, anul acesta un bilet de o zi la Chamonix costă aproximativ 79 de dolari, iar prețurile în alte zone de top sunt similare.

„Logic, raportul calitate-preț este mult mai avantajos pentru un turist american”, spune Antoine Burnet, director comercial și de marketing al Compagnie Mont-Blanc, compania care administrează domeniile schiabile din valea Chamonix. „O săptămână de schi în Chamonix costă mult mai puțin decât schiatul în Colorado sau în alte stațiuni din SUA”.

Lipsa zăpezii din vestul Statelor Unite în mare parte din acest sezon ar putea determina, de asemenea, unii turiști să își reorienteze vacanțele de schi către Europa.

Dincolo de asta, există și prestigiul unei vacanțe alpine.

„Pentru pasionații de schi, Chamonix este o oprire obligatorie cel puțin o dată în viață”, spune Nicolas Durochat, de la biroul de turism Chamonix-Mont-Blanc.