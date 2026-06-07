Cele mai curate ape din lume au fost descoperite pe o insulă din Grecia. Puţini români au ales-o ca destinaţie de vacanţă

Kimolos seamănă cu restul insulelor din Arhipelagul Cicladelor din Grecia, dar aici ajung puţini turişti. Sursa colaj foto: Getty Images

Insula grecească Kimolos, situată la nord de Milos, în Marea Egee, a intrat în atenția internațională după ce a fost desemnată recent drept locul cu cele mai limpezi ape din lume. Puţini români au ales-o ca destinaţie de vacanţă, însă în ultimii ani numărul turiștilor a crescut, atrași de plajele sale sălbatice, peisajele vulcanice și liniștea rar întâlnită în insulele grecești.

Agenția de turism americană Florida Panhandle a publicat recent un clasament al plajelor cu cele mai curate ape din lume. Pentru realizarea acestuia, a alcătuit o listă inițială cu 50 de plaje din întreaga lume, care ocupau poziții fruntașe pe platformele de recenzii ale turiștilor, relatează Greek Reporter.

Ulterior, fiecare plajă a fost evaluată în funcție de procentul recenziilor care menționau expresia „apă limpede“. Potrivit datelor analizate, pe primul loc se află plaja Prassa (sau Prasa) din Kimolos are cele mai curate ape din lume. Pe locul doi s-a clasat plaja Gennadi de pe insula Rodos, iar pe locul trei este Pileh Bay, aflată pe insula Phi Phi Leh, Thailanda.

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Pe locul patru în clasamentul plajelor cu cele mai curate ape se află Agios Dimitrios Beach din Grecia continentală, iar pe locul cinci – Agia Anna Beach de pe Naxos, cea mai mare insula din Arhipelagul Cicladelor.

Conform sursei citate, în total, echipa a analizat peste 2,4 milioane de recenzii pentru a stabili clasamentul final. În apropiere de Kimolos este situată Polyaigos, cea mai mare insulă nelocuită din Grecia, care are ape mai turcoaz decât Caraibele.

„Întinzându-se pe aproximativ 13.670 km, litoralul Greciei este cel mai lung din bazinul Mediteranei, o mare cunoscută pentru apele sale cristaline și nuanța intensă de albastru“, a declarat echipa în concluziile studiului.

Ulterior, autorii cercetării au mai făcut următoarele precizări: „Nu este deloc surprinzător, așadar, că majoritatea plajelor din lume cu ape foarte curate se află în Grecia, în frunte cu plaja Prassa de pe insula Kimolos, pentru care 43,56% dintre recenziile publice ale turiștilor menționează expresia «apă limpede»“.

Plaja Prassa, situată pe coasta de nord-est a insulei Kimolos, este o combinație de nisip alb fin și pietriș, cu ape calme și puțin adânci, ideale pentru înot și relaxare.

Kimolos are numeroase alte plaje spectaculoase

Kimolos se remarcă prin mai multe plaje frumoase, fiecare cu un caracter distinct:

Plaja Aliki: o plajă lungă, nisipoasă, cu ape puțin adânci, ideală pentru familiile cu copii mici;

Plaja Mavrospilia: o plajă pitorească cu nisip vulcanic negru și formațiuni stâncoase spectaculoase, perfectă pentru cei care caută liniște;

Plaja Bonatsa: un golf mic și retras, cu ape cristaline, popular pentru snorkeling și scufundări;

Plaja Bonatsa: un golf mic și retras, cu ape cristaline, popular pentru snorkeling și scufundări; Plaja Agios Georgios (Psathi): o plajă scenică, cu nisip auriu și ape turcoaz, ce oferă priveliști impresionante.

Spre deosebire de insulele vecine mai turistice, Kimolos oferă o experiență grecească autentică și relaxată. Vizitatorii pot descoperi elementele cicladice clasice, respectiv: case văruite în alb, străduțe pietruite și un sat principal fermecător: Chorio.

Solul vulcanic al insulei a creat un peisaj unic, iar turiștii pot descoperi formațiuni geologice interesante, precum „Skiadi“, o stâncă uriașă în formă de ciupercă. Aceasta este un simbol al insulei Kimolos și face parte din Atlasul monumentelor geologice ale Mării Egee.