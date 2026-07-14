Controale și sancțiuni la Vadu și Corbu: Ce amenzi primesc turiștii care parchează mașina sau rulota pe o plajă sălbatică din România

2 minute de citit Publicat la 14:23 14 Iul 2026 Modificat la 14:23 14 Iul 2026

Mașini parcate pe o plajă sălbatică din zona Vadu-Corbu-Midia. Imagine de arhivă. Sursa foto: Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Plajele sălbatice de pe litoralul românesc atrag în fiecare an mii de turiști care caută zone mai liniștite, departe de stațiunile aglomerate. Însă accesul cu mașina sau rulota pe nisip poate transforma o zi de relaxare într-o amendă consistentă.

În ultima lună, angajații Serviciului de Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică (SIMEE) din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au aplicat peste 40 de sancțiuni turiștilor care au parcat ilegal pe plajele sălbatice din județul Constanța, în special în zonele Vadu și Corbu.

Peste 40 de sancțiuni pentru mașini și rulote parcate ilegal pe plajă

Controalele au început în data de 13 iunie și au avut ca scop protejarea habitatelor naturale din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Potrivit guvernatorului Rezervației, Florin Stăneață, sancțiunile au fost aplicate în baza Ordonanței de Urgență nr. 202/2002, care prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru circularea sau staționarea autovehiculelor pe plaje, diguri și faleze.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat:

42 de sancțiuni în total ;

; 26 de amenzi în valoare de 1.000 de lei fiecare ;

; 16 avertismente.

Sancțiunile au fost date pentru parcarea ilegală pe plajă sau pe habitate naturale protejate, inclusiv în zona dunelor embrionare.

„Deoarece turiștii au o atitudine necooperantă, proferează amenințări, jigniri, refuză să se conformeze și să intre în legalitate, personalul SIMEE Razim-Sinoe a aplicat 42 de sancțiuni”, a precizat Florin Stăneață.

Unde sunt interzise mașinile și rulotele

Printre ultimele zone de litoral sălbatic rămase în România se numără:

Sulina;

Sfântu Gheorghe;

Gura Portiței, în județul Tulcea;

Vadu;

Corbu, în județul Constanța.

Aceste plaje fac parte din teritoriul Rezervației și au un regim special de protecție. În aceste zone sunt permise în principal activități precum plimbările și curele helio-marine, nu transformarea plajelor în spații de parcare sau camping pentru autovehicule.

De ce sunt protejate plajele sălbatice

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării au atras atenția în repetate rânduri că plajele sălbatice de la Marea Neagră reprezintă ecosisteme importante, unde se dezvoltă habitate protejate la nivel european.

Circulația autoturismelor pe nisip afectează aceste zone prin:

distrugerea vegetației specifice;

degradarea dunelor;

perturbarea habitatelor pentru specii protejate;

accelerarea proceselor de eroziune a litoralului.

Dunele embrionare, formațiuni naturale fragile aflate în apropierea țărmului, sunt printre cele mai afectate de traficul autovehiculelor.

De ce Vadu și Corbu sunt mai vulnerabile decât plajele sălbatice din Tulcea

Plajele sălbatice din județul Constanța sunt mai expuse presiunii turistice deoarece accesul se face ușor cu autoturismul personal.

În schimb, zone precum Sulina, Sfântu Gheorghe sau Gura Portiței, din județul Tulcea, sunt mai bine protejate deoarece accesul către plajele sălbatice se realizează în principal pe apă.

Creșterea numărului de turiști care vin cu mașini și rulote pe litoralul neamenajat a determinat autoritățile să intensifice controalele pentru protejarea acestor ecosisteme.

Ce trebuie să știe turiștii înainte să meargă pe o plajă sălbatică

Cei care aleg plajele precum Vadu sau Corbu trebuie să țină cont că acestea nu sunt parcări sau zone de camping pentru autoturisme.

Intrarea și staționarea ilegală cu mașina pe nisip poate aduce o amendă de până la 1.000 de lei, iar refuzul de a respecta indicațiile agenților ecologici poate duce la sancțiuni suplimentare.

Plajele sălbatice rămân unele dintre cele mai valoroase zone naturale ale litoralului românesc, însă conservarea lor depinde în mare măsură de respectarea regulilor de acces.