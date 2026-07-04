Emiratele Arabe au lansat prima rețea națională de trenuri. Peste 10.000 de bilete au fost vândute înaintea inaugurării

2 minute de citit Publicat la 11:00 04 Iul 2026 Modificat la 11:00 04 Iul 2026

Noua rețea oferă vagoane dotate cu aer condiționat, conexiune Wi-Fi, prize pentru încărcarea dispozitivelor și locuri rezervate. Foto: Getty Images

Emiratele Arabe Unite au inaugurat prima lor rețea națională de transport feroviar pentru pasageri, marcând un moment important pentru infrastructura țării. Primele trenuri au început deja să circule, iar proiectul va fi extins treptat până când va conecta 11 orașe, potrivit CNN.

Primul tren a plecat marți dimineață din Fujairah, oraș situat în Golful Oman, și a ajuns după o oră și 45 de minute în stația Mohammed Bin Zayed City, din Abu Dhabi. Pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri, acesta a fost primul dintre cele șase trenuri programate să circule în ziua inaugurării.

Operatorul Etihad Rail a anunțat că faza inițială de operare a început oficial, iar interesul publicului a fost ridicat: peste 10.000 de bilete au fost cumpărate înainte de lansarea serviciului.

Trenuri moderne și servicii premium

Noua rețea oferă vagoane dotate cu aer condiționat, conexiune Wi-Fi, prize pentru încărcarea dispozitivelor și locuri rezervate.

Pasagerii pot opta și pentru clasa Premium, care oferă un nivel superior de confort și servicii.

„Prima plecare din Fujairah transformă o viziune națională într-o parte a vieții de zi cu zi. Oamenii au acum o nouă modalitate de a se conecta unii cu alții și cu locurile care fac această țară unică. Peste ani, primii pasageri vor putea spune că au fost acolo încă de la început”, a declarat Azza Alsuwaidi, directorul operațional al Etihad Rail.

Rețeaua va continua să se extindă

Proiectul este departe de a fi finalizat.

Pe 30 septembrie vor fi inaugurate stațiile din Dubai și Al Dhaid, iar trei luni mai târziu vor fi deschise și cele din Al Dhafra.

Întreaga rețea ar urma să fie completă până la sfârșitul lunii martie a anului viitor, odată cu inaugurarea stației din Sharjah.

În prezent, Etihad Rail operează 13 trenuri, fiecare având o capacitate de aproximativ 400 de pasageri.

Prețul biletelor începe de la 55 de dirhami (aproximativ 15 dolari) pentru clasa Comfort și ajunge la 120 de dirhami (circa 33 de dolari) pentru clasa Premium.

Un proiect de aproape 900 de kilometri

Rețeaua feroviară va avea o lungime totală de 900 de kilometri și face parte din strategia Emiratelor Arabe Unite de reducere a emisiilor de carbon și de dezvoltare a unui sistem de transport mai sustenabil.

După finalizarea tuturor etapelor, trenurile vor lega coasta Golfului Oman de Golful Persic, vor traversa principalele emirate, vor ajunge în interiorul emiratului Abu Dhabi și până la Ghuweifat, localitate aflată la granița cu Arabia Saudită.

O provocare într-o țară a mașinilor

În Emiratele Arabe Unite, automobilul rămâne principalul mijloc de transport, astfel că autoritățile au fost nevoite să găsească soluții pentru deplasarea călătorilor între gări și destinațiile finale.

Potrivit Centrului Integrat de Transport din Abu Dhabi, noua rețea feroviară a fost integrată cu sistemul existent de autobuze, taxiuri și alte servicii de mobilitate, pentru a facilita continuarea călătoriilor.

Va atrage și turiști?

Rămâne însă de văzut dacă noua rețea va avea un impact important asupra turismului internațional.

Expertul în transport feroviar Mark Smith, fondatorul site-ului The Man in Seat 61, este rezervat în privința efectelor pe termen scurt.

„Sincer, nu sunt convins cât de important este acest proiect din perspectiva turiștilor. Deocamdată, rețeaua nu leagă Abu Dhabi de alte țări și nu știu câți vizitatori vor avea motive să călătorească spre destinațiile deservite de noul tren”, a declarat acesta.