"Este cu adevărat impresionant". Partenonul dezvăluie o imagine nemaivăzută de peste 220 de ani

Pentru prima dată după aproximativ 220 de ani, fațada vestică a Partenonului poate fi văzută aproape complet. FOTO: Profimedia Images

Pentru prima dată după aproximativ 220 de ani, fațada vestică a Partenonului poate fi văzută aproape complet. Schelele exterioare au fost îndepărtate definitiv, după lucrări de restaurare, scrie Euronews.

Grecia marchează astfel un moment important pentru cel mai cunoscut monument al său. Frontonul vestic al Partenonului este vizibil din nou, fără schelele care au acoperit ani la rând această parte a construcției.

Lucrările de restaurare a blocurilor de marmură din zona frontonului au fost printre cele mai dificile intervenții realizate în ultimii ani de specialiștii care se ocupă de monumentele de pe Acropole. Potrivit Ministerului Culturii din Grecia, proiectul a cerut soluții tehnice speciale și multă precizie. Fiecare etapă a fost atent controlată, de la prelucrarea noii marmure până la ridicarea și montarea blocurilor pe monument.

Unul dintre marile blocuri de marmură ale frontonului vestic a fost refăcut prin unirea fragmentelor antice păstrate și completarea lor cu marmură nouă. Un al doilea bloc a fost realizat complet din marmură nouă. Pentru montarea lor, a fost folosit un sistem nou de schele, sigur și adaptat vizual monumentului.

FOTO: Profimedia Images

Ministrul Culturii, Lina Mendoni, a spus că este vorba despre finalizarea unei lucrări de restaurare extrem de dificile, care permite ca frontonul vestic al Partenonului să fie văzut în cea mai completă formă din ultimii aproximativ 220 de ani.

"Imaginea este cu adevărat impresionantă. Frontonul, pe care generații de cetățeni greci și vizitatori din întreaga lume s-au obișnuit să îl vadă incomplet, își recapătă unitatea arhitecturală. Cele două noi ortostate, care au fost amplasate în pozițiile rămase libere, nu completează doar un gol de formă. Ele permit ca proporțiile unice și perfecțiunea geometrică a fațadei vestice a Partenonului să fie din nou puse în valoare", a declarat Lina Mendoni.

Ea a mai spus că frontonul vestic al Partenonului poate fi privit acum așa cum nu a mai fost văzut de două secole.

"Este un moment de importanță istorică pentru monument, pentru Acropole și pentru cultura mondială. Un moment care ne umple de mândrie, dar și de sentimentul responsabilității de a continua, cu aceeași consecvență, marea lucrare de protejare și punere în valoare a celui mai important simbol al civilizației occidentale", a adăugat ministrul Culturii.

Programul de restaurare a fațadei vestice a fost realizat în cadrul unui proiect finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.