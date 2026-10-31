Harta celor mai înalți munți din lume s-ar putea schimba. Nepalul cere recunoașterea a încă 6 vârfuri de peste 8.000 de metri

3 minute de citit Publicat la 08:00 31 Oct 2026 Modificat la 08:17 31 Oct 2026

Alpiniști în Himalaya. sursa foto: Getty

Nepalul cere recunoașterea internațională a încă șase vârfuri din Himalaya care depășesc 8.000 de metri. Acest demers ar ridica de la opt la 14 numărul „optmiarilor” din țară recunoscuți la nivel internațional, scrie The Kathmandu Post.

Ministrul Culturii, Turismului și Aviației Civile, Khadak Raj Paudel, și președintele Asociației de Alpinism din Nepal (NMA), Fur Gelje Sherpa, au prezentat propunerea la adunarea generală din 2026 a Federației Internaționale de Escaladă și Alpinism (UIAA), desfășurată la Kathmandu.

Paudel a declarat că Nepalul urmărește recunoașterea internațională a celor șase vârfuri ca munți independenți de peste 8.000 de metri. Sherpa s-a adresat, la rândul său, comitetului executiv al UIAA, cerându-i să evalueze oficial vârfurile propuse și să le acorde recunoaștere internațională separată.

Nepalul are deja în evidențele sale naționale 14 munți de peste 8.000 de metri, în urma unei revizuiri făcute de Departamentul de Turism în 2025.

Comunitatea internațională a alpiniștilor recunoaște însă, în prezent, doar opt dintre aceștia. NMA încearcă acum ca și celelalte șase vârfuri să fie incluse pe lista recunoscută la nivel internațional.

Dacă propunerea va fi acceptată, Nepalul va avea 14 dintre cei 20 de munți de peste 8.000 de metri recunoscuți internațional, față de opt din totalul actual de 14 la nivel mondial.

Patru dintre vârfurile propuse se află în masivul Kangchenjunga, iar două în regiunea Everest-Lhotse.

Cele patru din regiunea Kangchenjunga sunt Kangchenjunga Sud (8.476 de metri), Kangchenjunga Central (8.473 de metri), Yalung Khang (8.505 metri) și Yalung Khang Vest (8.077 de metri). Celelalte două sunt Lhotse Middle (8.410 metri) și Lhotse Shar (8.400 de metri).

Sherpa a explicat că fiecare vârf are propriul nume, propria identitate geografică și un traseu distinct până în vârf.

A ajunge pe unul dintre ele nu înseamnă a-l urca și pe celălalt, a argumentat el, de aceea fiecare ar trebui evaluat ca destinație alpină independentă.

„Scopul cererii de recunoaștere separată a acestor vârfuri nu este pur și simplu să creștem numărul munților de pe lista internațională”, a precizat el în cadrul adunării. „Identitățile lor distincte, denumirile locale, caracteristicile geografice și traseele separate spre vârf merită o evaluare corectă și profesionistă”.

El a subliniat că escaladarea la peste 8.000 de metri presupune provocări excepționale și că atingerea fiecărui vârf distinct ar trebui considerată o realizare alpină de sine stătătoare. Astfel de ascensiuni cer o rezistență fizică extraordinară, abilități tehnice, experiență și o pregătire minuțioasă, a spus Sherpa.

Potrivit acestuia, foști președinți și membri ai comitetului executiv al NMA au ridicat problema ani la rând, însă eforturile lor nu au adus până acum recunoașterea sau răspunsul internațional așteptat.

De data aceasta, asociația a format o echipă de experți care să susțină propunerea. O echipă de cinci membri, condusă de Madhusudan Adhikari, a făcut o prezentare detaliată a argumentelor și justificărilor pentru recunoașterea separată a celor șase vârfuri.

Paudel a mai explicat că recunoașterea internațională ar consolida identitatea Nepalului ca țară a munților înalți și ar deschide noi oportunități în alpinism, turismul de aventură, cercetarea himalayană și promovarea turistică.

„Credem că acest lucru va contribui și la consacrarea Nepalului ca principală destinație pentru cei mai înalți munți din lume”, a precizat el.

Ministrul a adăugat că discuțiile internaționale despre recunoașterea și clasificarea munților ar trebui să abordeze și amenințările legate de schimbările climatice cu care se confruntă Himalaya, conservarea resurselor naturale ale acesteia și mijloacele de trai ale comunităților montane.

La adunarea generală UIAA din 2026 de la Kathmandu participă aproximativ 60 de reprezentanți ai federațiilor de alpinism, experți și alte părți interesate din țări precum Canada, India, Malta, Argentina, Țările de Jos, Africa de Sud, Elveția, Regatul Unit, Belgia, Statele Unite, Franța, Germania, Japonia și Italia.

Găzduită de Asociația de Alpinism din Nepal, adunarea este a treia de acest fel organizată în Nepal, după edițiile din 1982 și 2011.